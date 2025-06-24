Inspire 采用 IBM watsonx 的 AI 产品组合来增强其 450 名员工的 HR 体验。
随着新一代数字原生代进入员工队伍，对员工体验的期望也在不断演变。Z 世代员工希望 HR 体验能与他们成长过程中使用的社交和电子商务渠道的速度和便利性相媲美。
Inspire 是 IBM 的构建合作伙伴，为中东地区的组织提供 IT 咨询服务，该地区人力资源流程严重依赖手动且耗时的任务。为了吸引和留住人才，公司需要快速、无缝地完成常规人力资源活动，例如预订假期、提交费用和索取健康保险表格。
Inspire 发掘了应用最新技术转变员工人力资源体验的机遇，并围绕其业务构建创新的生成式 AI 助手。
Inspire 部署的新解决方案是一款使用 IBM® watsonx Assistant™ 创建的 AI 会话式虚拟智能体，该产品有助于构建更好的虚拟代理以提高企业生产力。它基于 Meta Llama 3 的大型语言模型构建，公司使用 IBM watsonx.ai™（企业级 AI 平台）对其进行了训练。
虚拟助理已集成至公司内部门户，员工可一键触达。现在，员工可以使用自然语言咨询人力资源相关问题、获得即时支持并完成任务。例如，员工可能会对虚拟助理说：“我明天想休一天年假。”会话式 AI 可在后台接收请求，通过 API 访问必要的人力资源系统并实时申请休假。
这不仅可以节省时间，还能营造优质体验，从而构建更理想的工作场所。最重要的是，它可以帮助人力资源专业人员专注于增值活动。
这就是为什么 IBM watsonx® AI 产品组合能完美契合 Inspire 的 AI 目标，即提供快捷高效的定制化人力资源解决方案。现在，该公司可以自主选择合适的开放模型，然后根据需要使用 watsonx.ai 对其进行无限次微调。
员工们对新的会话式 AI 感到非常高兴。公司计划在已取得的优秀结果基础上再接再厉，包括提供阿拉伯语版本的虚拟助理，并提高其整体准确性和性能。此外，Inspire 正在考虑从 Meta Llama 3 模型切换到 IBM Granite 模型，并添加语音转文本和文本转语音服务。
IBM 指派了一名 Build 专业销售人员，负责指导合作伙伴完成方案启用流程，并帮助其制定专注于共同创造、共同销售和新市场开拓的路线图。IBM 还任命了一位客户成功经理，全程支持与 Inspire 的合作事宜。
此外，Inspire 与 IBM Build Lab 密切合作，在数据中心启用首个由 watsonx.ai 和 watsonx Assistant 驱动的本地平台。它应用高技能资源加快创新，并缩短解决方案的上市时间。
此次合作取得的成果包括：
该公司已经为中东地区的许多客户部署了 IBM 解决方案，他们发现此类解决方案强大而可靠。Inspire 会在需要时获得 IBM 的直接援助，并且团队会定期检查以确保他们能够充分利用 IBM 产品组合。
凭借双方坚实的合作基础，Inspire 已准备好迎接新的挑战，助力客户达成业务成果。
Inspire for Solutions Development（链接位于 ibm.com 外部）是值得信赖的 IBM Build 合作伙伴，为中东地区（约旦、埃及、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋）的组织提供 IT 咨询服务。该公司充分利用丰富的专业知识，帮助企业快速部署 IT 解决方案，优化和增强其业务工作流。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。