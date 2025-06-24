随着新一代数字原生代进入员工队伍，对员工体验的期望也在不断演变。Z 世代员工希望 HR 体验能与他们成长过程中使用的社交和电子商务渠道的速度和便利性相媲美。

Inspire 是 IBM 的构建合作伙伴，为中东地区的组织提供 IT 咨询服务，该地区人力资源流程严重依赖手动且耗时的任务。为了吸引和留住人才，公司需要快速、无缝地完成常规人力资源活动，例如预订假期、提交费用和索取健康保险表格。

Inspire 发掘了应用最新技术转变员工人力资源体验的机遇，并围绕其业务构建创新的生成式 AI 助手。