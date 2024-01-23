immocloud 是一种新的在线解决方案，通过将租户和业主之间的流程完全数字化，使房地产管理更加高效。
immocloud（链接位于 ibm.com 外部）的用户能够提供对税务和银行顾问以及各类其他必要业主合作伙伴的有限访问，例如清洁服务和维护。immocloud 还提供各种数字服务，包括银行集成、文档管理及业主与租户之间的通信工具。
提供一系列强大的服务，意味着 immocloud 工程团队可以构建并管理许多应用程序。immocloud 联合创始人兼首席技术官 (CTO) Henning Pautsch 知道他的小团队还有大量工作要做，一秒钟都不能浪费。正如他所说，“有很多不确定因素增加了这一切的复杂性。”
随着 immocloud 服务产品各部分上线，该团队需要为其容器化应用程序提供可观察性解决方案。与 Pautsch 之前使用的解决方案不同，它必须价格实惠且安装简单。
“我曾用过有竞争力的解决方案，”Pautsch 说。“定义您想要看到的指标确实是一项艰巨的工作。该解决方案确实非常昂贵。这不是 [immocloud] 的理想选择。我们不能每年花数十万美元购买解决方案。此外，我们真的不喜欢 UI。”
immocloud 使用 Instana 在几秒钟内建立性能监视，以支持快速发展的新应用程序
对于 immocloud 而言，较短的开发和部署周期是关键。该公司需要一种可观察性工具，能够处理许多频繁发布，并且不需要任何手动操作。“这就是 Instana 的用武之地，”Pautsch 说。他的团队非常欣赏 IBM® Observability by Instana® 解决方案使他们能够在设置后立即查看整个基础架构的方式，以及如何快速地向他们发出问题警报。该团队利用定制 Instana 仪表板和警报，在一处获取所有重要指标的快照。
“大多数时候我们不需要考虑这个问题，”Pautsch 说。“即使使用新服务，我们也不必考虑需要哪些配置。只需运行 Instana 代理，便可以监控相关运行状况和性能。”
Instana 解决方案使 immocloud 的小团队能够在较短周期内快速开发新产品，而不会遇到采用传统监控技术所带来的任何常见压力。
“Instana 为需要在几秒钟内进行运行状况和性能监控，但无需进行太多配置的企业提供了一种开箱即用的工作解决方案，”Pautsch 说。
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观察性平台（已配备多项自动化应用程序性能监视功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的开发运维 (DevOps) 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助开发运维 (DevOps) 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
如需了解更多信息，请访问：ibm.com/products/instana。
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美国出品，2021 年 9 月。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。