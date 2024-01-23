immocloud（链接位于 ibm.com 外部）的用户能够提供对税务和银行顾问以及各类其他必要业主合作伙伴的有限访问，例如清洁服务和维护。immocloud 还提供各种数字服务，包括银行集成、文档管理及业主与租户之间的通信工具。

提供一系列强大的服务，意味着 immocloud 工程团队可以构建并管理许多应用程序。immocloud 联合创始人兼首席技术官 (CTO) Henning Pautsch 知道他的小团队还有大量工作要做，一秒钟都不能浪费。正如他所说，“有很多不确定因素增加了这一切的复杂性。”

随着 immocloud 服务产品各部分上线，该团队需要为其容器化应用程序提供可观察性解决方案。与 Pautsch 之前使用的解决方案不同，它必须价格实惠且安装简单。

“我曾用过有竞争力的解决方案，”Pautsch 说。“定义您想要看到的指标确实是一项艰巨的工作。该解决方案确实非常昂贵。这不是 [immocloud] 的理想选择。我们不能每年花数十万美元购买解决方案。此外，我们真的不喜欢 UI。”