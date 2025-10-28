想象一片蕴藏无限洞察潜力的数据海洋，却因无序状态而未能充分利用。IBM CIO 组织曾面临类似挑战。CIO 组织存储着涉及应用程序、设备、网络、基础设施及企业工具的海量运营 IT 数据。这些数据分散在多个异构数据源中，包括基于不同技术构建的七个数据湖。

这种碎片化引发多重问题。首先，CIO 团队无法访问大量数据，阻碍获取关键洞察分析与制定战略决策。其次，各存储库的治理、访问控制与流程标准不一，危及数据安全。最后，数据及提取转换加载 (ETL) 流程的重复泛滥不仅损害数据质量，更增加了运营成本、消耗了资源并扼杀了创新。

该团队意识到迫切需要彻底变革数据管理策略。他们构想建立一个集中统一的数据平台，旨在打破现有数据孤岛、建立健全治理机制并赋予用户自助服务能力。该平台将实现数据民主化，使其更易获取与整合分析，最终提升成本效益、运营效率与企业竞争力。