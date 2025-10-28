IBM CIO 组织开启整合运营数据的征程
想象一片蕴藏无限洞察潜力的数据海洋，却因无序状态而未能充分利用。IBM CIO 组织曾面临类似挑战。CIO 组织存储着涉及应用程序、设备、网络、基础设施及企业工具的海量运营 IT 数据。这些数据分散在多个异构数据源中，包括基于不同技术构建的七个数据湖。
这种碎片化引发多重问题。首先，CIO 团队无法访问大量数据，阻碍获取关键洞察分析与制定战略决策。其次，各存储库的治理、访问控制与流程标准不一，危及数据安全。最后，数据及提取转换加载 (ETL) 流程的重复泛滥不仅损害数据质量，更增加了运营成本、消耗了资源并扼杀了创新。
该团队意识到迫切需要彻底变革数据管理策略。他们构想建立一个集中统一的数据平台，旨在打破现有数据孤岛、建立健全治理机制并赋予用户自助服务能力。该平台将实现数据民主化，使其更易获取与整合分析，最终提升成本效益、运营效率与企业竞争力。
从旧版系统迁移数据并减少冗余后
消除重复数据后
展现大规模数据摄取能力
为解决数据碎片化与无序化挑战，IBM CIO 组织于 2024 年第三季度启动 IT 转型，实施由 IBM watsonx.data 驱动的 I&T 数据平台，整合 IBM watsonx.ai、IBM Cognos Analytics 与 IBM Knowledge Catalog。这些工具共同创建统一枢纽，以集中管控与高效可替代性取代割裂的孤岛系统。IBM watsonx.ai 实现高级机器学习与 AI 驱动洞察分析，IBM Cognos Analytics 赋能动态报表与仪表盘，IBM Knowledge Catalog 确保强健治理与数据可发现性。
此次转型过程中的关键发现，是 watsonx.data 如何显著降低系统复杂性。过去用户需要从异构环境（包括 AskIdentity (DB2)、开发者平台 (PostgreSQL)、员工心声 (PostgreSQL) 和基础设施清单 (MongoDB) 等数据源）艰难提取数据。如今通过 watsonx.data 驱动的统一架构，仅需一次查询即可无缝获取多系统数据，消除了大量人工操作。该平台能适配各类数据库与格式，仅需偶尔调整。
为提升用户访问体验，团队通过抽象层实现 SQL 语法标准化，并运用 IBM Knowledge Catalog 确保数据一致性与可信度。CI/CD 管道与 GitHub 集成进一步优化开发流程，使平台更具协作性与扩展性。最终 IBM CIO 组织成功构建起驱动效率与创新的集中式智能数据生态系统。
I&T 数据平台的应用为 IBM CIO 组织带来显著效益。通过迁移旧版系统数据和减少冗余，截至 2025 年第一季度已实现 530 万美元成本节约。它还实现了 watsonx.data 在 IBM Cloud 上的 100% SaaS 化部署，减轻本地部署负担与复杂性。
该平台同时提升数据治理水平，提供唯一可信数据源并支持主动防御型数据策略。随着跨系统数据复制需求消除，身份认证与开发者体验领域的数据冗余分别降低 26% 与 7.7%。该改进措施同时降低了 ETL 流程所需的耗时与精力。
随着平台整合更多数据源，团队注意到数据量显著增长，例如每日从设备和 IBM 内部网络的用例新增的数据摄入量达 229GB 数据。在此前四天内，团队成功加载了超过 12.5 亿行企业内部网络数据，印证了平台高效处理大规模数据摄入的能力。
该团队正探索如何进一步增强 I&T 数据平台，以降低数据冗余并提升数据质量。目标是在年底前整合所有运营 IT 数据源，充分发挥统一治理数据环境的优势。
IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着内部 IT 战略，同时负责员工、客户和合作伙伴日常工作专用 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。
CIO 组织致力于打造自适应 IT 平台，使工具、应用程序和系统更易于全企业访问。肩负推动业务增长的使命，CIO 组织持续加速问题解决，成为 IBM 的创新引擎。
