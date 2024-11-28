单纯依靠真人客服接听电话、接待客户和处理客户关系的时代已经一去不复返了。如今，技术进步已经转向数字驱动的客户参与模式。然而，明智的企业意识到，数字驱动的参与并不意味着不让人工客服参与客户互动。企业越来越认识到，要保持竞争优势，就必须在科技的辅助下，通过人类参与，提供无缝、高效、个性化的客户体验。

Humach 是 Humans（人类）和 Machine（机器）的缩写，是一家客户体验 (CX) 解决方案提供商，它使用 AI 认证的代理和数字助理简化跨多个渠道的客户互动。35 年来，该公司一直是联络中心客户体验解决方案的领导者，在过去十年中，更是 AI 和自动化领域的先驱。如今，在快速发展的数字和 AI 驱动的环境中，Humach 已准备好改进解决方案。

Humach 认识到，为了防止不满意的通话结果和有效满足不断增长的消费者需求，他们面临一些挑战。这些障碍包括：在不同渠道中保持一致的质量；在高峰时段快速扩展，以及足够快地提供高度情境化解决方案，以满足现代消费者的期望。解决这些痛点需要将人工智能和强大的基础设施完美结合，以提供实时洞察分析和自动化且富有同理心的互动。该公司寻求值得信赖的顾问来帮助推进科技平台 mAI Pilot，通过将人类接触点与机器智能相结合，为各个行业提供卓越的客户体验。