Aserti 考虑了多种解决方案，但最终选择了 IBM Cloud，因为该平台提供高级别的安全性。IBM Cloud Bare Metal Servers 和 IBM Cloud Virtual Servers 的组合提供了 Aserti 和 Grupo Lucas 所需的灵活性、可扩展性和易于维护性。

“我们为需要高度安全性的客户提供服务，IBM Cloud 满足了这些需求。我们对与 IBM 的合作充满信心。”Aserti 业务顾问 Carlos Mellado 说道。这种信心至关重要。Aserti 的首要定位是一家 IT 咨询公司，每项决策都致力于为客户提供卓越服务和个性化解决方案。

由于 Grupo Lucas 和 Aserti 希望在云原生环境中工作，因此必须从头开始构建整个 ERP 解决方案。Aserti 能够吸取从其本地版本 ERP 产品中得到的一些经验教训，但总体而言，需要一种全新的方法来在云中重新创建解决方案。

虽然开发 ERP 解决方案需要大量时间和人力，但迁移到 IBM Cloud 却非常简单。Aserti 和 Grupo Lucas 都与 IBM 团队密切合作，并对结果非常满意。“从一开始，与 IBM 和 IBM Cloud 的合作就非常顺畅，”Mellado 说。“任何时候，只要我们需要，IBM 团队就会为我们提供帮助。”