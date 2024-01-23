1970 年，Manuel Lucas 创办了一家小企业，用摩托车销售自产水果和蔬菜。如今，这家位于西班牙穆尔西亚的小企业已茁壮发展成为大型农业食品公司 Grupo Lucas，拥有 2,500 公顷的农田。
该公司发展壮大的一个关键因素是其软件即服务 (SaaS) ERP 系统的适应性，该系统托管在 IBM Cloud 上。
为该 ERP 系统提供支持的公司是 IBM 业务合作伙伴 Aserti Global Solutions, S.L.，自 2011 年成立以来，Aserti 就与 Grupo Lucas 建立了联系。实际上，Grupo Lucas 是 Aserti 的第一个客户，这绝非巧合，因为创建 Aserti 的想法，正是缘于其创始人与 Grupo Lucas 的技术服务提供商早年合作的经历。
Grupo Lucas 从 1970 年的一家只有一个人的企业，成长为 2020 年营收达 1 亿欧元的公司
IBM Cloud 提供了灵活性，可适应 2012 年至 2020 年 400% 的收入增长
在 Aserti 开始运营的第一年，它提供了本地 ERP 解决方案。2012 年，Aserti 扩大了客户群，并希望在国际范围内提供其解决方案和服务。此外，其主要客户 Grupo Lucas 显然需要一种更具可扩展性的解决方案，能够支持持续增长，并适应农业食品行业固有的周期性起伏。
云似乎正好可以满足两家公司的需求，但在当时，云被认为是有风险的。因此，Aserti 开始寻找一个可扩展、可靠且安全性高的云平台来托管其 ERP 解决方案。
Aserti 考虑了多种解决方案，但最终选择了 IBM Cloud，因为该平台提供高级别的安全性。IBM Cloud Bare Metal Servers 和 IBM Cloud Virtual Servers 的组合提供了 Aserti 和 Grupo Lucas 所需的灵活性、可扩展性和易于维护性。
“我们为需要高度安全性的客户提供服务，IBM Cloud 满足了这些需求。我们对与 IBM 的合作充满信心。”Aserti 业务顾问 Carlos Mellado 说道。这种信心至关重要。Aserti 的首要定位是一家 IT 咨询公司，每项决策都致力于为客户提供卓越服务和个性化解决方案。
由于 Grupo Lucas 和 Aserti 希望在云原生环境中工作，因此必须从头开始构建整个 ERP 解决方案。Aserti 能够吸取从其本地版本 ERP 产品中得到的一些经验教训，但总体而言，需要一种全新的方法来在云中重新创建解决方案。
虽然开发 ERP 解决方案需要大量时间和人力，但迁移到 IBM Cloud 却非常简单。Aserti 和 Grupo Lucas 都与 IBM 团队密切合作，并对结果非常满意。“从一开始，与 IBM 和 IBM Cloud 的合作就非常顺畅，”Mellado 说。“任何时候，只要我们需要，IBM 团队就会为我们提供帮助。”
Grupo Lucas 在 IBM Cloud 中托管其 ERP 系统的主要好处之一是，用户可以从任意位置访问该系统，从而使员工可以灵活地在家或在旅途中工作。在新冠病毒肆虐期间，这一特性发挥了重要作用，从工作角度来看，过渡非常顺畅。
另一个好处是 SaaS 解决方案能够根据业务需求进行扩展。农产品市场受天气、市场需求、能源价格等不可预测因素的影响，可能会产生比较大的波动。借助 IBM Cloud，该公司可以根据需要使用尽可能多的服务和存储容量，并且只需按使用量付费。
这种灵活性有助于 Grupo Lucas 对其 ERP 解决方案的使用随着公司的发展而扩展。公司确实在不断发展壮大：2012 年，公司收入约为 2500 万欧元。到 2020 年，这一数字已经发展到预计的 1 亿欧元。
另外，基于云的解决方案使 Grupo Lucas 省却了维护 ERP IT 基础设施的费用和精力，使公司能够专注于其最擅长的业务：种植、收割和分销水果和蔬菜。出于数据和营销分析的目的，该公司可以更轻松地从云中存储位置访问其数据。
如今，Grupo Lucas 正在蓬勃发展，而 Aserti 则继续扩大其客户群。在整个过程中，两家公司都发现了 IBM Cloud 平台的巨大价值。“由于 IBM Cloud 提供的灵活性，我们能够适应客户的需求、在任何地点开展工作并快速解决问题，”Grupo Lucas 的 IT 经理 Juan Francisco Bermudez 总结道。
Grupo Lucas外部链接（链接位于 IBM.com 外部）是西班牙领先的水果和蔬菜生产商。公司总部位于穆尔西亚，正式成立于 1970 年。该公司从一个家庭农场发展而来，现在拥有 60,000 平方米农业设施、25,000 平方米处理中心和 2,500 公顷土地。它在西班牙全国和国际范围内开展业务。
关于 Aserti Global Solutions, S.L.
IBM 业务合作伙伴 Aserti 外部链接（链接位于 IBM.com 外部）成立于 2011 年，是一家技术服务公司，总部位于西班牙穆尔西亚。该公司专注于业务管理和行政系统的实施。对卓越服务的不懈追求，对客户成功的大力支持，正是 Aserti 价值观的根基所在。
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2021 年 6 月在美国制作。
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