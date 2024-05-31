作为内存中计算领域的全球领导者兼 IBM 业务合作伙伴，GigaSpaces 正在构建市场上的首批数字集成中心 (DIH) 之一，这是一款开箱即用的解决方案，可简化组织的数字化转型，并使他们能够快速开发和推出数字服务。GigaSpaces 的解决方案已被世界各地的一流组织采用，并支持依赖实时数据的任务关键型服务。
凭借其在向数字服务领域提供实时数据方面的现有履历，GigaSpaces 正在开发一个新的解决方案；即，企业检索增强生成 (eRAG)（ibm.com 外部链接）。该解决方案可助力其客户使用生成式 AI (gen AI) 大型语言模型 (LLM) 来查询结构化数据，而此类数据通常会以复杂且非直观的方式进行组织和编目。
GigaSpaces 团队正在 IBM Build Lab 的支持下，利用 IBM® watsonx.ai™ 和 IBM watsonx Assistant 构建新的解决方案。该解决方案将包含一个虚拟助手，它的前端由 watsonx Assistant 提供支持，且其查询和汇总功能由 wasonx.ai 提供支持。我们的愿景是让 GigaSpaces 的客户能够利用自然语言查询企业数据。eRAG 平台的主要目标是帮助各个组织利用自然语言访问企业数据，并使他们能够通过 AI 做出可靠的业务决策和获得切实可行的洞察。通过使用 IBM watsonx.ai 上的高级 LLM 并应用语义扩充和矢量缓存等技术，GigaSpaces 能够增强 eRAG 的元数据推理和检索模块。
一旦新的 eRAG 平台全面投入使用，GigaSpaces 的客户将能够利用自然语言查询结构化数据，例如公司的内部销售记录、库存管理、订单支付或营销分析。他们可以期望 eRAG 能够在返回的查询结果中提供非常高的准确性。目前，利用 AI 处理数据库等结构化信息的工程师可实现高达 55% 的准确率。GigaSpaces 的使命是根据采用这种 eRAG 新方法时的初步结果，帮助客户实现接近 95% 的准确率。
通过集成 IBM® watsonx Assistant，GigaSpaces 将基于 eRAG 的助手原型制作时间从数月缩短到几天，让研发团队能够专注于增强 eRAG 技术和简化结构化信息人类语言开发的核心挑战。展望未来，GigaSpaces 计划将深入了解 IBM watsonx.governance，这是一款使用软件自动化计数来降低风险、管理监管要求并应对 Gen AI 和机器学习 (ML) 模型的道德规范问题的解决方案。GigaSpaces 旨在利用该平台在 eRAG 解决方案中提供信心和安全性，从而确保对集成到解决方案中的模型进行评估、监控和控制。IBM watsonx.governance 的推出将标志着实现这项目标的关键进展。
GigaSpaces（ibm.com 外部链接）是一家软件公司兼 IBM 业务合作伙伴，通过市场上的首批数字集成中心 (DIH) 之一提供内存中计算和运营数据技术。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504.
2024 年 3 月制作于美国。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Watson、watsonx 和 watsonx.ai 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上提供了 IBM 商标的最新列表。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。