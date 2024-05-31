GigaSpaces 团队正在 IBM Build Lab 的支持下，利用 IBM® watsonx.ai™ 和 IBM watsonx Assistant 构建新的解决方案。该解决方案将包含一个虚拟助手，它的前端由 watsonx Assistant 提供支持，且其查询和汇总功能由 wasonx.ai 提供支持。我们的愿景是让 GigaSpaces 的客户能够利用自然语言查询企业数据。eRAG 平台的主要目标是帮助各个组织利用自然语言访问企业数据，并使他们能够通过 AI 做出可靠的业务决策和获得切实可行的洞察。通过使用 IBM watsonx.ai 上的高级 LLM 并应用语义扩充和矢量缓存等技术，GigaSpaces 能够增强 eRAG 的元数据推理和检索模块。

一旦新的 eRAG 平台全面投入使用，GigaSpaces 的客户将能够利用自然语言查询结构化数据，例如公司的内部销售记录、库存管理、订单支付或营销分析。他们可以期望 eRAG 能够在返回的查询结果中提供非常高的准确性。目前，利用 AI 处理数据库等结构化信息的工程师可实现高达 55% 的准确率。GigaSpaces 的使命是根据采用这种 eRAG 新方法时的初步结果，帮助客户实现接近 95% 的准确率。

通过集成 IBM® watsonx Assistant，GigaSpaces 将基于 eRAG 的助手原型制作时间从数月缩短到几天，让研发团队能够专注于增强 eRAG 技术和简化结构化信息人类语言开发的核心挑战。展望未来，GigaSpaces 计划将深入了解 IBM watsonx.governance，这是一款使用软件自动化计数来降低风险、管理监管要求并应对 Gen AI 和机器学习 (ML) 模型的道德规范问题的解决方案。GigaSpaces 旨在利用该平台在 eRAG 解决方案中提供信心和安全性，从而确保对集成到解决方案中的模型进行评估、监控和控制。IBM watsonx.governance 的推出将标志着实现这项目标的关键进展。