主页 Case Studies GigaSpaces 利用生成式 AI 的力量处理结构化数据
GigaSpaces + IBM
watsonx.ai 针对 Leadspace 的数字渲染
 

作为内存中计算领域的全球领导者兼 IBM 业务合作伙伴，GigaSpaces 正在构建市场上的首批数字集成中心 (DIH) 之一，这是一款开箱即用的解决方案，可简化组织的数字化转型，并使他们能够快速开发和推出数字服务。GigaSpaces 的解决方案已被世界各地的一流组织采用，并支持依赖实时数据的任务关键型服务。

凭借其在向数字服务领域提供实时数据方面的现有履历，GigaSpaces 正在开发一个新的解决方案；即，企业检索增强生成 (eRAG)（ibm.com 外部链接）。该解决方案可助力其客户使用生成式 AI (gen AI) 大型语言模型 (LLM) 来查询结构化数据，而此类数据通常会以复杂且非直观的方式进行组织和编目。

 

 

 

接近 95%
eRAG 方法的准确率是我们的任务

而不是几个月的时间制作基于 eRAG 的助手原型
 
 

GigaSpaces 团队正在 IBM Build Lab 的支持下，利用 IBM® watsonx.aiIBM watsonx Assistant 构建新的解决方案。该解决方案将包含一个虚拟助手，它的前端由 watsonx Assistant 提供支持，且其查询和汇总功能由 wasonx.ai 提供支持。我们的愿景是让 GigaSpaces 的客户能够利用自然语言查询企业数据。eRAG 平台的主要目标是帮助各个组织利用自然语言访问企业数据，并使他们能够通过 AI 做出可靠的业务决策和获得切实可行的洞察。通过使用 IBM watsonx.ai 上的高级 LLM 并应用语义扩充和矢量缓存等技术，GigaSpaces 能够增强 eRAG 的元数据推理和检索模块。

一旦新的 eRAG 平台全面投入使用，GigaSpaces 的客户将能够利用自然语言查询结构化数据，例如公司的内部销售记录、库存管理、订单支付或营销分析。他们可以期望 eRAG 能够在返回的查询结果中提供非常高的准确性。目前，利用 AI 处理数据库等结构化信息的工程师可实现高达 55% 的准确率。GigaSpaces 的使命是根据采用这种 eRAG 新方法时的初步结果，帮助客户实现接近 95% 的准确率。

通过集成 IBM® watsonx Assistant，GigaSpaces 将基于 eRAG 的助手原型制作时间从数月缩短到几天，让研发团队能够专注于增强 eRAG 技术和简化结构化信息人类语言开发的核心挑战。展望未来，GigaSpaces 计划将深入了解 IBM watsonx.governance，这是一款使用软件自动化计数来降低风险、管理监管要求并应对 Gen AI 和机器学习 (ML) 模型的道德规范问题的解决方案。GigaSpaces 旨在利用该平台在 eRAG 解决方案中提供信心和安全性，从而确保对集成到解决方案中的模型进行评估、监控和控制。IBM watsonx.governance 的推出将标志着实现这项目标的关键进展。

 

 
GK Cloud Solutions 徽标
关于 GigaSpaces

GigaSpaces（ibm.com 外部链接）是一家软件公司兼 IBM 业务合作伙伴，通过市场上的首批数字集成中心 (DIH) 之一提供内存中计算和运营数据技术。
解决方案组件 IBM® watsonx™ Assistant IBM watsonx.ai™ IBM watsonx.governance
Watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足自身特定需求。
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法律

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2024 年 3 月制作于美国。

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