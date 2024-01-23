凭借强大的零售业务，Future Group 每年在门店能源成本上会花费大量资金，且预计该成本将随门店的扩张而继续上涨。在公司致力于减少碳足迹的可持续发展计划以及将能源消耗降低 10% 的需求引导下，Future Group 希望采用基于物联网和 AI 的解决方案。该解决方案将集成由传统门店和新门店组成的异构基础设施，从而全面了解其能源消耗状况。