Future Group 通过部署基于物联网和 AI 的解决方案，从而踏上减少碳足迹和能源消耗的旅程。
凭借强大的零售业务，Future Group 每年在门店能源成本上会花费大量资金，且预计该成本将随门店的扩张而继续上涨。在公司致力于减少碳足迹的可持续发展计划以及将能源消耗降低 10% 的需求引导下，Future Group 希望采用基于物联网和 AI 的解决方案。该解决方案将集成由传统门店和新门店组成的异构基础设施，从而全面了解其能源消耗状况。
IBM Services 提出了一个基于 IBM® TRIRIGA® Building Insights 解决方案而构建的“绿色门店”平台，从而通过物联网、大数据和分析来监控实时用电量，同时改善集中式能源管理和自动警报系统。基于 SaaS 的这一灵活、可扩展解决方案可适应新的消费、天气和占用模式，从而提供有关能源使用和浪费的关键数据点的洞察信息。如此一来，便可对未来状况进行预测，从而优化能源消耗并降低能源成本。
Future Group（链接位于 ibm.com 外部）Future Group 是印度最大的零售商，在快速消费品和综合食品行业占有重要地位。旗下拥有 Big Bazaar 等广受欢迎的连锁超市，以及 Central 和 Brand Factory 等生活方式门店。该集团拥有 1,500 多家门店，其中包括小型和大型门店，且遍布于全国 350 多个城市。
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印度出品。2019 年 2 月
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