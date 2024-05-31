安全性。治理。透明度。这些只是各大组织在寻求利用生成式 AI (gen AI) 带来的巨大机遇时所需应对的其中一小部分问题。

在有着“生成式 AI 创新温床”之称的新西兰，Frankly.AI 已开发出一个平台。该平台汇集了源自各种来源的专家洞察，其中包括通过 AI 实现的访谈、详尽的小组记录和已发表的论文。

秉承“不忽略任何声音”这一使命，Frankly.AI 设计的平台不仅仅能够征集意见；它利用生成式 AI 来扩展话语，并确保听取广泛的观点，而不仅仅是那些最具影响力的观点。通过汇总这些不同的意见，Frankly.AI 能够有效地识别并关注专家观点中最具相关性和影响力的方面。