安全性。治理。透明度。这些只是各大组织在寻求利用生成式 AI (gen AI) 带来的巨大机遇时所需应对的其中一小部分问题。
在有着“生成式 AI 创新温床”之称的新西兰，Frankly.AI 已开发出一个平台。该平台汇集了源自各种来源的专家洞察，其中包括通过 AI 实现的访谈、详尽的小组记录和已发表的论文。
秉承“不忽略任何声音”这一使命，Frankly.AI 设计的平台不仅仅能够征集意见；它利用生成式 AI 来扩展话语，并确保听取广泛的观点，而不仅仅是那些最具影响力的观点。通过汇总这些不同的意见，Frankly.AI 能够有效地识别并关注专家观点中最具相关性和影响力的方面。
为了能够更快速、更高效地捕获这些讨论的“内容”，Frankly.AI 求助于 watsonx.ai™，即IBM 新一代 AI 和数据平台。为了测试此平台的有效性，该公司邀请 IBM 的一个团队与自己的内部员工共同创建一个概念验证 (POC) 解决方案。要处理的目标是新西兰 AI 论坛的记录，政府机构通过该论坛定期召开会议，以评估 AI 对新西兰社会各方面的影响。
这支联合团队构建了一个模型，以自动从论坛讨论记录和相关研究论文中提取原始数据。在后台，该解决方案利用 IBM Watson® Discovery 服务内的智能文档理解功能，按主题、演讲者和其他相关参数整理内容。
在使用咨询聊天机器人为用户提供最准确、简洁、有针对性的洞察方面，IBM®watsonx.ai 发挥了核心作用。根据每个用户对该系统进行的独特查询，IBM watsonx.ai 利用经过预训练的大量大型语言模型 (LLM) 之一运行所有聚合内容。该模型将生成精简、相关的洞察，以供他们使用并且值得信赖。
无论从哪个角度来看，这个为期两周的项目均实现了既定目标，即更高效、更及时地进行总结。通过与 IBM 客户成功和客户工程团队合作，以提供实际用例，新西兰 AI 论坛的约 100 名成员使用 POC 解决方案从其会议记录中生成了一份白皮书，供 AI 企业家、投资者团体、监管机构、研究人员、教育工作者和广大公众使用。
这样的“委员会著作权”工作通常可能需要几个月甚至更长的时间。而利用 IBM watsonx.ai 的高级功能，Frankly.AI 已经证明，生成式 AI 可以极大地精简和简化流程。
Frankly.AI（ibm.com 外部链接）是一家总部位于新西兰奥克兰的初创企业，致力于加速生成式 AI 的采用。Frankly.AI 公司隶属于亚太地区最大的独立咨询、设计和工程咨询公司之一 — Beca，该平台利用生成式 AI 围绕多种主题推动由用户主导的讨论。该公司利用 AI 自动处理对话，以提供对多种社区观点的洞察。
深入了解 watsonx.ai：https://www.ibm.com/cn-zh/products/watsonx-data
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2023 年 12 月于美国出品。
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