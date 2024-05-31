主页 Case Studies Frankly-AI 集成有助于帮助团队加快问题解决速度
Frankly.AI + IBM
IBM WatsonX 图像的数字渲染
过滤 AI 对话

安全性。治理。透明度。这些只是各大组织在寻求利用生成式 AI (gen AI) 带来的巨大机遇时所需应对的其中一小部分问题。

在有着“生成式 AI 创新温床”之称的新西兰，Frankly.AI 已开发出一个平台。该平台汇集了源自各种来源的专家洞察，其中包括通过 AI 实现的访谈、详尽的小组记录和已发表的论文。

秉承“不忽略任何声音”这一使命，Frankly.AI 设计的平台不仅仅能够征集意见；它利用生成式 AI 来扩展话语，并确保听取广泛的观点，而不仅仅是那些最具影响力的观点。通过汇总这些不同的意见，Frankly.AI 能够有效地识别并关注专家观点中最具相关性和影响力的方面。
测试生成式 AI 水域

为了能够更快速、更高效地捕获这些讨论的“内容”，Frankly.AI 求助于 watsonx.ai，即IBM 新一代 AI 和数据平台。为了测试此平台的有效性，该公司邀请 IBM 的一个团队与自己的内部员工共同创建一个概念验证 (POC) 解决方案。要处理的目标是新西兰 AI 论坛的记录，政府机构通过该论坛定期召开会议，以评估 AI 对新西兰社会各方面的影响。

这支联合团队构建了一个模型，以自动从论坛讨论记录和相关研究论文中提取原始数据。在后台，该解决方案利用 IBM Watson® Discovery 服务内的智能文档理解功能，按主题、演讲者和其他相关参数整理内容。

在使用咨询聊天机器人为用户提供最准确、简洁、有针对性的洞察方面，IBM®watsonx.ai 发挥了核心作用。根据每个用户对该系统进行的独特查询，IBM watsonx.ai 利用经过预训练的大量大型语言模型 (LLM) 之一运行所有聚合内容。该模型将生成精简、相关的洞察，以供他们使用并且值得信赖。
报告时间降幅 以实现 POC
得益于 IBM 的 watsonx.ai 中提供的快速、安全、可扩展的解决方案，我们的概念验证取得了成功。 Matt Ensor CEO Frankly.AI
获取洞察的更快途径

无论从哪个角度来看，这个为期两周的项目均实现了既定目标，即更高效、更及时地进行总结。通过与 IBM 客户成功和客户工程团队合作，以提供实际用例，新西兰 AI 论坛的约 100 名成员使用 POC 解决方案从其会议记录中生成了一份白皮书，供 AI 企业家、投资者团体、监管机构、研究人员、教育工作者和广大公众使用。

这样的“委员会著作权”工作通常可能需要几个月甚至更长的时间。而利用 IBM watsonx.ai 的高级功能，Frankly.AI 已经证明，生成式 AI 可以极大地精简和简化流程。
Frankly.AI 徽标
关于 Frankly.AI

Frankly.AI（ibm.com 外部链接）是一家总部位于新西兰奥克兰的初创企业，致力于加速生成式 AI 的采用。Frankly.AI 公司隶属于亚太地区最大的独立咨询、设计和工程咨询公司之一 — Beca，该平台利用生成式 AI 围绕多种主题推动由用户主导的讨论。该公司利用 AI 自动处理对话，以提供对多种社区观点的洞察。
解决方案组件 IBM watsonx.ai™ IBM Watson Discovery
watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足其特定需求

深入了解 watsonx.ai：https://www.ibm.com/cn-zh/products/watsonx-data

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2023 年 12 月于美国出品。

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