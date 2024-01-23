自动化会取代我们的工作吗？当 FlowFactor 与各种寻求实现运营现代化以跟上时代步伐或保持领先地位的企业开展合作时，一直在自己的工作中尝试解决这个问题。
随着 FlowFactor 实施 IBM 应用程序现代化和自动化解决方案来帮助组织达到新的效率和灵活性水平，它对这个问题有了明确的答案：
不，自动化不会取代您的工作。而是会让工作绩效变得更好。
FlowFactor 的管理合伙人兼联合创始人 Johan Janssen 和 Kilian Niemegeerts 最近与欧洲一家公共交通提供商开展合作，该公司在人口稠密地区覆盖了近 2 亿公里的路线。该项目是 FlowFactor 在当今市场中面临的涉及巨大需求的一个典型例子，即：似乎每个大型组织都在寻求实现现代化和自动化以提高效率和敏捷性，但同时又存在大型遗留业务关键型应用程序，而这些应用程序很难轻松完成自动化改造。
FlowFactor 使用 IBM 解决方案帮助公共交通提供商完成 65 个应用程序的现代化改造
应用现代化和自动化将完整部署周期时间缩短了 99% 以上，从而将原本长达一个月的时间缩减为大约一小时
该传输提供商有 65 个应用程序，这些应用程序均基于旧版 Java Enterprise Edition 软件，并运行在传统的 IBM® WebSphere Application Server 平台上。手动部署流程意味着新应用程序的发布用时需要长达八周。此外，孤立的开发和运营团队会造成更大的出错和返工风险。
Janssen 和 Niemegeerts 直接与该客户开展合作。“他们会手动部署所有东西，并且没有集成开发环境”，Niemegeerts 解释道。“因此，开发团队首先会开发应用程序或新功能。然后在自己的系统上进行测试后，便会将其丢给运营团队，并附上一组 Word 文档格式的说明，且有时长达 20 页。而这是一份每个应用程序都有的文档，且同时适用于 65 个应用程序。这很容易导致犯错。”
对于 FlowFactor 来说，此任务似曾相识。它需要帮助客户对其应用程序进行现代化和容器化，从而实现更高灵活性来实现关键流程的自动化。它需要帮助该运输提供商学习如何充分利用新功能。
在该项目的应用程序现代化阶段，FlowFactor 使用三大组件将该运输公司的应用程序转变为模块化且容器化的架构：
FlowFactor 还重新设计了该客户的构建管道，从而打造出标准化、可重用的流程。从那时起，从初始构建流程到生产部署，该团队就一直在应用开源 Jenkins 自动化软件。借助新的应用程序架构，Jenkins 软件可在整个软件生命周期中自动移动容器化代码。
但所有这些还只是该项目的其中一部分。
在公共交通领域，让乘客上车只是其中最简单的部分。而在应用程序现代化领域，这却可能是其中很困难的一部分。具体来说，实施可自动执行各流程的技术是一回事，而让人们改用能从自动化中获得最大价值的全新工作方式则又是另一回事。
FlowFactor 需帮助该运输公司转变其文化，从而接受自动化并采用 DevOps 实践。
“对于规模巨大且较为传统的客户和政府机关来说，这无疑是一个敏感话题”，Niemegeerts 解释道。工程师以及在现有流程方面具备相关专业知识的其他人士会严厉发问：如此剧变会破坏其实运作良好的现有工作方式吗？他们的工作会被自动化取代吗？
“其中的关键在于”，Niemegeerts 说道，“我们需要找到一种平衡，在实现大规模自动化的同时，仍能让原有工程师参与进来，并向他们解释哪些内容会保持不变。我们向他们表明，他们的工作绝不会被取代，而只是会发生一些变化。其中最关键的是，他们可以有更多时间投身于自身工作中更为有趣的部分，而不是那些重复性事务。这样他们便有时间完成更多故障排除、调查和创新工作。”
Niemegeerts 继续说道：“一旦我们开始交付已完成现代化改造的首批候选应用程序，他们就会注意到其中的优势。他们发现部署时间缩短了，影响也变小了。部署新的应用程序无需很长的维护窗口。”
而且，DevOps 成为了可充分利用速度更快、更为灵活的流程的一种手段。借助 DevOps，先前孤立的团队可学会如何平衡自身的职责，并且更高效、敏捷地开展协作。正如 Janssen 所解释的那样：“过去，应用程序可用性是基础设施团队的职责所在。现在，当基础设施团队发现开发团队开始负责将稳定性（而不仅仅是新功能）注入生产环节时，其思维模式便开始发生转变，而该流程也真正开始运转起来并提供新的应用程序。”
至于开发方面，Janssen 表示：“开发团队获得了更多权力。现在，它们可以根据需要部署到任意环境。”
当该运输提供商完成现代化、自动化和 DevOps 改造后，其实现的改进堪称巨大。
过去需要数月才能完成的基础设施升级现在只需一两天即可。过去长达一个月的完整部署周期如今可在大约一个小时内完成。过去需数小时的单次部署时间减少为只需几分钟。
Niemegeerts 表示：“一切都实现了自动化。”“过去需手动部署的所有事务，现在除了单击某一按钮之外，便无需再执行任何手动步骤。”
Janssen 对该组织各个层级的满意度进行了解释。开发人员可在更短时间内完成更多工作，运营团队在确保稳定性方面也能获得更大支持，而比这两项还重要的是，“业务主管对他们交付新应用程序和功能的速度感到非常满意。”
FlowFactor（链接位于 ibm.com 外部）总部位于比利时孔蒂赫，该公司可提供托管服务和解决方案来帮助各行各业的组织实现 DevOps 自动化，从而加快产品上市时间。FlowFactor 是 IBM 业务合作伙伴，同时也是 Cronos Group 成员。
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2021 年 11 月在美国制作。
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