在该项目的应用程序现代化阶段，FlowFactor 使用三大组件将该运输公司的应用程序转变为模块化且容器化的架构：

FlowFactor 还重新设计了该客户的构建管道，从而打造出标准化、可重用的流程。从那时起，从初始构建流程到生产部署，该团队就一直在应用开源 Jenkins 自动化软件。借助新的应用程序架构，Jenkins 软件可在整个软件生命周期中自动移动容器化代码。

但所有这些还只是该项目的其中一部分。

在公共交通领域，让乘客上车只是其中最简单的部分。而在应用程序现代化领域，这却可能是其中很困难的一部分。具体来说，实施可自动执行各流程的技术是一回事，而让人们改用能从自动化中获得最大价值的全新工作方式则又是另一回事。

FlowFactor 需帮助该运输公司转变其文化，从而接受自动化并采用 DevOps 实践。

“对于规模巨大且较为传统的客户和政府机关来说，这无疑是一个敏感话题”，Niemegeerts 解释道。工程师以及在现有流程方面具备相关专业知识的其他人士会严厉发问：如此剧变会破坏其实运作良好的现有工作方式吗？他们的工作会被自动化取代吗？

“其中的关键在于”，Niemegeerts 说道，“我们需要找到一种平衡，在实现大规模自动化的同时，仍能让原有工程师参与进来，并向他们解释哪些内容会保持不变。我们向他们表明，他们的工作绝不会被取代，而只是会发生一些变化。其中最关键的是，他们可以有更多时间投身于自身工作中更为有趣的部分，而不是那些重复性事务。这样他们便有时间完成更多故障排除、调查和创新工作。”

Niemegeerts 继续说道：“一旦我们开始交付已完成现代化改造的首批候选应用程序，他们就会注意到其中的优势。他们发现部署时间缩短了，影响也变小了。部署新的应用程序无需很长的维护窗口。”

而且，DevOps 成为了可充分利用速度更快、更为灵活的流程的一种手段。借助 DevOps，先前孤立的团队可学会如何平衡自身的职责，并且更高效、敏捷地开展协作。正如 Janssen 所解释的那样：“过去，应用程序可用性是基础设施团队的职责所在。现在，当基础设施团队发现开发团队开始负责将稳定性（而不仅仅是新功能）注入生产环节时，其思维模式便开始发生转变，而该流程也真正开始运转起来并提供新的应用程序。”

至于开发方面，Janssen 表示：“开发团队获得了更多权力。现在，它们可以根据需要部署到任意环境。”