银行接待新客户必须遵循严格的监管流程和要求。这些流程和要求是遵从所谓的“了解您的客户”(KYC) 原则的一部分。无论从银行还是客户的角度来看，这都很麻烦且耗时，尤其是如果需要客户亲自到柜台处理的情况。

然而，银行在获取新客户方面蓬勃发展。他们力求简化这一流程，使其虚拟化，并为客户增加价值。正确行事也有助于他们自己实现合规性和进行报告。

接待客户并不是银行面临的唯一与客户相关的挑战。法规要求提供最新的客户记录。因此，当客户的身份证件过期时，银行需要获取新的身份证件。对于每一位不遵从法规的客户，银行都将面临处罚。

Finologee 是一家数字化金融平台运营商，为其银行和保险客户解决 KYC 等法规相关问题。“我们针对官僚主义和报告方面的常见问题实施技术解决方案，”Finologee 联合创始人兼首席技术官 (CTO) Georges Berscheid 说道。

Finologee 于 2017 年在欧盟支付服务指令 2 (PSD2) 法规出台期间开始运营。PSD2 开放了银行业务，要求银行允许第三方访问账户，通常是通过 API 进行访问。对于许多银行来说，这是一个挑战。Finologee 参与解决了这个问题。借助 IBM API Connect® 软件，Finologee 为开放式银行业务开发了现成的解决方案。

Finologee 解决方案使用类似的基于 API 的功能，可以管理 KYC 以及其他挑战和环境，例如银行和其他机构客户的客户生命周期。它还提供移动和专业支付平台。通过依靠 Finologee 的产品并嵌入其组件，银行可以更快地帮助自己的客户并为他们提供更好的用户体验，同时保持法规一致性。