要开设交易或投资银行账户，只需出示您的身份证件并提供居住证明即可。哦，还要告知您的投资金额。等等，这个金额有点儿大。您能否告知这些钱的来源，以证明不是通过洗钱或资助恐怖主义而获得？您是政治敏感人士吗？然后您需要证明这些资金不是通过贿赂获得。现在……您是否被列入国际刑警组织、欧洲刑警组织或联邦调查局 (FBI) 的制裁名单？
银行接待新客户必须遵循严格的监管流程和要求。这些流程和要求是遵从所谓的“了解您的客户”(KYC) 原则的一部分。无论从银行还是客户的角度来看，这都很麻烦且耗时，尤其是如果需要客户亲自到柜台处理的情况。
然而，银行在获取新客户方面蓬勃发展。他们力求简化这一流程，使其虚拟化，并为客户增加价值。正确行事也有助于他们自己实现合规性和进行报告。
接待客户并不是银行面临的唯一与客户相关的挑战。法规要求提供最新的客户记录。因此，当客户的身份证件过期时，银行需要获取新的身份证件。对于每一位不遵从法规的客户，银行都将面临处罚。
Finologee 是一家数字化金融平台运营商，为其银行和保险客户解决 KYC 等法规相关问题。“我们针对官僚主义和报告方面的常见问题实施技术解决方案，”Finologee 联合创始人兼首席技术官 (CTO) Georges Berscheid 说道。
Finologee 于 2017 年在欧盟支付服务指令 2 (PSD2) 法规出台期间开始运营。PSD2 开放了银行业务，要求银行允许第三方访问账户，通常是通过 API 进行访问。对于许多银行来说，这是一个挑战。Finologee 参与解决了这个问题。借助 IBM API Connect® 软件，Finologee 为开放式银行业务开发了现成的解决方案。
Finologee 解决方案使用类似的基于 API 的功能，可以管理 KYC 以及其他挑战和环境，例如银行和其他机构客户的客户生命周期。它还提供移动和专业支付平台。通过依靠 Finologee 的产品并嵌入其组件，银行可以更快地帮助自己的客户并为他们提供更好的用户体验，同时保持法规一致性。
与采用纸质流程相比，银行新客户转化率提高 6 倍
Finologee 的工具将耗时且长达 15 页的纸质表格流程缩短至 8-10 分钟
Finologee 为其银行客户提供一系列法规一致性、KYC 以及支付平台和组件，其中包括完整的白标银行账户开户解决方案以及 KYC 文件和生命周期管理系统等。这些工具可以混合搭配客户的任何需求。核心界面之一是托管 API 门户，因此客户可以将工具构建到现有的工作流程和设置中。
银行和保险公司要么将 Finologee 的 API 和工具嵌入到自己的系统中，要么依靠 Finologee 提供基于 API 构建的白标 (Web) 界面。然后，最终用户连接到银行自己的网站或通过 Finologee 代表银行运营的界面来输入数据、验证身份文件、提供资金来源证明并填写投资者资料（如果是 Finologee 的数字化接待平台）。
银行通常通过 API 门户与 Finologee 的系统进行交互。银行通知和数据通过 API 传输到银行或保险公司，因此相关数据和信息可以在银行自己的系统和环境中轻松处理、嵌入、监控和显示。例如，银行可以查明用户是否卡在某个特定步骤以及卡了多长时间。基于此类数据，Finologee 的客户可能会发送提醒或警报。例如，提醒最终用户通过提供特定文档或信息来完成该流程。
Finologee 还帮助银行执行修复流程 – 清理和整理客户数据库。这些工具确定客户文档是否已过期或是否缺少任何数据。如果是，则会向客户发送通知，然后邀请客户连接到安全 Web 门户来更新数据集。
Finologee 收集信息，其银行和保险客户可以通过 API 检索数据或使用 Finologee 的 Web 界面进行管理。虽然银行的信息通常分散在不同的系统中，但 Finologee 提供一个集中位置来访问所有信息，同时能够将该集中位置与银行的一个或多个系统互连进行数据同步。
这一切都是通过 IBM API Connect 解决方案实现的。借助 IBM API Connect 平台，您可以创建、公开和管理 API。虽然其他供应商的解决方案可以做到这一点，但它们通常是单租户解决方案。这意味着它们仅供一个 API 提供商使用，该提供商只有一个品牌、一个名称和一个访问所有内容的位置。
但 Finologee 希望为其每个银行客户提供白标解决方案，而不是为每个客户实施该工具的特定实例。它需要一个多租户解决方案，而 IBM API Connect 正好支持多租户。
借助 IBM API Connect，Finologee 可以为每家银行提供自己的门户，并标注其名称、徽标和特定的图形设计。每家银行都有自己的 URL 来提供对其门户和 API 的访问。
“这是一个相当复杂的解决方案，包含很多组件。我们获得了 IBM 的大力支持，”Berscheid 说道，“我们甚至发现 API Connect 包含 IBM DataPower Gateway，而我们在购买时并不知道。”
IBM® DataPower® Gateway 为 IBM API Connect 解决方案提供安全保护。调用 API 时，DataPower Gateway 软件会验证用户是否是拥有正确权限的人员。
“因此，即使在我们选择 IBM 后，我们仍然发现了许多我们甚至不知道 IBM 拥有，而且我们非常确定在其他地方找不到的功能，”Berscheid 解释道。
对于使用 Finologee 数字化接待工具的银行来说，长达 15 页的纸质表格已转变成了 8-10 分钟的流程。“我们的银行客户的新客户转化率已大幅提高，”Berscheid 说道，“与先前使用纸质流程相比，现在有些客户的客户接待数量提高了 6 倍。”
此外，Finologee 在接待嵌入其产品的新服务提供商时会进行彻底的尽职调查。“这让银行的工作变得更轻松了，”Berscheid 解释道，“他们不必评估供应商、签署合同或通过漫长的采购链获得这些合同。他们和我们共同经历了一次这个过程。然后，由于我们是一家受监管的参与者，并且持有 Luxembourg PFS 许可证和 ISO/IEC 27001 认证，因此我们可以为他们处理剩下的事情。”
Finologee 还跟踪分包商是否满足自己的要求和 KPI、监控服务可用性并向客户提交供应商提出的新服务建议。
该公司认为，API 的使用将在金融领域变得越来越常见。“当您观察新的银行业参与者时，您会发现他们都是基于 API 的，”Berscheid 说道，“这将会渗透到该领域的每个参与者。”
这就是 Finologee 计划继续升级其客户产品/服务以满足银行业期望的原因。IBM API Connect 将继续在这些新功能中发挥不可或缺的作用。
“我们对所获得的结果感到非常满意，”Berscheid 说道，“我认为银行也是如此。总的来说，这是一个相当成功的经历。”
Finologee（ibm.com 外部链接）是一家数字化平台运营商，为开放式金融、数字化接待、KYC 生命周期管理和专业支付提供现成、合规的系统和 API。该公司拥有 36 名员工，为 19 个国家或地区超过 100 家银行和机构提供服务。Finologee 成立于 2017 年，总部位于卢森堡勒德朗日。
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美国出品，2021 年 9 月。
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Finologee S.A. 的接待解决方案不是 IBM 产品或服务。Finologee S.A. 的接待解决方案根据随产品或服务提供的 Finologee S.A. 条款和条件向用户出售或许可（视情况而定）。Finologee S.A. 的接待解决方案的可用性以及任何及所有保证、服务和支持均由 Finologee S.A. 直接负责并直接向用户提供。
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