一个在布拉格的工作机会。米兰一所大学的录取通知书。一位表弟慷慨地提供了圣托里尼岛的一间空房。
欧洲人搬到不同国家/地区的原因多种多样，每次搬家都需要重新开始。例如，寻找住处、购买车辆或换新的手机卡。通常，这类事务要求申请人证明自己的信用度。
但是，目前还没有覆盖整个欧洲的信用报告机构，因此，公司利用交易数据对潜在客户进行评估将受益匪浅。遗憾的是，如今并不存在这种评估，这使得他们连最基本的生活必需品都难以保障。
没有支付账户的欧洲人数量约有 5800 万
只有 3% 的欧洲居民在其他欧盟成员国成功开设银行账户
Finclude 联合创始人 Yiannis Giokas 解释道：“这是一个恶性循环。在欧洲，您需要有信用才能接受信贷评估，但如果您一开始就没有信用，就无法建立信用。这里的信贷产品普及率不到 50%，这意味着每两个欧洲人中至少有一个因为没有信贷记录而没有资格申请任何类型的新信贷。”
Finclude 准备实施一个计划来改变这一点。在 IBM® Hyper Protect Accelerator 计划团队和一套精心挑选的 IBM 产品的帮助下，Finclude 为整个欧盟的公司提供了对其新老客户的深入洞察，从而使他们能够在提供信贷和其他产品时做出更好的决策。
当 Giokas 于 2018 年创办 Finclude 时，他有很多事情需要考虑。他说：“作为受监管实体，最大的挑战之一是管理非常敏感的私人信息。”当他和联合创始人兼首席风险官 Ioanna Stanegloudi 接触 IBM Hyper Protect Accelerator 项目的团队时，他们立即意识到自己找对了人。
他继续说道：“在第一次通话中，当我们了解了 Hyper Protect 的工作原理后，我们发现它就像外包安全、隐私和合规性一样。我们的团队规模很小，因此能够得到 IBM 专家的帮助，由他们处理所有这些事情，对我们来说太好了。”
Finclude 的创始人与 Hyper Protect Accelerator 团队一起为新公司开发了强大的安全态势。IBM Cloud® Hyper Protect Crypto Services 产品可保护 Finclude 的数据加密密钥。这种基于云的硬件安全模块 (HSM) 是同类产品中首个获得 FIPS 140-2 Level 4 认证的产品，这意味着密钥是使用最严格的最新技术进行加密的。Giokas 解释说：“即使是 IBM 也无法访问 HSM 中的内容。”
该解决方案还使用 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for Postgre SQL 服务，该服务位于德国法兰克福附近的三个独立数据中心。Giokas 说：“事实上，这是一个完全独立的数据库，受到持续监控，并且分布在不同的地理位置，这为我们提供了法律规定的数据冗余度。”
该解决方案还利用 IBM Cloud Kubernetes Service，使 Finclude 能够在季度末结算时上下调整其使用量，而 IBM Cloud Object Storage 产品为 Finclude 提供了一个高度安全的存储库，用于存储来自金融机构的原始数据。
另外，IBM 产品帮助 Finclude 向当地的爱尔兰中央银行展示了其对隐私和安全的承诺。Giokas说：“银行对我们进行了细致的审查。他们期望我们进行内部审计、外部审计和安全审计，就像我们是一个 300 人的团队一样。但是那时，我们只有两个人。”
经过仔细审查，爱尔兰中央银行向 Finclude 颁发了所需的许可证和批准书，从而打开了与欧盟其他银行合作的大门。同样，该公司与 IBM 的合作也为其事业增添了特别的魅力。Giokas 说：“当我们说我们的数据由 IBM 监控时，所有大型金融机构都知道，我们不仅仅是纸上谈兵。”
Finclude 与 IBM Hyper Protect Accelerator 团队的合作令该公司受益匪浅。然而，Stanegloudi 指出，“使用加速器并不是只持续六个月，然后一拍两散。他们给予我们热诚，给予我们真正的帮助，甚至到了两年以后，我们仍然还是一个团队。”
Finclude 的未来看起来非常光明，将于 2022 年初迁移到 IBM Cloud for Financial Services (FS Cloud) 平台。Stanegloudi 表示：“我们计划尽可能地利用 FS 云，因为它可以让我们接触到许多智囊团、系统集成商和其他合作伙伴，他们有可能帮助我们将产品推广出去。”
至于技术，Finclude 希望开始使用 IBM Watsonx® 技术将 AI 组件引入其解决方案中。Giokas 说:“Watson 和这些类型的技术可能对我们来说非常有趣。”“我们已经开始讨论如何在不影响遵守监管要求的前提下使用人工智能。这对我们来说是一个值得期待且令人兴奋的前景。”
Finclude（ibm.com 外部链接）成立于 2018 年，总部位于爱尔兰都柏林，提供的技术使公司能够分析个人的交易数据，从而对信用度有清晰的了解。该解决方案旨在服务整个欧盟。Finclude 有 12 名员工。
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美国出品，2021 年 12 月
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