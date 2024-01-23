当 Giokas 于 2018 年创办 Finclude 时，他有很多事情需要考虑。他说：“作为受监管实体，最大的挑战之一是管理非常敏感的私人信息。”当他和联合创始人兼首席风险官 Ioanna Stanegloudi 接触 IBM Hyper Protect Accelerator 项目的团队时，他们立即意识到自己找对了人。

他继续说道：“在第一次通话中，当我们了解了 Hyper Protect 的工作原理后，我们发现它就像外包安全、隐私和合规性一样。我们的团队规模很小，因此能够得到 IBM 专家的帮助，由他们处理所有这些事情，对我们来说太好了。”

Finclude 的创始人与 Hyper Protect Accelerator 团队一起为新公司开发了强大的安全态势。IBM Cloud® Hyper Protect Crypto Services 产品可保护 Finclude 的数据加密密钥。这种基于云的硬件安全模块 (HSM) 是同类产品中首个获得 FIPS 140-2 Level 4 认证的产品，这意味着密钥是使用最严格的最新技术进行加密的。Giokas 解释说：“即使是 IBM 也无法访问 HSM 中的内容。”

该解决方案还使用 IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for Postgre SQL 服务，该服务位于德国法兰克福附近的三个独立数据中心。Giokas 说：“事实上，这是一个完全独立的数据库，受到持续监控，并且分布在不同的地理位置，这为我们提供了法律规定的数据冗余度。”

该解决方案还利用 IBM Cloud Kubernetes Service，使 Finclude 能够在季度末结算时上下调整其使用量，而 IBM Cloud Object Storage 产品为 Finclude 提供了一个高度安全的存储库，用于存储来自金融机构的原始数据。

另外，IBM 产品帮助 Finclude 向当地的爱尔兰中央银行展示了其对隐私和安全的承诺。Giokas说：“银行对我们进行了细致的审查。他们期望我们进行内部审计、外部审计和安全审计，就像我们是一个 300 人的团队一样。但是那时，我们只有两个人。”

经过仔细审查，爱尔兰中央银行向 Finclude 颁发了所需的许可证和批准书，从而打开了与欧盟其他银行合作的大门。同样，该公司与 IBM 的合作也为其事业增添了特别的魅力。Giokas 说：“当我们说我们的数据由 IBM 监控时，所有大型金融机构都知道，我们不仅仅是纸上谈兵。”