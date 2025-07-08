特许经营经纪人协会 (FBA) 作为全国性权威机构，致力于为雄心勃勃的企业主精准对接优质特许经营机遇。FBA 以专业精神和个性化指导而闻名，通过处理数百个特许经营披露文件 (FDD) 支撑其经纪人网络。每份文档均有 200–400 页内容，其中包含对于做出明智决策至关重要的财务和运营细节。

从历史上看，解析这些法律文档是一项艰巨且易出错的任务。手动提取关键数据、核算摘要并将文档上传到 HubSpot CRM，每项挂牌业务都需要耗时四个小时。这一流程导致 FBA 每周只能审核几项挂牌业务，而转录或核算失误削弱了经纪人的信心，进而破坏了其与客户之间的信任。