特许经营经纪人协会借助 IBM watsonx Orchestrate 更快速、更高效地交付数据
特许经营经纪人协会 (FBA) 作为全国性权威机构，致力于为雄心勃勃的企业主精准对接优质特许经营机遇。FBA 以专业精神和个性化指导而闻名，通过处理数百个特许经营披露文件 (FDD) 支撑其经纪人网络。每份文档均有 200–400 页内容，其中包含对于做出明智决策至关重要的财务和运营细节。
从历史上看，解析这些法律文档是一项艰巨且易出错的任务。手动提取关键数据、核算摘要并将文档上传到 HubSpot CRM，每项挂牌业务都需要耗时四个小时。这一流程导致 FBA 每周只能审核几项挂牌业务，而转录或核算失误削弱了经纪人的信心，进而破坏了其与客户之间的信任。
自动计算的数学错误
缩短列表创建时间
挂牌业务覆盖率
FBA 与 IBM 建立合作，共同推进人工流程转型，以提高其速度、准确性和可扩展性。该组织之所以选择 IBM® watsonx Orchestrate® 平台，是因为其强大的生成式 AI、低代码自动化和面向业务团队量身定制的创新功能。IBM 客户成功经理和更广泛的 IBM 团队每周均会开展支持会议、产品演示和架构审核来支持实施工作。
应用基于 FBA 专有法律本体训练的自定义机器学习模型 watsonx Orchestrate：
这种简化的管道将列表创建时间从 4 小时缩短到 1 小时，从而消除了手动数学错误，并实现了 100% 的列表覆盖率。
watsonx Orchestrate 成效显著：挂牌创建时间缩短 75%、自动化计算实现零数学错误、全覆盖投资组合（杜绝精选操作），且因挂牌信息始终准确，经纪人与会员满意度大幅提升。
2025 年，FBA 扩展了实施范围，增加了第二层自动化：实时法律合规监控。
现在，每晚的机器学习管道都会扫描所有实时列表，自动标记出未经证实的收益声明或不恰当的区域和版税声明。警报仅在需要时发送给合规性团队，让您高枕无忧，而不会产生额外的运营开销。
“Watsonx Orchestrate 不仅是我们的文档解析器，还是我们的全天候合规监督者，”Wall 说。
展望未来，FBA 正准备利用 watsonx Orchestrate 的框架部署会话式 AI 助手。这些助手将为经纪人提供实时支持、生成法律洞察分析、汇总机遇，并帮助企业家匹配合适的特许经营项目。下一阶段的演变凸显了 FBA 对自动化技术的信心，该技术不是人类的替代品，而是专业能力与影响力的放大器。
“通过将挂牌业务周转时间从四小时缩短到一小时，我们的团队能够腾出时间专注于高价值任务，”Wall 总结道。
特许经营经纪人协会 (FBA) 致力于帮助雄心勃勃的企业家精准匹配并投资优质特许经营机遇。凭借值得信赖的经纪人网络及完善的培训支持体系，FBA 已成为特许经营行业的基石——通过透明数据、道德指引和现代工具赋能候选者。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。