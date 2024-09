数字化转型之旅 Far East Organization 是一家充满活力的多元化企业,开发、拥有和管理多元化的房地产产品组合,涵盖住宅、酒店、零售、商业、医疗保健和工业空间领域。自 1960 年成立以来,该组织一直致力于新加坡城市环境的转型,在该国拥有 780 多个开发项目,包括超过 55,000 套住宅。 作为新加坡最大的私营房地产开发商,Far East Organization 因引入有关人们生活、工作和娱乐方式的前沿概念而享有与日俱增的声誉。该组织认识到数字创新的快速发展对人们的生活方式和员工体验可以产生积极影响,因此进一步提升了其数字化转型之旅。该组织寻求增强客户体验,提升运营效率和工作效率,提高员工敬业度,并利用其数字资产的价值和潜力。 在整个组织中快速、大规模地部署数字创新需要一套可扩展、有弹性和适应性强的核心技术平台。大约七年前实施的 SAP ERP 平台被视为值得立即关注的关键组件之一。

“无麻烦”部署 IBM® Consulting 支持将 SAP ERP 从 ECC 6.0 提前迁移到 RISE with SAP S/4HANA,以降低与延迟迁移相关的风险。IBM 团队与 Far East Organization 合作升级了 SAP 平台,并为 2000 多名员工部署了 Fiori 移动应用程序以增强用户体验。 此次迁移还为该组织利用 SAP 生态系统中的最新创新铺平了道路,例如 SAP AI 助手 Joule 和 SAP Business Technology Platform (SAP BTP),后者提供有关流程自动化和流程挖掘的新功能。尽管遇到了多重技术、资源和时间方面的挑战,但迁移仍按计划有效地完成。 “在 IT 行业,很少能找到既满足截止日期又符合预算的技术部署,对于涉及任务关键型业务流程和敏感数据的复杂任务尤其如此。然而,尽管面临挑战,IBM 和 Far East Organization 坚定不移的承诺仍确保得以成功实施。我们的核心价值观 BUILD* 在帮助我们克服这些障碍方面发挥了重要作用,”Far East Organization 首席技术官 Ng Yee Pern 说。

面向未来进行构建 Far East Organization 与 IBM Consulting 携手合作,在新的 SAP S/4HANA 系统于 2023 年 10 月上线之前,对更新后的应用程序进行了全面测试。此后,灵活的工作流和 Fiori 移动应用程序的引入增强了所有业务组和企业支持职能的用户体验和工作效率。 成功的交付还促使 IBM Consulting 成为未来五年的应用程序管理服务 (AMS) 提供商,包括专注于推动组织内部创新。