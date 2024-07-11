Far East Organization 是一家充满活力的多元化企业，开发、拥有和管理多元化的房地产产品组合，涵盖住宅、酒店、零售、商业、医疗保健和工业空间领域。自 1960 年成立以来，该组织一直致力于新加坡城市环境的转型，在该国拥有 780 多个开发项目，包括超过 55,000 套住宅。

作为新加坡最大的私营房地产开发商，Far East Organization 因引入有关人们生活、工作和娱乐方式的前沿概念而享有与日俱增的声誉。该组织认识到数字创新的快速发展对人们的生活方式和员工体验可以产生积极影响，因此进一步提升了其数字化转型之旅。该组织寻求增强客户体验，提升运营效率和工作效率，提高员工敬业度，并利用其数字资产的价值和潜力。

在整个组织中快速、大规模地部署数字创新需要一套可扩展、有弹性和适应性强的核心技术平台。大约七年前实施的 SAP ERP 平台被视为值得立即关注的关键组件之一。