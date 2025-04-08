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Case Studies
ETAS
作为一家汽车软件公司，ETAS 对敏捷方法并不陌生。多年前，该组织开始在团队层面从传统的瀑布方法向敏捷方法转变。有多个 Scrum 团队在公司内部运作，但这些团队使用不同的工具来管理各自的工作，而发布列车则是使用 MS Project 进行管理。
这种异构的工具格局带来了一些挑战。经理们对每个团队工作的可见性非常有限，而团队使用便签管理他们的积压工作。这种情况使得团队的工作难以与战略目标保持一致。
“问题在于，各个团队的工作并不能真正组合成更大的解决方案，”ETAS 精益敏捷卓越中心 (LACE) 负责人 Richard Mutschler 说，“而我们的客户需要的是使用这些更大的解决方案来解决问题。”
为了应对这一挑战，ETAS 实施了大规模敏捷框架 (SAFe)，这是一个标准的流程和工作流的框架，旨在优化团队的工作和扩展敏捷实践。
然而，迁移到 SAFe 只是解决方案的一部分。ETAS 很快意识到，在没有企业敏捷规划通用平台的情况下，实施 SAFe 无法让公司有效管理其复杂产品组合的敏捷流程。为获得这一能力，ETAS 选择了 IBM Targetprocess。
Targetprocess 允许管理人员查看敏捷团队正在进行的所有工作，因为每个团队成员都使用该平台来管理自己的工作项目。这使得管理人员能够查看每个项目的状态、管理工作量，并根据 ETAS 的战略目标，将开发人员重新分配到优先级更高的项目。
“我们不只是使用 IBM Targetprocess 来管理工作包，”Mutschler 说道，“我们用它来制定我们的目标和关键结果 (OKR)，以确保与共同的战略目标一致。从历史上看，我们对路线图 KPI 的遵守率为 50%-60%。实施 SAFe 和 IBM Targetprocess 后，该 KPI 可始终保持 90% 以上。”
根据 Mutschler 的说法，开发人员使用 Targetprocess 作为通用平台，从而减少了支持各种工具的开销，并使他们能够比以前更有效地管理公司复杂的项目组合。
这种整合简化了开发流程，实现了更有效的项目增量 (PI) 规划。Mutschler 表示：“协调的透明度是主要价值，尤其是在我们进行 PI 规划时。这是一个很好的工具，我们可以利用所有的计划板来直观地显示依赖关系，这样每个人都能看到他们最终需要处理的那部分工作。”
ETAS 还使用 Targetprocess 来实现重要的运营改进，其中包括：
这些优势提高了 ETAS 开发团队的生产力，并增强了客户对所交付产品的可靠性和质量的信心。
给其他敏捷策略实施者的建议
ETAS 使用 IBM Targetprocess 显著推进了其敏捷转型，但仍有更多工作要做。对于下一次迭代，公司领导层希望扩大 Targetprocess 的使用范围，并为整个组织实施全面、总括性的产品组合管理。
当被问及对其他寻求实践敏捷策略的人有何建议时，Mutschler 补充说：“要有耐心。说到敏捷性，思维方式和原则非常重要，因为归根结底，这关系到我们的合作方式、我们如何领导公司以及我们如何做出决策。”
建立一个可以培养这种思维方式的环境对于 ETAS 的成功至关重要，而 Targetprocess 是一个关键因素。“当我们向同事展示 IBM Targetprocess 的潜力时，他们说：‘我想要那个。你有一个很酷的产品，我想拥有它，请确保我能尽快得到它。’我们已经获得了如此高的接受度，以至于我们为有需求的新用户建立了一个候选名单。”
ETAS 是一家领先的软件公司，总部位于德国斯图加特，是 Robert Bosch GmbH 公司的全资子公司。该公司为软件定义汽车的实现提供解决方案。ETAS 的产品组合包括软件开发工具、软件测试解决方案、汽车中间件、数据采集和处理工具、编写和诊断解决方案、汽车网络安全解决方案以及端到端工程和咨询服务。
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