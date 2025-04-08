“我们不只是使用 IBM Targetprocess 来管理工作包，”Mutschler 说道，“我们用它来制定我们的目标和关键结果 (OKR)，以确保与共同的战略目标一致。从历史上看，我们对路线图 KPI 的遵守率为 50%-60%。实施 SAFe 和 IBM Targetprocess 后，该 KPI 可始终保持 90% 以上。”

根据 Mutschler 的说法，开发人员使用 Targetprocess 作为通用平台，从而减少了支持各种工具的开销，并使他们能够比以前更有效地管理公司复杂的项目组合。

这种整合简化了开发流程，实现了更有效的项目增量 (PI) 规划。Mutschler 表示：“协调的透明度是主要价值，尤其是在我们进行 PI 规划时。这是一个很好的工具，我们可以利用所有的计划板来直观地显示依赖关系，这样每个人都能看到他们最终需要处理的那部分工作。”

ETAS 还使用 Targetprocess 来实现重要的运营改进，其中包括：

大大缩短回应客户要求所需的时间

用自动化测试取代人工测试，节省时间，提高效率

建立优化流程和加强协作的透明度

这些优势提高了 ETAS 开发团队的生产力，并增强了客户对所交付产品的可靠性和质量的信心。

给其他敏捷策略实施者的建议

ETAS 使用 IBM Targetprocess 显著推进了其敏捷转型，但仍有更多工作要做。对于下一次迭代，公司领导层希望扩大 Targetprocess 的使用范围，并为整个组织实施全面、总括性的产品组合管理。

当被问及对其他寻求实践敏捷策略的人有何建议时，Mutschler 补充说：“要有耐心。说到敏捷性，思维方式和原则非常重要，因为归根结底，这关系到我们的合作方式、我们如何领导公司以及我们如何做出决策。”

建立一个可以培养这种思维方式的环境对于 ETAS 的成功至关重要，而 Targetprocess 是一个关键因素。“当我们向同事展示 IBM Targetprocess 的潜力时，他们说：‘我想要那个。你有一个很酷的产品，我想拥有它，请确保我能尽快得到它。’我们已经获得了如此高的接受度，以至于我们为有需求的新用户建立了一个候选名单。”