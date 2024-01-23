Eljun 在 2020 年 4 月首次了解了瑞典的 Startup with IBM Accelerator 计划。在此之前，该公司一直专注于开发功能，并向潜在的合作伙伴和投资者展示自己的解决方案。Eljun 的愿景是建立一个网络，以互惠互利的方式在电动汽车车主与充电站所有者之间牵线搭桥。使用该解决方案，汽车车主可以找到方便的充电站，充电站所有者可以在充电站闲置时赚钱。

Eljun 使用 Kubernetes 集群开发了该解决方案的关键功能，因此当需要迁移到云环境时，Eljun 也在寻求一家采用开源技术的提供商。“我们之所以选择 IBM Cloud，是因为 IBM 采用了很多开源工具。”Stenbock 表示，“这样不仅帮助我们避免将自己与特定的本土解决方案牢牢绑定，还使我们能够轻松将所有 Kubernetes 集群移植到 IBM。”

将该解决方案迁移到 IBM 云端之后，Eljun 开始研究不同的托管服务平台。Eljun 具有独特的服务管理需求，因为信息以某种特定的方式流动。“我们的大部分处理都是在有人寻找充电器或者开始或结束充电时进行的，”Stenbock 说道。“我们需要一个工具，以便能够灵活地利用资源。”

Stenbock 很快认识到，这意味着 Eljun 的解决方案最适合无服务器环境。当负责与他对接的 Startup with IBM Accelerator 联系人推荐 IBM Cloud Code Engine 时，Stenbock 很快就做出了决定。“我们在一次 IBM Think 活动中发现了一个用例，随后，我们立即决定迁移到 IBM Cloud Code Engine，因为从技术角度来看，它只是一些在后端运行的 Kubernetes 集群。这对我们来说是水到渠成的事，只需对应用程序进行一些改动。”

现如今，Eljun 正在 IBM 平台上运行 10 多种不同的微服务。“IBM Cloud Code Engine 负责管理所有的扩展和缩减以及流量进出，这意味着我只需设计架构并让它自行进行管理，”Stenbock 表示。

如今，该架构由三个不同的门户组成。第一个门户是一个面向用户的移动应用程序，它使用户能够提前定位和预订充电站。第二个门户是一个开发者门户，它提供了一个受密码保护的位置，合作伙伴可以在这里执行查看项目、获取 API 密钥、访问令牌、添加充电站等操作。最后一个门户是运营门户，充当 Eljun 内部管理活动（例如创建俱乐部和连接用户）的中心。