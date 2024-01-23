瑞典的电动汽车行业即将迎来一场巨变。该国的首都斯德哥尔摩最近宣布在 2030 年之前淘汰化石燃料汽车，该国最知名的汽车制造商 Volvo 承诺在同一时期内实现全电动化。
毫无疑问，这些举措将对气候产生深远的影响。不过，Eljun 首席技术官 (CTO) Tore Stenbock 有着更实际的考虑：“电动汽车的支持基础设施的增长速度落后于电动汽车行业本身。每 10 辆登记在案的电动汽车应该配备至少一个充电站，这样才能在不降低便利性和舒适性的情况下保证电动汽车能够正常移动。”
他继续说道：“目前，瑞典每辆车大约有 0.05 个充电站，而且这个数字正在缩减。根据欧盟委员会的规定，最低健康值应不低于 0.1。而且，我们甚至尚未真正开启电动汽车市场的指数级增长。除非我们采取措施修复这个问题，否则增长就会在某个时候中断。”
在瑞典 Startup with IBM® Accelerator 团队和 IBM Cloud® Code Engine 解决方案的帮助下，Stenbock 和 Eljun 团队希望能够实现这一目标。
瑞典目前拥有 14,000 个电动汽车充电站
到 2030 年，瑞典预计将拥有 300,000 个电动汽车充电站
Eljun 在 2020 年 4 月首次了解了瑞典的 Startup with IBM Accelerator 计划。在此之前，该公司一直专注于开发功能，并向潜在的合作伙伴和投资者展示自己的解决方案。Eljun 的愿景是建立一个网络，以互惠互利的方式在电动汽车车主与充电站所有者之间牵线搭桥。使用该解决方案，汽车车主可以找到方便的充电站，充电站所有者可以在充电站闲置时赚钱。
Eljun 使用 Kubernetes 集群开发了该解决方案的关键功能，因此当需要迁移到云环境时，Eljun 也在寻求一家采用开源技术的提供商。“我们之所以选择 IBM Cloud，是因为 IBM 采用了很多开源工具。”Stenbock 表示，“这样不仅帮助我们避免将自己与特定的本土解决方案牢牢绑定，还使我们能够轻松将所有 Kubernetes 集群移植到 IBM。”
将该解决方案迁移到 IBM 云端之后，Eljun 开始研究不同的托管服务平台。Eljun 具有独特的服务管理需求，因为信息以某种特定的方式流动。“我们的大部分处理都是在有人寻找充电器或者开始或结束充电时进行的，”Stenbock 说道。“我们需要一个工具，以便能够灵活地利用资源。”
Stenbock 很快认识到，这意味着 Eljun 的解决方案最适合无服务器环境。当负责与他对接的 Startup with IBM Accelerator 联系人推荐 IBM Cloud Code Engine 时，Stenbock 很快就做出了决定。“我们在一次 IBM Think 活动中发现了一个用例，随后，我们立即决定迁移到 IBM Cloud Code Engine，因为从技术角度来看，它只是一些在后端运行的 Kubernetes 集群。这对我们来说是水到渠成的事，只需对应用程序进行一些改动。”
现如今，Eljun 正在 IBM 平台上运行 10 多种不同的微服务。“IBM Cloud Code Engine 负责管理所有的扩展和缩减以及流量进出，这意味着我只需设计架构并让它自行进行管理，”Stenbock 表示。
如今，该架构由三个不同的门户组成。第一个门户是一个面向用户的移动应用程序，它使用户能够提前定位和预订充电站。第二个门户是一个开发者门户，它提供了一个受密码保护的位置，合作伙伴可以在这里执行查看项目、获取 API 密钥、访问令牌、添加充电站等操作。最后一个门户是运营门户，充当 Eljun 内部管理活动（例如创建俱乐部和连接用户）的中心。
Eljun 展望瑞典及其他地区更加可持续的未来，而 Stenbock 将 IBM Code Engine 视为推动其组织走向成功的因素之一。他表示：“首先，我们在 IBM Cloud Code Engine 上花费的每一分钱都为我们的客户带来了价值，我们的财务经理对此非常欣慰。”
“除此之外，IBM Cloud Code Engine 在快速测试方面为我提供帮助，而不必启动一个全新的 Kubernetes 集群来进行测试。我们只要有一个 Code Engine 环境，需要测试时，就可以根据需要提取资源。这确实简化了主动开发流程。”他表示。
Eljun 也是 IBM Event Streams 技术的一个测试版用户。Eljun 平台可以处理很多不同类型的事件，有些事情必须立即处理，而其他的事情（例如基础设施更新）可以异步处理。因此，在过去的几年里，Eljun 处理事件流的方式发生了很大的变化。现如今，该公司已经在 Kafka 上实现了标准化。“作为一项 Kafka 服务，IBM Event Streams 还可以轻松绑定到 IBM Cloud Code Engine，这样就使这一过程变得非常顺利，”Stenbock 说道。
最终，Eljun 希望将 IBM Watson® 技术添加到自己的产品中，并利用预测性分析执行一些操作，例如根据天气情况提供建议或者预测加油站何时需要维护。“我们希望我们的客户能够发现这款解决方案确实有效，并为此而感到欣慰。他们是这一愿景的一部分，他们在为社区做出贡献，他们在通过充电站赚取被动收入，而且他们不必担心任何事情。这款解决方案做到了这一点。”
他总结道：“在几年内，我们会将瑞典的公共充电站从大约 14,000 个增加到大约 30 万个。如果每个私有充电站都能连接到某种形式的共享经济中，我们就能解决基础设施问题。这比人们想象的要容易得多。”
Eljun外部链接（ibm.com 外部链接）成立于 2020 年，总部位于瑞典的斯德哥尔摩，该公司相信，不断进步、可持续的变革的关键在于共同行动。为此，该公司正在开发一款解决方案，以便在电动汽车车主与充电站所有者之间牵线搭桥。对汽车车主来说，使用该解决方案可以更加轻松地找到充电站。对充电站所有者来说，它提供了赚取被动收入的机会。
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美国出品，2021 年 12 月
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