总部位于瑞典的金融科技初创公司及 IBM 合作伙伴 Edger Finance（ibm.com 外部链接），旨在成为投资者用来驾驭股票市场和做出更好投资决策的首选解决方案。
2023 年，Edger 加入了 IBM® Fintechx（ibm.com 外部链接）计划，开始与 IBM Client Engineering 和 IBM Innovation Studio 合作。此项合作的目标是通过试行生成式 AI 来加强公司的业务流程和技术平台。合作的成果是创建了三个 AI 辅助流程，这些流程以瑞典语和英语提供，并在为期四周的最最简化可实施产品 (MVP) 试点期间进行了探索：
每个助手（即 AI 辅助流程）都依赖 IBM watsonx.ai™——这是一款集成式 AI 工具套件，旨在实现安全、协作的数据管理和流程自动化。第三个助手还采用了 IBM watsonx™ Assistant——这是一个对话式 AI 平台，提供自动化自助服务支持。Edger 创始人兼首席执行官 Petter Hattenbach 补充道：“这个技术栈为我们提供了竞争优势，使平台能够自动对季度报告进行分类和分析。”
试点期间进行的测试表明，生成式 AI 在 Edger 具有显著的成效和巨大的应用潜力：
试点项目还能为散户投资者带来一些潜在的利好，例如：提高收集和审查投资数据的效率，以及改善向使用该平台的每个投资者所提供信息的相关性和个性化。Edger 开辟了投资者与每份报告直接互动的新途径，让他们能够更轻松地查找、分析与他们及投资策略最相关的信息，并采取行动。试点项目还证明，Edger 的解决方案对于希望利用数据的公司也是有价值的，这一点得到了项目合作伙伴 Handelsbanken（ibm.com 外部链接）的认可，他们向 Edger 颁发了“最佳企业产品”奖。
“我们与 IBM 在生成式 AI 领域的合作堪称是一场变革。我们共同努力，高效地将一个 MVP 推向市场，使得生成式 AI 技术能够立即应用于现实世界，并拓展了其在当前和未来发展中的应用范围。”Hattenbach 总结道。
Edger（ibm.com 外部链接）是一家总部位于瑞典的金融科技初创公司及 IBM 合作伙伴，提供基于 Web 的决策支持工具，帮助投资者驾驭股票市场并做出更好的投资决策。
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美国出品，2024 年 1 月。
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