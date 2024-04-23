EDEKA 与 IBM Client Engineering 和 IBM Expert Labs 合作开展试点项目，旨在确认他们能否应用生成式 AI 来改善公司在其商店中使用的软件系统的支持情况。

该团队同时使用 IBM Watson Discovery 和 IBM watsonx.ai 来创建一个知识库，其中包含手册文档、技术文档和其他来源，而这些来源由 Watson Discovery 服务进行采集。Watson Discovery 随后返回了几个与用户查询相关的段落，以作为大型语言模型 (LLM) 的输入。然后，该团队使用 watsonx.ai 平台并应用 LLM 以根据 Discovery 的相应输入和用户查询来生成相关答案。此外，它们还使用 Vue 框架构建定制应用程序。该应用程序包括搜索输入、结果显示以及相关文档和文本段落的显示。由于采用了开发的解决方案，解决问题的时间大幅缩短，解决方案的投资回报期也未超过三个月。