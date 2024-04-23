EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG 希望为其内部支持团队简化从各种来源和多种格式获取信息的访问。公司希望通过第一个用例（本例）证明公司可以部署集成 AI 平台，以结构化和高效的方式部署 AI 应用程序。
EDEKA 与 IBM Client Engineering 和 IBM Expert Labs 合作开展试点项目，旨在确认他们能否应用生成式 AI 来改善公司在其商店中使用的软件系统的支持情况。
该团队同时使用 IBM Watson Discovery 和 IBM watsonx.ai 来创建一个知识库，其中包含手册文档、技术文档和其他来源，而这些来源由 Watson Discovery 服务进行采集。Watson Discovery 随后返回了几个与用户查询相关的段落，以作为大型语言模型 (LLM) 的输入。然后，该团队使用 watsonx.ai 平台并应用 LLM 以根据 Discovery 的相应输入和用户查询来生成相关答案。此外，它们还使用 Vue 框架构建定制应用程序。该应用程序包括搜索输入、结果显示以及相关文档和文本段落的显示。由于采用了开发的解决方案，解决问题的时间大幅缩短，解决方案的投资回报期也未超过三个月。
解决方案的投资回报期
试点工作分两个阶段取得成果。在第一阶段，团队使用 IBM Watson Discovery 实施了解决方案，结构化和理解所有现有客户文档。在第二阶段，用户可以查询系统，然后系统根据 Watson Discovery 中保存的文档生成响应，并使用 IBM watsonx.ai 驱动的生成式 AI 将其提炼为自然语言答案，作为一种可扩展的中间件平台。
EDEKA 与北莱茵-威斯特法伦州以及邻近的下萨克森州和莱茵兰-普法尔茨州的独立商人合作，经营 900 多家食品和饮料市场。其中，近 700 家是以 EDEKA 和 Marktkauf 品牌运营的全系列杂货店，250 多家饮料店中的大多数使用 trinkgut 品牌。Rasting 肉类农场和 Busch 面包厂也属于位于 Moers 的合作结构公司。2022 年，EDEKA Rhein-Ruhr 的销售额约为 59 亿欧元。该地区公司拥有近 50,000 名员工，是该地区最大的雇主和培训公司之一。
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美国出品2023 年 12 月。
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