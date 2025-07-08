作为乌克兰最大的私营能源企业，DTEK 为数百万人带来了光明和温暖。自 2022 年以来，DTEK 始终坚持帮助退伍军人重新融入平民生活，并为基辅、第伯罗彼得罗夫斯克和顿涅茨克地区的关键基础设施提供免费能源。

DTEK 的配电网和发电厂受到猛烈轰炸，此外，还面临着旨在破坏关键能源基础设施的网络战的持续威胁。保护 DTEK 免受网络攻击的最前线是 DTEK 集团的网络和信息安全提供商 MODUS X。

MODUS X 发言人表示：“我们保护 DTEK 的业务、创新和客户信任，因此，确保所有系统的安全对我们至关重要，包括处理关键数据的系统。我们努力使用零信任方案确保各个层面的安全。”

DTEK 面临日益频繁和破坏性很大的网络威胁，MODUS X 迫切需要加强其监控和事件响应能力。该公司决定建立一个新的安全运营中心 (SOC)，支持对 DTEK 的 IT 基础设施进行全天候监控和保护。

在建立新 SOC 的过程中，MODUS X 致力于寻获一套符合其关键优先目标的全新安全工具，用于加速威胁检测、分析和遏制、部署集中式工单管理并引入行为分析和预测性分析。

