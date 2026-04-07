助力实现家庭清洁能源使用的全国性转变

能源安全与净零排放部 (DESNZ) 正引领英国的清洁能源转型，目标是到 2030 年实现清洁电力，到 2050 年实现净零排放。转型工作正在推进，但仅有 200 万房主从燃气或组合式锅炉转向空气源热泵。DESNZ 的目标是到 2030 年，将年度热泵安装量在目前报告的基础上提高五倍以上。

供暖仍然是核心的机遇领域。英国 3000 万套住宅产生的排放量约占全国排放量的 20%，且许多住宅建于现代保温标准之前，这使改造升级更为复杂。

要实现长期目标，需要采取全新的方法——利用消费者洞察和数字化互动，鼓励人们在家庭供暖方式上养成新习惯。

提高家庭能源效率意味着要理解人们在舒适度和供暖方面已形成的行为模式。许多家庭仍然对老旧系统更为熟悉，可能尚未充分认识到改造措施或低碳替代方案的长期益处。从组合式锅炉转向热泵，往往被视为一项重大的转变，既需要技术上的调整，也需要行为上的适应。

DESNZ 已推出一系列补助计划来支持这一转型。认知度、前期成本和供应链能力仍是需要克服的重要挑战。解决这些问题将是加快应用进程、确保英国长期目标顺利实现的关键。