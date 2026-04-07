助力实现家庭清洁能源使用的全国性转变

DESNZ 加速推广更清洁、更经济的低碳家庭能源解决方案
能源安全与净零排放部 (DESNZ) 正引领英国的清洁能源转型，目标是到 2030 年实现清洁电力，到 2050 年实现净零排放。转型工作正在推进，但仅有 200 万房主从燃气或组合式锅炉转向空气源热泵。DESNZ 的目标是到 2030 年，将年度热泵安装量在目前报告的基础上提高五倍以上。
供暖仍然是核心的机遇领域。英国 3000 万套住宅产生的排放量约占全国排放量的 20%，且许多住宅建于现代保温标准之前，这使改造升级更为复杂。
要实现长期目标，需要采取全新的方法——利用消费者洞察和数字化互动，鼓励人们在家庭供暖方式上养成新习惯。
提高家庭能源效率意味着要理解人们在舒适度和供暖方面已形成的行为模式。许多家庭仍然对老旧系统更为熟悉，可能尚未充分认识到改造措施或低碳替代方案的长期益处。从组合式锅炉转向热泵，往往被视为一项重大的转变，既需要技术上的调整，也需要行为上的适应。
DESNZ 已推出一系列补助计划来支持这一转型。认知度、前期成本和供应链能力仍是需要克服的重要挑战。解决这些问题将是加快应用进程、确保英国长期目标顺利实现的关键。
为支持 DESNZ 的家庭能源脱碳计划，DESNZ 聘请 IBM Consulting 设计并交付 SIGMA，即 Salesforce 集成补助管理应用程序。这个由 Salesforce 驱动的数据与 AI 平台，简化了国内补助管理，提升了公民服务，并强化了数据驱动的决策，帮助 DESNZ 更高效地推进其长期目标。
IBM Consulting 与政策团队及综合企业服务——数字团队紧密合作，评估了从渠道策略、关键绩效指标设计到可扩展客户关系管理解决方案的整个补助计划生命周期。该团队考虑了面向未来的需求，例如超过 25 年的数据留存，以及 AI 在分析、治理、标准化部署和价值实现中日益重要的作用。
IBM Consulting 组建了一支多学科团队，构建了一套稳健的项目组合管理方法。这包括定义产品愿景、路线图、架构、收益与治理，并引入以产品为中心的工作方式，辅以 DevOps 支持，以实现更快的多版本交付。随着 SIGMA 平台的成熟，IBM Consulting 帮助确立了平台的长期运营模式，并将所有权移交给综合企业服务团队，确保组织具备维持和发展平台所需的能力与自主性。
始终如一的以客户为中心的理念贯穿整个项目，为所有用户创造了无缝的体验。统一的治理和共享的 DevOps 方法确保了跨开发的质量、可复用性和生产力。
Salesforce Marketing Cloud、Data Cloud 和 Public Sector Solutions 提供了快速配置和持续改进所需的直观界面、强大的功能契合度与模块化架构。
通过紧密合作，Salesforce、IBM、综合企业服务数字团队和政策团队加速了开发进程，并通过在平台间复用可配置组件，减少了交付工作量。
将 Salesforce 功能与 IBM Consulting 的加速器及交付专业知识相结合，团队得以显著加快解决方案的实施速度——比同类企业方案快约 70%。Salesforce Data Cloud 实现了与支付系统的平滑集成，增强了数据流，并提高了整个项目的运营效率。
早期的交付里程碑包括引入三个 DESNZ 主要供应商、五个产品，并为超过 30 名公务员提供工作流管理培训。自动化已显著减少了人工工作量，用精简的数字流程取代了电子表格管理、批量上传和数据对账等任务。早期指标显示 DESNZ 的生产力有了显著提升。
SIGMA 平台现已在超过 270 个地方当局中积极使用，支持全国范围内一致、高质量的补助管理。IBM Consulting 与业务用户和数字团队合作，培养实现长期成功所需的技能与能力，涵盖网站分析、数据科学、产品负责人职责、产品管理以及多供应商交付。
随着 Salesforce 平台现已嵌入并具备可扩展性，DESNZ 已做好充分准备，加速实现其国家热泵与清洁能源目标。增强的项目组合管理与自动化将帮助该部门在实现英国 3000 万套住宅脱碳的进程中更快取得进展——将战略愿景在通往净零排放的道路上转化为可衡量的成果。
DESNZ（能源安全与净零排放部）成立于 2023 年 2 月，负责英国的能源安全、保护缴费者以及实现净零排放。其重点在于领导政府实现到 2030 年清洁电力的使命，并旨在本届议会期间推进住宅脱碳，降低民众账单、减少燃料贫困，同时实现建筑行业的脱碳。
© Copyright IBM Corporation。2026 年 3 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。