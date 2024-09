为了更好地支持其庞大的内部开发人员社区(在总共约 1,500 名开发人员和相关业务分析师中,z Systems 方面便有近 700 人),并确保稳定可靠的 z Systems 开发平台,Danske Bank 已升级到最新的 IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz) 产品。该产品提供了一整套核心工具,并在提高针对 IBM z/OS 环境的应用程序的创建与维护效率。借助以每月更新形式提供增量增强功能的持续交付模型,ADFz 还可帮助 z Systems 环境跟上最新功能和方法的步伐。

ADFz 包括以下工具:IBM Developer for z Systems,它可提供应用程序开发效能工具;IBM Debug Tool for z/OS,它是适用于已编译应用程序的源代码级交互式调试工具;IBM Fault Analyzer for z/OS,它可收集实时信息,从而帮助开发人员了解应用程序的异常终止;IBM File Manager for z/OS,它可在处理 z Systems 上的数据集时提供增强的文件处理功能;IBM Application Performance Analyzer for z/OS,它可报告应用程序对可用资源的使用情况。

“ADFz 和 IBM Developer for z Systems 的优点在于,我们快速交付软件所需的几乎所有内容都集中在一个界面中”,Jensen 说道。“我们可以处理整个 z Systems 软件生命周期。从开发到测试,再到文档记录和故障排除,所有这一切都能在一个便于用户使用的环境中进行,而 z Systems 的新开发人员也可快速访问该环境。这样一来,便可提高速度和效率,并有助于缩小 z/OS 的开发工作与其他平台(例如 .NET)的开发工作之间的差距。当我们向此团队引入新的开发人员时,这一点尤其重要;此外,我们还可更轻松地构建和运行使用 COBOL 或 CICS 服务并与新的 Web 前端相结合的混合应用程序。”

Danske Bank 开发了自己的单元测试工具,并可将其集成到 IBM Developer for z Systems 环境,从而实现了从开发到测试用例、单元测试、业务逻辑添加以及最终过渡到生产环境的无缝流程。

“当时,我们可以使用分析与调试工具来跟踪和了解各种错误”,Jensen 表示。“在 IBM Developer for z Systems 中,整个过程会更为快速、更为直观,并可轻松访问我们开发的新工具。例如,我们有一个叫作“应用程序诊断系统”的工具。该工具使用故障分析器 API 从大型机中提取系统转储,从而可在 IDE 中直接打开它们。而我们既可以查看该程序在生产环境中的状态及其在此环境中的历史记录,同时还可查看其重要性以及是否允许进行更改,并可添加评论或注释,以便其他人知晓所有问题。”

Poulsen 补充道:“我们会继续与 IBM 实验室密切合作,尤其是鼓励它们将我们自主开发的功能整合到 IBM 工具中。这是一种非常良好的双向关系,同时我们也很感激这种合作。”

虽然核心交易和客户信息均驻留在 z Systems 平台上,但前端服务通常位于其他平台上。通过提供类似的图形环境来管理双方的开发和测试工作,Danske Bank 正致力于扫除潜在的协作障碍。

“我们还将 COBOL 和 PL/1 代码从旧存储库迁移到 Rational Team Concert”,Jensen 评论道。“这将有助于消除并行开发的限制,且有利于吸引新一代开发人员使用那些经过验证且值得信赖的功能,而不会受到在绿屏上工作所带来的文化冲击!”

ADFz 中的工具在保持 z Systems 环境始终保持最佳性能方面发挥着关键作用,Jensen 对此解释道:“我们使用 IBM 工具来监控从后端 CICS 系统到开发环境的所有内容的性能和可用性。此外,作为工具所有者,我们还使用某些 IBM API 构建了其他监控系统。例如,今天早上就出现了调试工具出现部分故障的情况,而我们的监控系统可帮助我们快速做出反应并解决问题,而不是等到内部客户通知我们出现问题才采取措施。

“此外,我们还会监控 Problem Determination Tools,从而了解整个 z Systems 环境的运行情况。这些 API 可接入我们基于 Java 的前端,也就是 Eclipse 中的 Remote Application Platform (RAP),而该平台可提供易于理解的关键性能指标仪表板。”