Danske Bank 持续使用 IBM Application Delivery Foundation for z Systems 套件来协助保持关键开发工具始终可用、性能良好且支持更短的测试/开发周期。
Danske Bank 的应用程序和系统环境十分多变，因为在竞争激烈的市场中开展运营所带来的压力会推高出对持续推出新服务的需求。为缩短开发周期并使 IT 更贴企业，该银行近年来采用了敏捷开发流程，并使用 IBM Rational Team Concert 软件和其他工具进行管理。
Danske Bank 首席软件工程师兼技术架构师 Henrik Hartvig Jensen 评论道：“我们的目标一般是实现先发优势，从而最大限度提高我们抢占市场份额的机会。近期，我们在丹麦推出了首个移动支付应用程序，而 Rational 工具则帮助我们实现了这一目标。除质量依然很重要外，结合上市时间，具有代码覆盖率、单元测试和测试覆盖率的可靠大型机开发环境则是 Danske Bank 软件生产的其中一大要素。”
伴随所有变化以及速度的提高，Danske Bank 继续在 IBM z Systems 平台上运行其核心银行与客户信息系统，并在具备超高可用性的 GDPS 集群中部署了两台 IBM z13 服务器。
Danske Bank 高级开发经理 Jesper Hollitsch Poulsen 评论道：“z Systems 仍是 Danske Bank 十分重要的一个平台。随着世界不断发生变化，我们始终在探索新的可能性，但这是一个渐进的过程：我们认为，z Systems 仍是当今开展核心银行业务的最佳平台。而要放弃作为我们业务核心的 z Systems 则必须要有很有说服力的业务理由。”
作为持续实现 DevOps 的一部分，该银行希望开发人员能更轻松地创建和测试新软件，并自动运行针对 z Systems 及其额外平台的单元测试。此外，该银行还致力于实现 z Systems 开发环境的现代化，从而使其与其他平台上运行的 Eclipse 与 .NET 开发环境保持一致。
更笼统来说，该银行试图改变所有平台的开发人员的思维方式，从而鼓励加大利用自动化功能，并更好地控制整个软件生命周期。最后，Danske Bank 还希望能更好、更快地了解其开发环境的性能和可用性，从而帮助确保内部开发人员始终能快速、有效、高效地开展工作。
为了更好地支持其庞大的内部开发人员社区（在总共约 1,500 名开发人员和相关业务分析师中，z Systems 方面便有近 700 人），并确保稳定可靠的 z Systems 开发平台，Danske Bank 已升级到最新的 IBM Application Delivery Foundation for z Systems (ADFz) 产品。该产品提供了一整套核心工具，并在提高针对 IBM z/OS 环境的应用程序的创建与维护效率。借助以每月更新形式提供增量增强功能的持续交付模型，ADFz 还可帮助 z Systems 环境跟上最新功能和方法的步伐。
ADFz 包括以下工具：IBM Developer for z Systems，它可提供应用程序开发效能工具；IBM Debug Tool for z/OS，它是适用于已编译应用程序的源代码级交互式调试工具；IBM Fault Analyzer for z/OS，它可收集实时信息，从而帮助开发人员了解应用程序的异常终止；IBM File Manager for z/OS，它可在处理 z Systems 上的数据集时提供增强的文件处理功能；IBM Application Performance Analyzer for z/OS，它可报告应用程序对可用资源的使用情况。
“ADFz 和 IBM Developer for z Systems 的优点在于，我们快速交付软件所需的几乎所有内容都集中在一个界面中”，Jensen 说道。“我们可以处理整个 z Systems 软件生命周期。从开发到测试，再到文档记录和故障排除，所有这一切都能在一个便于用户使用的环境中进行，而 z Systems 的新开发人员也可快速访问该环境。这样一来，便可提高速度和效率，并有助于缩小 z/OS 的开发工作与其他平台（例如 .NET）的开发工作之间的差距。当我们向此团队引入新的开发人员时，这一点尤其重要；此外，我们还可更轻松地构建和运行使用 COBOL 或 CICS 服务并与新的 Web 前端相结合的混合应用程序。”
Danske Bank 开发了自己的单元测试工具，并可将其集成到 IBM Developer for z Systems 环境，从而实现了从开发到测试用例、单元测试、业务逻辑添加以及最终过渡到生产环境的无缝流程。
“当时，我们可以使用分析与调试工具来跟踪和了解各种错误”，Jensen 表示。“在 IBM Developer for z Systems 中，整个过程会更为快速、更为直观，并可轻松访问我们开发的新工具。例如，我们有一个叫作“应用程序诊断系统”的工具。该工具使用故障分析器 API 从大型机中提取系统转储，从而可在 IDE 中直接打开它们。而我们既可以查看该程序在生产环境中的状态及其在此环境中的历史记录，同时还可查看其重要性以及是否允许进行更改，并可添加评论或注释，以便其他人知晓所有问题。”
Poulsen 补充道：“我们会继续与 IBM 实验室密切合作，尤其是鼓励它们将我们自主开发的功能整合到 IBM 工具中。这是一种非常良好的双向关系，同时我们也很感激这种合作。”
虽然核心交易和客户信息均驻留在 z Systems 平台上，但前端服务通常位于其他平台上。通过提供类似的图形环境来管理双方的开发和测试工作，Danske Bank 正致力于扫除潜在的协作障碍。
“我们还将 COBOL 和 PL/1 代码从旧存储库迁移到 Rational Team Concert”，Jensen 评论道。“这将有助于消除并行开发的限制，且有利于吸引新一代开发人员使用那些经过验证且值得信赖的功能，而不会受到在绿屏上工作所带来的文化冲击！”
ADFz 中的工具在保持 z Systems 环境始终保持最佳性能方面发挥着关键作用，Jensen 对此解释道：“我们使用 IBM 工具来监控从后端 CICS 系统到开发环境的所有内容的性能和可用性。此外，作为工具所有者，我们还使用某些 IBM API 构建了其他监控系统。例如，今天早上就出现了调试工具出现部分故障的情况，而我们的监控系统可帮助我们快速做出反应并解决问题，而不是等到内部客户通知我们出现问题才采取措施。
“此外，我们还会监控 Problem Determination Tools，从而了解整个 z Systems 环境的运行情况。这些 API 可接入我们基于 Java 的前端，也就是 Eclipse 中的 Remote Application Platform (RAP)，而该平台可提供易于理解的关键性能指标仪表板。”
随着 Danske Bank 不断提升其软件开发能力以满足上市时间和质量方面日益上升的压力，ADFz 解决方案正帮助其确保重要工具始终可供开发人员使用。该解决方案还符合该银行的发展目标，即加大对 API 的利用，以便更有效地在内外部展示其现有功能。
“目前，我们正使用企业服务总线并通过为 z Systems 上运行的服务设置更多 API 来转变我们的内部能力”，Jensen 评论道。“通过使开发人员更易调用现有服务（比如，直接从核心银行系统调用某一客户的当前余额），我们应该遏制大家总在重复造车的倾向，从而加快开发速度并提高内部效率。在 ADFz 内部，使用 API 则可帮助我们将多个来源的信息整合为单一用户视角，从而节省时间和精力，就像我提到的查找并分析错误日志那个例子一样。”
借助 IBM Developer for z Systems 中的实时语法检查功能，开发人员无需一直编译代码即可快速发现问题，从而节省时间并缩短开发周期。通过该工具，还可轻松访问其他编程辅助资源，包括性能层次结构、图形化程序控制、增强的代码重构工具以及用于快速静态代码分析的工具。
“转向 DevOps 是我们的一大目标，因为它可让我们确保快速持续交付高质量的应用程序和新功能，从而满足新兴业务需求”，Poulsen 说到。“z Systems 平台上的 IBM 工具正在帮助我们制定转向 DevOps 的路线图，尤其是在测试自动化等领域。虽然我们目前还没有实现这一目标，但我们在自动化测试周期以及朝着持续集成而进行构建方面正做得越来越好。IBM 解决方案正帮助我们推动形成一种新的文化和思维方式，从而加强创新、快速交付新的业务解决方案并加深了解整个软件生命周期。此外，它们还有助于我们提高开发、测试和生产中的标准化和透明度，同时提高开发流程的效率。”
Danske Bank（ibm.com 外部链接）成立于 1871 年，它是一家位于北欧的综合性银行。在丹麦、挪威、瑞典和芬兰的核心市场，该银行可为各类客户提供服务，其范围涵盖个人客户和企业，再到大型机构客户。该银行共有 350 万客户，其中 220 万客户使用电子银行，同时还在 8 个国家/地区运营着由 300 家分行构成的庞大网络。Danske Bank 拥有 19,000 名全职员工，并通过有机增长和并购持续壮大自身。
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