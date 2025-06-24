对于如此规模的项目，Damen 需要企业级解决方案。在审查了几种资产管理解决方案之后，组织选择了 IBM® Maximo® Application Suite。

Thijs van Dorssen 解释道：“IBM Maximo 在行业中享有盛誉。它在 Gartner Quadrant 中定位精准，且能满足我们的大多数要求。重要的是，Maximo 还具备随配套模块和应用程序不断扩展的潜力。”

Damen 很快开始与现有合作伙伴合作，为该解决方案的设计和部署制定计划。然而，当合作伙伴报出的实施费用超出了该组织的承受能力时，Damen 开始寻找替代方案。通过搜索，该组织找到了 IBM 合作伙伴 LAMA Empowerz；该合作伙伴自 2006 年以来在 IBM Maximo 解决方案方面拥有丰富的经验。

Damen Services 资产管理设计经理 Arnout Jorritsma 回忆道：“LAMA Empowerz 不仅提供了有吸引力的价格，更愿意通过协作部署并优化我们的现有方案。我们欣赏其规模优势——既能发挥 Maximo 的专业能力，又可保持灵活应变能力。

Damen 与 LAMA Empowerz 通力合作，采用基于 IBM Maximo Application Suite 构建的 Damen 维护管理解决方案 (DMMS) 集中管理船舶配置数据。随后，该团队借助 IBM Maximo Manage 的预防性维护模块构建应用程序，用于计算每艘船只在三年内的潜在运营时间。然后，该应用程序会针对未来可能需要的零件生成建议。该解决方案使 Damen 能够在交付新船时，提前为客户提供更换零件的报价。

通过首次将与船舶、配置模板、更换部件等相关的大量数据集中到 DMMS 上，Damen 和 LAMA Empowerz 开发了一套应用程序，使公司能够最大限度地利用其海事资产。

例如，Damen 可以使用生命周期成本计算器，根据使用时间、燃料、入港、劳动力成本和维护成本等关键信息，计算船舶在其生命周期内的总运行成本。Damen 和 LAMA Empowerz 还利用 Maximo API，将 DMMS 接入该组织的物联网 (IoT) 平台 Triton。DMMS 平台借助基于 API 的集成化技术来收集传感器信息，将其与每艘船只的维护计划进行对比，然后自动触发维护作业。

不仅 Damen 能够亲身体验 DMMS 的强大功能；该公司现在还可以为客户提供使用 IBM Maximo Mobile 扩展的 DMMS 来处理单艘船舶甚至整个船队的维护的选项。DMMS 还充当 MyDamen 门户的数据源，Damen 集团的客户可以通过该门户访问大量信息，包括船上所有设备的服务手册和技术图纸。

Damen Services 运营总监 Fokko Verburg 指出：“我们始终向客户开放这些信息，但以往需与数十个不同系统进行整合。现在，由 IBM Maximo 驱动的 DMMS 可作为所有配置数据的主要来源，帮助我们更轻松地为客户提供服务，从而确保信息准确性。”