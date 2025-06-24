Damen Services 借助 LAMA Empowerz 和 IBM 优化船舶管理。
近一个世纪以来，Damen Group 致力于船舶设计和制造，其业务始终维持发展态势。该集团正应用数字化技术来改善内部运营，并帮助客户优化船舶在其运营生命周期中的效率、可靠性和盈利能力。
Damen 的服务部门近期面临着提高船舶配置一致性和透明度的数字化挑战。Damen 主要采用基于模板的标准化设计来批量建造船只。这些配置模板均用于船舶建造，并构成船舶交付时向船东移交关键信息的基础。
Damen Services 数字工具主管 Thijs van Dorssen 表示：“各团队跟踪配置信息的方式略有不同。我们需建立通用数据源和应用程序，供所有团队共享配置信息。”
作为第一步，组织的目标是将其管理配置数据的方法标准化，以便保持单一、一致的信息来源。Damen 随后计划扩展该解决方案的范围，以包含更多类型的数据，并促进向客户销售新服务。例如，随着船舶老化，这种方法可以主动联系客户，提供更换零件和维护服务，帮助 Damen 建立更持久、更有价值的关系。
对于如此规模的项目，Damen 需要企业级解决方案。在审查了几种资产管理解决方案之后，组织选择了 IBM® Maximo® Application Suite。
Thijs van Dorssen 解释道：“IBM Maximo 在行业中享有盛誉。它在 Gartner Quadrant 中定位精准，且能满足我们的大多数要求。重要的是，Maximo 还具备随配套模块和应用程序不断扩展的潜力。”
Damen 很快开始与现有合作伙伴合作，为该解决方案的设计和部署制定计划。然而，当合作伙伴报出的实施费用超出了该组织的承受能力时，Damen 开始寻找替代方案。通过搜索，该组织找到了 IBM 合作伙伴 LAMA Empowerz；该合作伙伴自 2006 年以来在 IBM Maximo 解决方案方面拥有丰富的经验。
Damen Services 资产管理设计经理 Arnout Jorritsma 回忆道：“LAMA Empowerz 不仅提供了有吸引力的价格，更愿意通过协作部署并优化我们的现有方案。我们欣赏其规模优势——既能发挥 Maximo 的专业能力，又可保持灵活应变能力。
Damen 与 LAMA Empowerz 通力合作，采用基于 IBM Maximo Application Suite 构建的 Damen 维护管理解决方案 (DMMS) 集中管理船舶配置数据。随后，该团队借助 IBM Maximo Manage 的预防性维护模块构建应用程序，用于计算每艘船只在三年内的潜在运营时间。然后，该应用程序会针对未来可能需要的零件生成建议。该解决方案使 Damen 能够在交付新船时，提前为客户提供更换零件的报价。
通过首次将与船舶、配置模板、更换部件等相关的大量数据集中到 DMMS 上，Damen 和 LAMA Empowerz 开发了一套应用程序，使公司能够最大限度地利用其海事资产。
例如，Damen 可以使用生命周期成本计算器，根据使用时间、燃料、入港、劳动力成本和维护成本等关键信息，计算船舶在其生命周期内的总运行成本。Damen 和 LAMA Empowerz 还利用 Maximo API，将 DMMS 接入该组织的物联网 (IoT) 平台 Triton。DMMS 平台借助基于 API 的集成化技术来收集传感器信息，将其与每艘船只的维护计划进行对比，然后自动触发维护作业。
不仅 Damen 能够亲身体验 DMMS 的强大功能；该公司现在还可以为客户提供使用 IBM Maximo Mobile 扩展的 DMMS 来处理单艘船舶甚至整个船队的维护的选项。DMMS 还充当 MyDamen 门户的数据源，Damen 集团的客户可以通过该门户访问大量信息，包括船上所有设备的服务手册和技术图纸。
Damen Services 运营总监 Fokko Verburg 指出：“我们始终向客户开放这些信息，但以往需与数十个不同系统进行整合。现在，由 IBM Maximo 驱动的 DMMS 可作为所有配置数据的主要来源，帮助我们更轻松地为客户提供服务，从而确保信息准确性。”
如今，Damen 通过基于 IBM Maximo 构建的 DMMS 管理着 2,700 多艘船舶的配置。凭借对资产基础的全新洞察力，该组织可以更有效、更准确地协调日常运营工作。正如 Fokko Verburg 所解释的，“转向 DMMS 智能资产管理后，我们能更可靠地掌握维护执行情况及时间节点，从而降低合同风险。”
DMMS 还帮助 Damen 发展其服务业务并最大限度地提高客户终身价值。现在，DMMS 已与 MyDamen 门户集成，客户可以更轻松地探索额外的可用服务并确定其船舶可能需要的零件和维护。他们还可以更顺畅地从 Damen 购买这些服务。
Arnout Jorritsma 补充道，“由 IBM Maximo 驱动的 DMMS 正在帮助我们推进向新模式的转型，即在船舶生命周期内与客户保持密切联系。现在，我们可以获取有关安装基础配置的洞察分析，从而更好地预测某些组件何时需要维修或淘汰。这为我们创造了提供船舶附加服务和备件供应的重大商机。”
Damen 与 DMMS 的共进之旅才刚刚启航。该组织将继续与 LAMA Empowerz 合作，进一步面向新的业务领域扩展平台并增强其功能。Damen 利用 IBM Maximo 移动工具协助现场技术人员，旨在将服务水平提升至更高标准。这项服务将确保 Damen 的技术人员能够借助移动应用程序直接发送工作报告电子邮件，并支持其客户通过数字签名完成审批工作。Damen 还与 IBM 开发人员合作，引入可以与客户共享的检查结果报告，从而增强移动设备检查功能。
Thijs van Dorssen 总结道，“由 IBM Maximo 驱动的 DMMS 已在我们的组织中逐步推行。它正成为资产识别与管理的重要支柱——不仅服务于 Damen Services，更支撑全球业务。我们期待充分利用现有的一切可能性。我们正与 IBM 和 LAMA Empowerz 合作开发一款融入 AI 的配置管理助手，同时将 IBM watsonx Orchestrate™ 整合至 DMMS。我们预计，这将帮助我们在更短时间内以更低成本制定更多船舶配置方案，并实现全年更多产品的覆盖。”
1927 年，两兄弟在荷兰 Merwede 河上的一个小木棚里开始建造船只。Damen Group（ibm.com 外部链接）从不起眼的作坊起步，发展成为一家造船巨头，在全球经营着 55 多家造船厂、修船厂和相关公司。Damen 每年建造并交付超过 175 艘船只，其范围涵盖渡轮、拖船、超级游艇和军舰。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。