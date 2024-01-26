CSL Group Inc.

在评估了多个领先的企业资源规划 (ERP) 平台和最新版的现有解决方案后，CSL Group 选择使用 IBM Services 来部署 Oracle HCM Cloud 和 Oracle ERP Cloud。

CSL Group 公司财务总监 Karin Jonsson 回忆道：“我们很早就排除了旧系统的最新版本，因为它没有很好地定位于我们的行业，并且没有出现在 Gartner 的魔力象限中。经验表明，该系统在蒙特利尔地区并未得到广泛使用，而且我们过去在寻求当地支持方面也遇到过困难。

“我们评估了市场上的三种顶级 ERP 解决方案，考虑了实施成本、总拥有成本和功能广度等因素。我们让来自财务和采购部门的用户大量参与到选择过程中，邀请他们参加供应商演示，并在事后请求其提供反馈。

"最终，我们认定 Oracle Cloud 最适合我们的业务。我们选择了云部署，因为我们看到，云是供应商努力追求和投资的目标。此外，云部署还可以让我们的 IT 团队在运营转型时能够专注于核心业务，而不是忙于维持正常运转。

“我们选择了 IBM Services 来实施 Oracle 解决方案，因为我们觉得他们很乐意与我们合作，而不是完全控制一切。我们渴望学习如何使用和管理 Oracle 解决方案，有更强的主人翁感，而这正是 IBM 所提供的。”

IBM 和 CSL Group 密切合作，部署了 Oracle 解决方案，包括总账、应付账款、现金管理、固定资产、人力资本管理和采购等模块。为了完成部署，IBM 采用了 IBM Oracle 云敏捷实施方法，提高了灵活性和效率，同时降低了风险。IBM 提供了端到端应用程序开发，并指导 CSL Group 成功迁移到了云 – 为满足业务需求优先对某些应用程序进行云迁移。通过使用最先进的 Oracle Cloud 产品替换过时的旧系统，IBM 帮助 CSL Group 降低了应用程序管理所涉及的成本和资源，并释放了企业应用程序的价值，以推动更好的决策。

伴随着技术转型，IBM 帮助 CSL Group 摆脱手动工作，并进一步实现了财务和人力资源部门相关流程的自动化。

Karin Jonsson 评论道：“IBM 在确定项目范围以适应我们紧迫的实施期限、保持对核心需求的高度关注以及将某些功能的发布推迟到后期阶段方面提供了巨大帮助。我们与 IBM 团队相处融洽，与他们合作非常愉快。”

IBM 加拿大 Oracle Cloud ERP 解决方案国家负责人 Jean Bernard Caisse 评论说：“中小企业通常不指望像 IBM 这样的大公司会进入他们的领域，但实际上，我们正越来越多地参与进来。例如，我们将中型企业 CSL Group 介绍给了位于蒙特利尔的 IBM 客户创新中心，使他们能够获得 Oracle Cloud ERP 领域世界领先专家的建议和支持。他们的贡献对 CSL Group 部署的总体成功起到了重要作用。”

在部署 Oracle 的同时，CSL Group 也经历了组织转型。通过同时进行这两项变革，该公司得以调整 Oracle 应用程序以适应新的业务结构，从而减少了进一步进行其他改变的需求。