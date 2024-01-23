每天，许多企业依靠 Credendo 来保护自己的贸易免受商业和政治不确定性的影响，但这家领先的信用保险公司是如何保障自身成功的？Credendo 委托 IBM® Services 来协调 SAP® 应用程序上的全集团财务报告，提供洞察力，帮助规划更加光明的未来。
对于向全球客户出口产品或服务的企业来说，防范不付款风险至关重要。Credendo 是欧洲最大的信用保险机构之一，为企业提供解决方案和洞察，帮助他们降低风险，并促进货物的顺利流通。
Credendo 首席信息官 Lode Vermeersch 说道：“近一个世纪以来，我们一直为出口贸易提供支持，防范客户破产等商业风险和政治风险，包括货币兑换问题和贸易禁运。
尽管信用风险是一个利基领域，但它却是一个竞争激烈的市场，我们面临着来自许多全球保险公司和政府机构的竞争。因此，我们必须尽可能保持敏捷。”
为实现这一目标，Credendo 启动了一项范围广泛的转型计划，旨在更加灵活地为客户提供服务，并在整个集团内采用标准化的信息和通信技术流程。
Lode Vermeersch 继续说道：“过去 15 年，我们的规模不断扩大，从一家公司发展成为拥有众多子公司的泛欧洲集团。我们收购的企业原来运行的是自己的总账和会计软件，这使得合并等关键流程变得棘手且非常耗时。”
“我们使用内部开发的传统软件来支持我们的核心业务。每当我们想推出新产品或在面临不断变化的监管要求时，我们都要调整或重写部分软件代码，这让我们的团队非常头疼。”
“我们意识到是时候部署全集团的会计解决方案了，并开始寻找合适的实施合作伙伴。”
Credendo 决定对 SAP ERP Financials 进行标准化，Lode Vermeersch 解释道：“我们的比利时总部已经在使用 SAP ERP 财务系统，并对其功能非常满意。因此，我们自然而然地将其扩展为集团的标准总账和会计解决方案。”
"我们考察了几家可能的实施合作伙伴，IBM 是其中的佼佼者。他们在保险业和 SAP ERP Financials 部署方面的经验和专业知识，是令其脱颖而出的重要因素。”
“不过，最令人印象深刻的是 IBM 在跨地域协调项目方面的良好记录。IBM 可以为该项目配备具有当地语言技能和结构化方法的顾问，这一点非常有吸引力。”
在 IBM Services 团队的支持下，Credendo 在其位于捷克共和国、奥地利、比利时和俄罗斯的子公司以及其他一些欧洲国家的当地分支机构部署了 SAP ERP Financials。该公司正在使用 SAP 解决方案来完成核心财务任务，其中包括记录汇总业务交易、损益以及法定会计。
Lode Vermeersch 继续说道：“与 IBM Services 团队的合作非常愉快。大规模实施始终是一门软科学：不能指望预测到每次的结果，而且在实施过程中经常会遇到障碍。”
“不过，多亏了 IBM，我们的实施工作才得以顺利进行。每当我们遇到困难时，IBM Services 团队都会帮助我们解决，每当我们要求更改时，他们都会迅速做出回应。我们当然愿意今后再次与该团队合作。”
随着 SAP 解决方案在其各业务实体的实施，Credendo 在实现业务流程工业化方面迈出了重要的一步。
Lode Vermeersch 解释道：“我们以汽车厂打比方，一条生产线可以生产多种不同车型。通过实施单一、统一的解决方案来支持我们的财务团队，我们相信，我们正在建立所需的中坚力量，以支持未来更灵活的客户产品。”
正如 Lode Vermeersch 指出的那样，SAP 的实施使 Credendo 集团加快了主要会计工作的进度：“现在，无论是季度账目、半年账目还是年终账目，我们都能以两倍的速度完成财务结算。因此，我们可以更快地了解整个集团的绩效。有了单一的解决方案来记录我们各业务实体的交易，也使整个集团的账目合并变得更加容易，减少了错误和人工管理工作量。”
采用工业化的全集团解决方案有助于 Credendo 集团避免因运行多个本地会计系统而造成的不一致。
Lode Vermeersch 解释说：“以前，我们使用自己开发的解决方案时，会遇到界面无法相互响应，或不同系统采用不同会计规则和标准的问题。通过在 Credendo 部署单一解决方案，我们降低了 ICT 环境的复杂性，大大减轻了 ICT 团队的负担。”
Lode Vermeersch 总结道：“在 Credendo 集团范围内建立更智能财务流程的过程中，与 IBM Services 的合作至关重要。IBM 团队的知识和技能对于指导项目取得成功不可或缺。”
Credendo （链接位于 IBM 外部）总部位于布鲁塞尔，是一家领先的信用风险保险集团，业务遍及欧洲。Credendo 于 1921 年由比利时经济部创立，旨在为出口提供担保。如今，Credendo 为企业和银行提供定制解决方案，包括信用保险、担保和保函，以防范商业和政治风险。Credendo 拥有约 500 名员工，2016 年承保交易价值近 800 亿欧元（1000 亿美元）。
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