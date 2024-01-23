对于向全球客户出口产品或服务的企业来说，防范不付款风险至关重要。Credendo 是欧洲最大的信用保险机构之一，为企业提供解决方案和洞察，帮助他们降低风险，并促进货物的顺利流通。

Credendo 首席信息官 Lode Vermeersch 说道：“近一个世纪以来，我们一直为出口贸易提供支持，防范客户破产等商业风险和政治风险，包括货币兑换问题和贸易禁运。

尽管信用风险是一个利基领域，但它却是一个竞争激烈的市场，我们面临着来自许多全球保险公司和政府机构的竞争。因此，我们必须尽可能保持敏捷。”

为实现这一目标，Credendo 启动了一项范围广泛的转型计划，旨在更加灵活地为客户提供服务，并在整个集团内采用标准化的信息和通信技术流程。

Lode Vermeersch 继续说道：“过去 15 年，我们的规模不断扩大，从一家公司发展成为拥有众多子公司的泛欧洲集团。我们收购的企业原来运行的是自己的总账和会计软件，这使得合并等关键流程变得棘手且非常耗时。”

“我们使用内部开发的传统软件来支持我们的核心业务。每当我们想推出新产品或在面临不断变化的监管要求时，我们都要调整或重写部分软件代码，这让我们的团队非常头疼。”

“我们意识到是时候部署全集团的会计解决方案了，并开始寻找合适的实施合作伙伴。”