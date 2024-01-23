Consolidated Communications

使用 IBM Netcool 软件改进网络管理

为了在不影响服务交付的情况下适应业务扩张，Consolidated Communications 部署了可扩展的 IBM® Netcool® 故障管理解决方案，帮助网络提供商更迅速地集成新购买的产品，更快速地识别潜在问题，以提高客户满意度。
业务挑战

随着业务的不断扩大，Consolidated Communications 寻求一个灵活的故障监控平台，旨在提高响应速度并帮助简化进入新市场的过程。
变革

借助 IBM Netcool 技术，该公司建立了统一的网络监控视图，实现了各地操作员信息的标准化，并可轻松从不同来源获取数据。
结果 报警数量减少 20%
帮助运营商聚焦关键问题
响应速度提高 40%
提高了客户满意度
加快新购买产品的集成
支持无缝增长
业务挑战案例
为不断增长的网络寻求可扩展的监控

Consolidated Communications 拥有先进的光纤网络，横跨 36,000 多英里，为其 24 个州覆盖范围内的企业和消费者提供日常所需的服务，从电视和视频流到商业互联网接入。Consolidated Communications 的网络监控经理 Danny Butler 解释说：“我们的业务实际上是让客户能够相互通信，并使用各种形式的媒体。

Consolidated Communications 对服务可靠性要求极高，因此需要在其庞大的网络中进行高度响应的故障监测和问题解决。Butler 说：“在 Consolidated，我们喜欢零呼叫解决方案。我们希望在客户致电之前识别并修复问题。”

作为一家持续快速发展的公司，Consolidated Communications 还需要快速、无缝地将新收购的系统纳入其网络运营中。为了在不影响服务交付的情况下扩大业务规模，这家网络供应商寻求一个灵活的集成故障监控平台，旨在提高响应速度并帮助简化进入新市场的过程。
借助 Netcool，我们技术人员的响应速度比之前的故障管理解决方案快了 40%。 Danny Butler Manager of Network Surveillance Consolidated Communications
变革案例
构建反应迅速的综合性方法

作为 IBM 的长期客户，Consolidated Communications 部署了 IBM Netcool Operations Insight 平台，为其不断增长的网络建立了统一的故障监控视图。Butler 说：“从网络监控的角度，IBM 在我们达成目标的过程中帮助很大。Netcool Operations Insight 帮助我们用一站式界面，对整个地区的故障事件做出规范、汇总和显示。”

Netcool Operations Insight 技术可帮助 Consolidated Communications 对其网络操作员收到的监控信息进行定制和标准化，从而支持更一致、反应更迅速的故障管理方法。通过整合 Netcool Operations Insight 软件的 Event Analytics 功能，该公司可以轻松利用不同来源的数据，做出更明智的决策和补救措施。

Butler 说：“面对各种孤岛，我们现在不再望而却步，而是拥抱孤岛。我们能够引入其他数据源，并通过各种上下文信息丰富事件，帮助操作员快速做出决策。”

为了继续发展其功能，Consolidated Communications 正在评估 IBM Cloud Event Management 技术，以便为不同的用户组提供定制的警报管理视图。该公司还构想利用该平台提供清晰、更高级别、近乎实时的网络性能视图，这将为 Consolidated Communications 的客户带来巨大的增值。
案例成果
轻松扩展，提高客户满意度

Netcool 解决方案在 Consolidated Communications 的增长战略中发挥着关键作用，为公司提供了成功扩展所需的故障管理平台。Butler 说：“在我们整合的每个新市场中，我们需要监控不同的运营和设备。借助 Netcool Operations Insights，组件具有可扩展性和样板化的特点，因此我们可以快速部署服务器，并将不同系统的报警接入平台。”

通过分析、筛选和关联整个 Consolidated Communications 网络中的事件，Netcool 解决方案将报警数量减少了 20%，帮助网络操作员专注于关键问题并更快地做出响应。Butler 表示：“借助 Netcool，我们技术人员的响应速度比之前的故障管理解决方案快了 40%。”

对 Consolidated Communications 来说，更快的响应时间和问题解决速度，直接意味着更高的客户信任度和美誉度。Butler 说道：“在我们交付产品和服务，并监测这些产品和服务达致客户满意的过程中，IBM 和 Netcool Operations Insights 提供了极大的帮助。最终，我们的客户很满意，各方都从中受益。”
企业徽标
Consolidated Communications

Consolidated Communications（ibm.com 外部链接）总部位于伊利诺伊州马顿，是一家宽带和商业通信提供商，提供数据、语音、视频、托管服务、云计算和无线回程解决方案。该公司的光纤网络绵延约 36,000 英里，为 24 个州的企业和消费者提供服务，拥有约 4,000 名员工。Consolidated Communications 最初成立于 1894 年，是一家小型电话公司，一个多世纪以来一直为许多市场提供服务。
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法律

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美国出品，2021 年 9 月。

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