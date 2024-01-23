Consolidated Communications 拥有先进的光纤网络，横跨 36,000 多英里，为其 24 个州覆盖范围内的企业和消费者提供日常所需的服务，从电视和视频流到商业互联网接入。Consolidated Communications 的网络监控经理 Danny Butler 解释说：“我们的业务实际上是让客户能够相互通信，并使用各种形式的媒体。

Consolidated Communications 对服务可靠性要求极高，因此需要在其庞大的网络中进行高度响应的故障监测和问题解决。Butler 说：“在 Consolidated，我们喜欢零呼叫解决方案。我们希望在客户致电之前识别并修复问题。”

作为一家持续快速发展的公司，Consolidated Communications 还需要快速、无缝地将新收购的系统纳入其网络运营中。为了在不影响服务交付的情况下扩大业务规模，这家网络供应商寻求一个灵活的集成故障监控平台，旨在提高响应速度并帮助简化进入新市场的过程。