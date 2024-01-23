为了在不影响服务交付的情况下适应业务扩张，Consolidated Communications 部署了可扩展的 IBM® Netcool® 故障管理解决方案，帮助网络提供商更迅速地集成新购买的产品，更快速地识别潜在问题，以提高客户满意度。
借助 IBM Netcool 技术，该公司建立了统一的网络监控视图，实现了各地操作员信息的标准化，并可轻松从不同来源获取数据。
Consolidated Communications 拥有先进的光纤网络，横跨 36,000 多英里，为其 24 个州覆盖范围内的企业和消费者提供日常所需的服务，从电视和视频流到商业互联网接入。Consolidated Communications 的网络监控经理 Danny Butler 解释说：“我们的业务实际上是让客户能够相互通信，并使用各种形式的媒体。
Consolidated Communications 对服务可靠性要求极高，因此需要在其庞大的网络中进行高度响应的故障监测和问题解决。Butler 说：“在 Consolidated，我们喜欢零呼叫解决方案。我们希望在客户致电之前识别并修复问题。”
作为一家持续快速发展的公司，Consolidated Communications 还需要快速、无缝地将新收购的系统纳入其网络运营中。为了在不影响服务交付的情况下扩大业务规模，这家网络供应商寻求一个灵活的集成故障监控平台，旨在提高响应速度并帮助简化进入新市场的过程。
作为 IBM 的长期客户，Consolidated Communications 部署了 IBM Netcool Operations Insight 平台，为其不断增长的网络建立了统一的故障监控视图。Butler 说：“从网络监控的角度，IBM 在我们达成目标的过程中帮助很大。Netcool Operations Insight 帮助我们用一站式界面，对整个地区的故障事件做出规范、汇总和显示。”
Netcool Operations Insight 技术可帮助 Consolidated Communications 对其网络操作员收到的监控信息进行定制和标准化，从而支持更一致、反应更迅速的故障管理方法。通过整合 Netcool Operations Insight 软件的 Event Analytics 功能，该公司可以轻松利用不同来源的数据，做出更明智的决策和补救措施。
Butler 说：“面对各种孤岛，我们现在不再望而却步，而是拥抱孤岛。我们能够引入其他数据源，并通过各种上下文信息丰富事件，帮助操作员快速做出决策。”
为了继续发展其功能，Consolidated Communications 正在评估 IBM Cloud Event Management 技术，以便为不同的用户组提供定制的警报管理视图。该公司还构想利用该平台提供清晰、更高级别、近乎实时的网络性能视图，这将为 Consolidated Communications 的客户带来巨大的增值。
Netcool 解决方案在 Consolidated Communications 的增长战略中发挥着关键作用，为公司提供了成功扩展所需的故障管理平台。Butler 说：“在我们整合的每个新市场中，我们需要监控不同的运营和设备。借助 Netcool Operations Insights，组件具有可扩展性和样板化的特点，因此我们可以快速部署服务器，并将不同系统的报警接入平台。”
通过分析、筛选和关联整个 Consolidated Communications 网络中的事件，Netcool 解决方案将报警数量减少了 20%，帮助网络操作员专注于关键问题并更快地做出响应。Butler 表示：“借助 Netcool，我们技术人员的响应速度比之前的故障管理解决方案快了 40%。”
对 Consolidated Communications 来说，更快的响应时间和问题解决速度，直接意味着更高的客户信任度和美誉度。Butler 说道：“在我们交付产品和服务，并监测这些产品和服务达致客户满意的过程中，IBM 和 Netcool Operations Insights 提供了极大的帮助。最终，我们的客户很满意，各方都从中受益。”
Consolidated Communications（ibm.com 外部链接）总部位于伊利诺伊州马顿，是一家宽带和商业通信提供商，提供数据、语音、视频、托管服务、云计算和无线回程解决方案。该公司的光纤网络绵延约 36,000 英里，为 24 个州的企业和消费者提供服务，拥有约 4,000 名员工。Consolidated Communications 最初成立于 1894 年，是一家小型电话公司，一个多世纪以来一直为许多市场提供服务。
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美国出品，2021 年 9 月。
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