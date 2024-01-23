为了保持平台的先进性，并为客户提供独特而快捷的体验，自动化是团队战略的核心部分。该平台是一个纯微服务架构，基于 Java 构建，使用 Jenkins 部署并托管在 Google Cloud Platform (GCP) 上。

由于必须实时处理数以百万计的产品更新和请求，Conrad Electronic 需要所有设备协调运行，以保持快速的响应时间，并实现其服务级别目标 (SLO)。

Conrad Electronic 电子商务平台总监 Tobias Baumgart 说道：“应用程序性能对我们来说确实很重要，对我们的 B2C 和 B2B 客户来说更是如此。他们希望快速完成购物，因此 Conrad Electronic 必须是最快速、最简单的选择，而且不能出错。”

为了实现上述目标，Conrad Electronic 已开始实施 Kubernetes 容器技术。正如 Baumgart 所解释的那样，“我们希望在一个中央 Kubernetes 集群内协调我们的整个基础架构，在这个集中化的受管集群中，为我们的团队提供名称空间。这样就为运营奠定了坚实的基础，并有助于团队简化流程。”