Conrad Electronic International GmbH & Co. KG 的电子商务平台团队必须确保公司的 450,000 多种商品，经由线上、电话和 API 等各个销售渠道全天候供应。
为了保持平台的先进性，并为客户提供独特而快捷的体验，自动化是团队战略的核心部分。该平台是一个纯微服务架构，基于 Java 构建，使用 Jenkins 部署并托管在 Google Cloud Platform (GCP) 上。
由于必须实时处理数以百万计的产品更新和请求，Conrad Electronic 需要所有设备协调运行，以保持快速的响应时间，并实现其服务级别目标 (SLO)。
Conrad Electronic 电子商务平台总监 Tobias Baumgart 说道：“应用程序性能对我们来说确实很重要，对我们的 B2C 和 B2B 客户来说更是如此。他们希望快速完成购物，因此 Conrad Electronic 必须是最快速、最简单的选择，而且不能出错。”
为了实现上述目标，Conrad Electronic 已开始实施 Kubernetes 容器技术。正如 Baumgart 所解释的那样，“我们希望在一个中央 Kubernetes 集群内协调我们的整个基础架构，在这个集中化的受管集群中，为我们的团队提供名称空间。这样就为运营奠定了坚实的基础，并有助于团队简化流程。”
Conrad Electronic 在全球多渠道销售超过 450,000 种组件和设备
它实时处理数百万个更新和请求
Baumgart 表示：“有关大型工作负载和 Kubernetes 所带来的复杂性，远不止在 Google 计算引擎实例上进行部署那么简单，我们很有信心能够克服这些问题。我们有很好的性能测试方法，并且借助 GCP，我们可以非常灵活地将 Kubernetes 投入生产。”
在此之前，由于没有专门的可观察性解决方案，Conrad Electronic 的监控方法是根据某些组件（例如 CPU、RAM 或 JVM 指标）进行分段的。但在实施 DevOps 实践并迁移到基于微服务的体系架构后，Conrad Electronic 认识到需要一个完全集成的可观察平台来用作单一事实来源。
Baumgart 说：“由于我们的团队和战略正在发生变化，我们需要一个将所有部分整合在一起的解决方案，为成功的数字化转型创造透明度。”
当 Conrad Electronic 从本地迁移到 GCP 时，它应用了 Instana® Observability 解决方案来获得有关应用程序和服务行为方式的全面性的洞察了解。从将 Instana 的代理部署到 Google App Engine，到利用 Google Cloud Functions，在 Google 服务中对 Instana 进行更透彻的感应和度量，提供了对整个平台的全面了解。
为了减少 SLO 违规，电子商务平台团队创建了定制服务级别指示符 (SLI) 和 SLO 仪表板，用于显示和分析一段时间内的服务表现。
Baumgart 补充说：“Instana 是管理我们运营的核心工具之一。我们所有的指标、SLO 和 SLI 都在 Instana 中定义，并触发我们的警报链。它是我们 SRE 团队和整个平台运营的支柱。”
有了 Instana，Conrad Electronic 对其 GCP 中的容器化微服务有了全面的了解和认识，减少了以前监视、精确定位、故障诊断和解决应用程序性能问题所需的时间。
Baumgart 说：“我们提高了透明度，这使开发团队承担了更多的责任。随着我们越来越有信心地推进该平台，我们看到我们的系统正在顺畅运行，并且团队正在解决他们负责的问题。”
这种透明度使 Conrad Electronic 能够引入事后分析文化，帮助其克服生产问题，改善团队沟通，减少相互指责。总体而言，团队的成功率和生产力有所提高，这对快速解决事件产生了积极影响。
Conrad Electronic（ibm.com 外部链接）是一家电子技术产品的多渠道零售商，它提供的许多产品使我们的日常生活更轻松、更高效、更舒适。Conrad Electronic 不断为全球技术领域开发新的产品概念，为电子领域的每个人提供极具专业性的个人灵感。
关于 IBM 旗下公司 Instana
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观察性平台（已配备多项自动化应用程序性能监控功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
欲了解更多信息，请访问 instana.com。
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2021 年 5 月在美国制作。
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