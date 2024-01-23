Computer Merchants 开展了一系列创新项目，推动了两种新工具的创建：CM View（用于自动化系统维护）和 CM Care（用于客户资产管理）。

Norm Jefferies 解释说：“自 20 世纪 70 年代以来，IBM i 和 IBM Power Systems 技术就一直是我们基础架构的核心，这两个应用程序都托管在运行 IBM i 操作系统的 IBM Power Systems 服务器上！在这期间，我们已经非常熟悉这些系统，并且知道如何很好地操作它们。通过选择 IBM i 来开发我们的新应用程序，我们知道我们将从一个可靠、稳定和成熟的系统中获益，这将使我们能够在这些变革时期确保业务的连续性。”

“此外，我们之所以选择部署 IBM 系统，是因为我们知道，这些系统将使我们能够在运行传统业务模式的同时，采用分析、自动化和机器学习等先进技术。”

CM View 是 Computer Merchants 最初为帮助其监控内部系统而创建的工具，该公司随后进一步开发了该工具，以帮助支持客户基础架构。该应用程序具有免费的移动和平板电脑功能，可提供综合、实时的系统性能视图，因此，只要出现问题，Computer Merchants 就能积极主动地为客户提供帮助。

Norm Jefferies 指出：“CM View 最初是 Computer Merchants 的一个内部工具，我们将其作为免费试用版提供给我们的一些客户，他们非常喜欢，因此我们进一步开发了它，创建了一个易于使用的图形用户界面 [GUI]，让我们的客户可以查看其系统的运行状况。现在，全面成熟的 CM View 工具可以为客户实现完全自动化的机器维护，它可以检测到服务水平下降，指出潜在的根本原因，并随时通知我们的客户和工程师。

Computer Merchants 正在利用 IBM 人工智能功能增强 CM View。该公司还利用 Python Scikit-learn 库（在 IBM Power 上运行）中的开源机器学习算法，利用过去的结果训练决策树分类器 (DTC)。CM View 将帮助 Computer Merchants 预测未来维护工单的行为，准确率超过 90%。随着系统分析更多数据，这一数字将会上升。

Norm Jefferies 补充道：“支持新版 CM View 的机器学习技术意味着我们可以了解哪些问题最有可能需要工程师的帮助，以及哪些问题可以自动解决，这有助于我们优化人力资源的使用。”

“在 CM View 成功的基础上，我们开发了 CM Care，这是一款同样在 IBM i 上运行的资产管理工具。通过这一免费工具，客户可以了解与我们签订的支持合同或维护合同的状态，从而清楚地知道合同何时到期以及何时采取必要行动。在同一个门户中，我们还准确显示工单的创建时间以及我们的工程师何时采取操作。这样，我们的客户不仅可以透明地了解其系统的运行状况，还可以了解我们为支持其基础架构而采取的行动。”

Computer Merchants 迫切希望找到改善客户服务的新方法，因此启动了一个项目，将其客户关系管理 (CRM) 系统中的客户电子邮件与 IBM Watson® 上的应用程序接口 (API) 集成。

Norm Jefferies 说：“首先，我们将客户电子邮件与非客户相关邮件分开，例如来自我们供应商和销售商的电子邮件。然后，我们将这些客户电子邮件发送到云端的 Watson Tone Analyzer，以确定客户的满意度或不满意度，并将这些结果按正负等级进行分布。”

“负面的客户交互会被标记出来，这样我们就可以调查问题、识别趋势并转变流程。利用这一工具，我们发现大多数客户的不满源于我们根本不回或不接客户电话。如果我们想始终为客户提供优质服务和帮助，并最大限度地降低未来客户不满意的风险，那么获得这种类型的洞察力至关重要。”