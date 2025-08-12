在 B2B 电子商务领域，成功不仅意味着销售产品，还意味着通过快速响应、个性化解决方案和客户独立管理交易的自由度来打造无缝智能体验。对于在该领域运营的企业来说，持续创新并非可选项，而是必选项。



意大利增值分销商 Computer Gross 发现，这一转变既带来了机遇，也带来了挑战。作为意大利率先采用 IBM 解决方案的增值分销商，该公司持续 30 余年保持与 IBM 的合作关系，并稳居分销行业领先地位。

多年来，该公司的平台已取得长足发展，吸引着成千上万的客户，业务范围涵盖小型企业和大型企业。这些企业依赖 Computer Gross 来完成从产品探索到生成报价和接收个性化推荐等各项事宜。

然而，随着公司客群不断扩大，打造流畅体验的复杂性也有所提升，尤其是在容纳 145,000 余种产品的目录下。支持团队因重复性问题而不堪重负，还消耗了宝贵的时间，因此难以专注于更高价值的任务。与此同时，内部团队正努力应对日益增长的报价和产品探索需求。同时，自动化技术的欠缺制约了推广活动和活动宣传的成效。

挑战是显而易见的，但 Computer Gross 看到了机会。通过简化客户互动，为内部团队和用户提供自助服务工具，该公司可以提高客户满意度，改善运营效率，并寻求新的增长机会。