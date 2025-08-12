一家领先的增值分销商通过可扩展的个性化会话式 AI 平台提高客户满意度
在 B2B 电子商务领域，成功不仅意味着销售产品，还意味着通过快速响应、个性化解决方案和客户独立管理交易的自由度来打造无缝智能体验。对于在该领域运营的企业来说，持续创新并非可选项，而是必选项。
意大利增值分销商 Computer Gross 发现，这一转变既带来了机遇，也带来了挑战。作为意大利率先采用 IBM 解决方案的增值分销商，该公司持续 30 余年保持与 IBM 的合作关系，并稳居分销行业领先地位。
多年来，该公司的平台已取得长足发展，吸引着成千上万的客户，业务范围涵盖小型企业和大型企业。这些企业依赖 Computer Gross 来完成从产品探索到生成报价和接收个性化推荐等各项事宜。
然而，随着公司客群不断扩大，打造流畅体验的复杂性也有所提升，尤其是在容纳 145,000 余种产品的目录下。支持团队因重复性问题而不堪重负，还消耗了宝贵的时间，因此难以专注于更高价值的任务。与此同时，内部团队正努力应对日益增长的报价和产品探索需求。同时，自动化技术的欠缺制约了推广活动和活动宣传的成效。
挑战是显而易见的，但 Computer Gross 看到了机会。通过简化客户互动，为内部团队和用户提供自助服务工具，该公司可以提高客户满意度，改善运营效率，并寻求新的增长机会。
Computer Gross 不仅希望解决问题，还希望重塑其运营模式，为客户提供无缝、卓越的体验。为系统应对这些挑战，Computer Gross 开始评估能够转变其用户参与模式的人工智能驱动式解决方案。
IBM® watsonx Assistant 会话式 AI 平台基于 IBM® watsonx.ai 构建，旨在处理复杂的业务交互行为。该解决方案可加速可靠 AI 的开发和扩展，同时提供负责任地运用 AI 所需的可见性和治理措施。正如 Computer Gross 价值业务与营销总经理 Gianluca Guasti 所说，“IBM 提供的不仅是 AI 技术，更是合作伙伴关系。IBM 对 B2B 商务的深入理解，辅以 watsonx Assistant 的能力，让我们有信心精准满足自身需求。他们对创新、安全性和可扩展性的关注起到了决定性作用。”
为了实现这一愿景，Computer Gross 与 IBM 及其技术合作伙伴密切配合，共同规划各个客户交互点，并采用 GraphQL API 将 watsonx Assistant 无缝整合至其系统。他们一同设计了 AI 助手，用于大规模交付个性化解决方案，而非仅仅解答基本问题。
该助手具备提供 24x7 全天候即时支持的能力，已彻底改变客户和内部团队的电子商务体验。Guasti 表示，“它可以指导用户完成复杂的产品搜索，理解自然语言查询，并实时提供高度相关的个性化结果。更具影响力的是，它能够根据客户的选择和条件立即生成量身定制的报价，而这项任务以前需要我们的销售团队手动完成。”
其成效立竿见影。客户可以与平台轻松交互，内部团队则能专注于推进更具战略性的计划。
得益于 AI 助手的引入，客户可以轻松查找合适的产品，快速接收报价，并及时跟进订单、退货和发票状态。借此，Computer Gross 已显著提升客户交互质量，实现更优服务体验与高效支持。
该解决方案在关键指标中已发挥显著作用。通过自动执行日常任务，Computer Gross 已实现：
除了这些切实成果之外，支持团队的工作量也有所减轻，可以专注于高价值客户交互；销售团队则可投入更多时间发掘战略机遇。Guasti 表示，“工作量的减少大大提高了我们团队的士气和效率。与此同时，我们的客户也能够享受前所未有的权益。他们可以随时获取所需，无论是产品、解答还是报价，从而实现双赢。”
继成功实施 watsonx Assistant 后，Computer Gross 荣获 2024 年 Netcomm 奖，他们在意大利电子商务方面的卓越表现得到了认可。该公司还赢得了 B2B、全渠道和物流服务类别的奖项。通过创新和对卓越的明确承诺，Computer Gross 提高了 B2B 电子商务的标准，展示了正确的愿景和技术如何为未来开辟新的可能性。
展望未来，该公司计划将助手的能力扩展到售后支持，使客户能够管理退货、跟踪订单并无缝解决问题。通过将该助手与其 CRM 和分析平台集成，Computer Gross 希望可以提高客户满意度，自动化关键流程，并跨所有数字接触点高效扩展运营。
Computer Gross 总部位于意大利，是 IT 市场增值分销领域的领先企业。该公司为主流供应商、经销商、系统集成商和服务提供商提供全面的技术解决方案及服务组合。
Computer Gross 在 ICT 市场中独树一帜，通过预测分销商角色的演变趋势，面向分销商渠道交付增值服务，从而发挥关键战略作用。这一前瞻性策略推动公司营业额从 1994 年的 700 万欧元跃升至 2024 年的 19 亿欧元。
除了可靠的分销服务外，Computer Gross 还通过一支由 600 多名认证专业人员组成的团队为其产品组合提供端到端支持。该公司最初仅有 100 家经销商，目前在全国区域销售经理网络的支持下，已服务超过 22,000 名客户。
他们团队的深度专业化为专注于服务行业领先技术供应商的业务部门提供了强大的支持。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、ibm.com、watsonx、watsonx.ai 和 watsonx Assistant 是 IBM Corp. 在世界许多司法管辖区的注册商标。 本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。