继续学业的原因显而易见：与高中毕业的人相比，高中辍学者通常更难就业，收入更低，生活质量也更低。加拿大有大约 8.5% 的年轻人没有获得高中文凭[1]，Compass for Success 决心改变这一现状。

Compass for Success 经理 Diane Findlay 说：“当人们关注毕业率和辍学率时，他们往往只关注高中时期，而忘记了小学经历。但教育是一个连续的过程，尤其是孩子在一至三年级取得的进步，对他们是否能从高中毕业有着巨大的影响。”

例如，研究表明，在三年级结束时阅读能力不佳的儿童中，有 16% 无法按时毕业。[2] 为了提高毕业率以及改善学生的学习成绩，Compass for Success 希望帮助学校（包括小学和中学）能更深入地了解学生的学习体验和在校生活。

Diane Findlay 解释说："因为教师通常只能在课堂上看到自己的学生，他们不知道这些孩子在其他班级的表现如何，更不知道他们在家里发生了什么。我们曾见过一些学生因严重的个人和家庭问题而影响出勤率、注意力和课堂表现，而学校却没有办法发现问题。如果教师不能通力合作，不能及时发现孩子行为异常的线索，也不能提供足够的支持，学生的表现很可能会受到影响。

“有句老话说得好：教养好孩子需要一个村的力量。这不仅关系到他们的成绩和成绩单，还关系到他们在家里的情况。我们希望学校能够更好地识别那些面临落后风险的学生，无论他们是出于何种原因，以便教师能够及时介入并采取行动，防止他们掉队。”