高中毕业不仅仅意味着获得文凭，它影响着从工作机会、未来收入到生活质量的方方面面。为了提高毕业率和改善学生成绩，Compass for Success 开发了一种分析解决方案，使学校能够识别可能面临问题的儿童，为他们提供支持，帮助他们取得成功。
继续学业的原因显而易见：与高中毕业的人相比，高中辍学者通常更难就业，收入更低，生活质量也更低。加拿大有大约 8.5% 的年轻人没有获得高中文凭[1]，Compass for Success 决心改变这一现状。
Compass for Success 经理 Diane Findlay 说：“当人们关注毕业率和辍学率时，他们往往只关注高中时期，而忘记了小学经历。但教育是一个连续的过程，尤其是孩子在一至三年级取得的进步，对他们是否能从高中毕业有着巨大的影响。”
例如，研究表明，在三年级结束时阅读能力不佳的儿童中，有 16% 无法按时毕业。[2] 为了提高毕业率以及改善学生的学习成绩，Compass for Success 希望帮助学校（包括小学和中学）能更深入地了解学生的学习体验和在校生活。
Diane Findlay 解释说："因为教师通常只能在课堂上看到自己的学生，他们不知道这些孩子在其他班级的表现如何，更不知道他们在家里发生了什么。我们曾见过一些学生因严重的个人和家庭问题而影响出勤率、注意力和课堂表现，而学校却没有办法发现问题。如果教师不能通力合作，不能及时发现孩子行为异常的线索，也不能提供足够的支持，学生的表现很可能会受到影响。
“有句老话说得好：教养好孩子需要一个村的力量。这不仅关系到他们的成绩和成绩单，还关系到他们在家里的情况。我们希望学校能够更好地识别那些面临落后风险的学生，无论他们是出于何种原因，以便教师能够及时介入并采取行动，防止他们掉队。”
Compass for Success 最初成立的目的是帮助九个学校董事会满足安大略省学生成绩管理信息 (MISA) 计划的要求，Compass for Success 很久以前就意识到学生数据是成功的关键。
Diane Findlay 指出：“Compass for Success 背后的理念是，分析可以为改善学校和学生的交互做出重要贡献，这种贡献最终可以提高学生的成绩。”
Compass for Success 基于 IBM® Cognos® Business Intelligence 和 IBM SPSS® Modeler 软件构建了一个解决方案，为学校提供先进的数据仓库和分析功能，帮助更好地决策。
"Diane Findlay 说：“多年来，我们一直与全省各地的学校合作，收集和分析学生数据。这意味着我们拥有大量高质量的可用数据，使解决方案变得非常强大，我们所拥有的数据比任何一个学校董事会自行收集的数据都要好得多。我们还不断寻求创新，因为我们知道，在帮助教师和学生方面，我们可以做的还有很多。”
为了扩展数据探搜和预测分析能力，Compass for Success 准备将 IBM® Watson Analytics™ 添加到其解决方案套件中。
Diane Findlay 表示：“Watson Analytics 是探索性数据科学的绝佳工具。它会自动搜索数据集的相关性，揭示过去可能没有注意到的有趣模式。建立数据模型和检测相关性的工作非常迅速，也非常容易，这意味着我们可以加快开发新的预测模型，以确定哪些学生有落后的风险。
“更重要的是，教师可以使用该解决方案共享数据，了解哪些教学方法对某些特定孩子来说似乎特别奏效，从而使学校能够为每个学生提供尽可能最好的支持。”
如今，Compass for Success 在多伦多建立了一个中央数据仓库，并通过云计算向全省各地的学校董事会提供分析服务。
Diane Findlay 表示：“我们与 IBM 密切合作，建立了数据仓库、ETL 工具、数据模型和报告，使我们能够在短短六到八周内为学校提供全面、强大的分析解决方案。在此之前，学校董事会要想涉足学生数据分析领域，需要花费数年的时间和大量的资金。比如说，只有大约 30% 的学校董事会有能力聘请自己的数据科学家。借助 IBM 技术，我们可以向任何学校董事会提供价格适宜、易于使用的分析服务，帮助支持安大略省的所有学生。”
Compass for Success 希望通过让教师深入了解学生的表现和行为，以数据为导向，帮助学校提高毕业率，改善学生成绩。
“过去，教师只能依靠直觉来发现有落后风险的学生，”Diane Findlay 说。“现在，他们可以根据确凿的证据识别可能面临问题的学生，并采取相应的预防措施。借助 Watson Analytics，小学可以开始预测哪些三年级学生可能不会从高中毕业，比如那些在阅读方面确实有困难的学生。这一洞察意味着教师可以更早对学生进行干预，并有可能改变学生的生活。”
她总结道：“借助 IBM Analytics，我们使学校能够比以往任何时候都更好地识别、吸引和支持有学习困难的学生，帮助确保孩子们获得高中毕业证书，并充分利用他们的教育资源。”
http://www.cbc.ca/news/canada/high-school-dropout-rates-plummet-1.949996
Compass for Success 是加拿大安大略省 35 个学校董事会和 22 个原住民社区的合作项目。该组织提供集中式数据仓库和分析服务，帮助学校监测学生表现并提高成绩。Compass for Success 软件解决方案为教师和教育管理人员提供相关且及时的数据，指导他们的工作、提高学生成绩，并帮助孩子取得成功。
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