“我们托管着大量资产，我们最重要一件事就是确保客户的资产安全。”全球领先的加密货币平台之一 Coinbase 的首席信息安全官 (CISO) Jeff Lunglhofer 说。

Coinbase 正在构建最值得信赖的加密产品和服务，并为其他构建者提供支持，以使世界各地的人们能够轻松、安全地从这种新经济中受益。但随着加密货币的价值激增，对加密钱包和平台的网络攻击频率也在增加。

那么，Coinbase 如何保持客户的信任呢？

“要成为加密货币领域最值得信赖的品牌，意味着我们必须提供最安全的平台。”Coinbase 安全运营主管 Pete Smith 说道，他负责领导该公司的 24x7 全球安全监控团队。“这意味着要防御最大和最新的威胁。要了解必须防御什么，我们必须知道什么对攻击者有诱惑力。”

Coinbase 的业务创造了独特的攻击面。它是这个相对较新且快速发展的领域中最大的参与者之一。它支持快速开发新服务和功能，并具有积极的并购 (M&A) 战略。尽管 Coinbase 在应对风险和波动方面拥有十多年的经验，但其安全团队不断投资于新技术以确保客户安全。

Lunglhofer 说：“我们正处于前沿领域的最前沿。我们出生在云端，在云端长大。我们拥有大量的云计算能力和基于 SaaS 的丰富经验。我们没有大型数据中心。这是一种与传统金融机构截然不同的风险模型。”

保护此环境需要复杂的攻击面管理 (ASM) 和先进的红队功能。