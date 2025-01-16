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Case Studies
CNP Vita Assicura
“我们抓住新法规的出台带来的机会，启动了一个雄心勃勃的数字化转型项目，通过与我们在 IT 领域的长期合作伙伴 Stratos Analytics 的合作，利用 IBM 解决方案。”
这是 CNP Vita Assicura 公司首席风险官 Dario Luna 的表述。该公司是一家在私营部门运营的公司，以其提供的显著定制化解决方案和团队的专业知识脱颖而出。该公司以多合作伙伴的方式在公开市场开展业务，与主要银行集团、财务顾问网络、多公司代理商和经纪人签订协议。通过这些合作伙伴，该公司在意大利提供的人寿保险解决方案在质量、简便性和可持续性方面独树一帜：提供个人保障、退休、储蓄和投资的全套解决方案。
在需求不断变化的环境中，CNP Vita Assicura 的目标是与客户并肩合作，保护他们的人寿项目，确保一个更加开放的世界。
当今的人寿保险行业存在许多趋势，为启动科技创新项目来满足各种需求创造了理想条件。首先是需要遵守法规，这些法规要求对运营、ICT 和网络风险进行更严格的控制，这需要公司投资于结构化的风险治理流程。此外，还需要改进评估模型，从而配备技术，帮助将模型“连接”成稳定的解决方案，并在整个公司范围内传播；这些解决方案能够支持和整合信息和活动，但最重要的是提高内部评估流程的效率。
通过信息和流程的重新设计，CNP Vita Assurance 已经取得了一系列积极的成果。
因此，CNP Vita Assicura 在技术创新流程方面的使命侧重于优化内部流程，目标是实施一个模块来支持运营风险评估，并将解决方案扩展到非运营风险和公司治理。这包括评估内部政策的遵守情况。
项目从分析和解决方案定义阶段开始，在此期间，主要逻辑实体的工作流和关键信息都需要重新设计。在进行详细设计的同时，还开展了 IBM OpenPages 配置活动，通过项目团队的高度参与，开发流程更加简化且高效。
测试阶段包括导入数据，从而减少生产环境的设置和解决方案后续上线的时间和风险。
为该年度评估周期开发并立即使用的解决方案已通过独立审计方的认证。
在引入操作风险模块后，立即启动了“公司治理”模块创建的后续步骤。
实施时间表被压缩，以便在整个项目有限的可用时间范围内发布模块的第一个版本。这不仅得益于 IBM OpenPages（IBM 基于人工智能的治理、风险与合规性 (GRC) 平台）的灵活性，还得益于政策合规性管理模块的配置（开箱即用），这些配置构成了有价值的设计指南。
同时，运营风险模块也扩展到了其他风险类型，以打造全面的一体化风险存储库。
下一步，CNP Vita Assicura 计划评估向其他领域的扩展，以构建风险及合规管理的综合参考解决方案。
IBM OpenPages 平台旨在通过将风险管理功能集中到可在任何云平台上运行的高度可扩展的集成解决方案中，帮助组织管理风险和法规遵从性挑战。
Stratos Analytics 为所有阶段提供了宝贵的洞察分析和有效的方法，从一开始就确定了项目成功的关键点：
IBM OpenPages 的实施带来了可量化的具体结果，改变了组织管理风险和合规性的方式。该解决方案不仅提高了风险评估和管理流程的效率和透明度，还提供了先进的监控和报告工具，加强了组织内部的风险文化。
CNP Vita Assicura 以 SaaS 模式实施 OpenPages 平台获得的主要优点是节省了设计、培训、可行性研究和分析的时间，其在实施后，可以增加以下益处：
CNP Assurances 是一家法国集团，在欧洲保险市场拥有 170 多年的历史，通过在世界各地的强大合作伙伴关系，提供国际公认机构的传统和体验。CNP Assurances Group 于 2005 年进入意大利，如今已成为人寿保险市场上的第五大参与者。CNP Vita Assicura 是在意大利各地运营的集团公司，具有开放的多合作伙伴商业模式。
如需详细了解本文中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴。
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自加入 IBM 用户体验计划以来，Aviva 在 IBM OpenPages 新增功能的帮助下，对其运营风险管理解决方案进行了现代化改造，为 GCR 提供了优化用户体验的可能性。
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美国出品，2024 年 7 月。
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