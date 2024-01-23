Clearscope 希望能在分析其客户的网络内容过程中，消除手动工作，帮助客户以更少的精力，获得更高的搜索排名。该公司使用 IBM Watson® 服务，分析表现最好的内容，并提供可操作的建议，帮助客户在更短的时间内，创建高度相关的内容。
Clearscope（Mushi Labs 旗下公司）使用 IBM Watson Natural Language Understanding 软件，自动分析表现最佳内容的关键词，并提供可可操作的建议。
Mushi Labs 是 Clearscope 的母公司，最初是一家搜索引擎优化 (SEO) 咨询公司。很快，Clearscope 联合创始人 Bernard Huang 和他的同事们发现，SEO 优化的真正功夫不仅仅在于明确客户为了使内容与潜在读者高度相关，需要采取什么行动，还在于要帮助客户更轻松地采取这些有效的行动。线上搜索中排名靠前的内容，不仅仅会让读者想要分享、点击或阅读。高排名内容能根据读者的搜索，提供更有针对性的信息，比竞争对手的内容更能吸引读者，并让读者保持更长时间的参与。
手动评估一篇又一篇排名比您高的内容，然后发现改善内容体验的方法，可能是一种非常耗时的做法。Clearscope 试图解决这一挑战。“我们说，好吧，如果我们能够自动化内容优化流程，并近乎实时地向内容营销人员提供数据，帮助他们创建更高质量、更相关的内容，会怎样呢？”Huang 说。Mushi Labs 希望创建一款可以帮助自动化内容优化流程的产品。为此，这家公司需要一个强大的自然语言处理应用程序。
Mushi Labs 使用 IBM Watson Natural Language Understanding 服务，创建了 Clearscope。Clearscope 产品可帮助客户分析表现优秀的内容，并针对相关术语、字数、可读性和内容类型，确定可操作的建议。Watson 服务提供了一组自然语言处理功能，可分析内容以提取概念、实体、关键词等元数据。
Clearscope 以三种方式使用 Watson Natural Language Understanding 服务，分析热门内容，并向客户提供内容改进建议。首先，在确定任何给定关键词的排名最高的 30 条内容时，Watson 服务会执行文档提取，删除任何不相关的网页组件，例如侧边栏、页脚和导航栏。接下来，Watson 服务提取与该关键词相关的所有概念。最后，该服务会对每个概念的显著性（即对提高搜索排名的重要性）进行评分。
Clearscope 的客户通过这一解决方案，取得了令人印象深刻的成果。Optimizely 是一家总部位于旧金山的体验优化平台提供商，遵循 Clearscope 的建议优化内容，自然流量增加了 52%。
Wide Open Media 首席执行官 Denis O'Dwyer 表示，他公司的自然流量也得到了显著改善。“Clearscope 从根本上改变了我们针对搜索优化内容的方式。我们成立不到 18 个月的网站的自然流量，每两个月就会翻一番，而我们更成熟的网站的自然流量，则每月增长 15-30%，”O'Dwyer 说。
凭借如此成功的产品，Clearscope 的业务迅速增长。“我们为 30 个不同国家或地区的 250 多个组织提供服务，年收入达 50 万美元，”Huang 说。 “目前我们的月增长率约为 15%。”
Clearscope （链接位于 ibm.com 外部）成立于 2016 年。该公司总部位于加州旧金山，约有 10 名员工。Clearscope 是 Mushi Labs LLC 的子公司，Mushi Labs LLC 是一家 SEO 咨询公司，于 2014 年在旧金山成立。
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2019 年 4 月在美国制作。
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