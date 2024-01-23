Mushi Labs 是 Clearscope 的母公司，最初是一家搜索引擎优化 (SEO) 咨询公司。很快，Clearscope 联合创始人 Bernard Huang 和他的同事们发现，SEO 优化的真正功夫不仅仅在于明确客户为了使内容与潜在读者高度相关，需要采取什么行动，还在于要帮助客户更轻松地采取这些有效的行动。线上搜索中排名靠前的内容，不仅仅会让读者想要分享、点击或阅读。高排名内容能根据读者的搜索，提供更有针对性的信息，比竞争对手的内容更能吸引读者，并让读者保持更长时间的参与。

手动评估一篇又一篇排名比您高的内容，然后发现改善内容体验的方法，可能是一种非常耗时的做法。Clearscope 试图解决这一挑战。“我们说，好吧，如果我们能够自动化内容优化流程，并近乎实时地向内容营销人员提供数据，帮助他们创建更高质量、更相关的内容，会怎样呢？”Huang 说。Mushi Labs 希望创建一款可以帮助自动化内容优化流程的产品。为此，这家公司需要一个强大的自然语言处理应用程序。