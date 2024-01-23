面对资源有限的挑战，塞尔维亚的贝尔格莱德市警察局寻求一种技术解决方案，在不扩大警察部队的情况下提高部门效率。
贝尔格莱德市拥有 28,000 名穿制服的警察，为 160 万居民提供服务，并拥有超过 200 万辆注册客车。
贝尔格莱德警察局需要充分利用有限的资源，包括人力资本和基础设施。老化的技术和设备对警察和整个部门来说都是一项挑战。
使用基于技术的系统优化员工工作流程和数据采集是理想的选择。为了满足这些需求，IBM 合作伙伴 Comtrade 建议部署 Apache Kafka，这是一个开源流式分发平台，由 IBM Cloud Pak® for Integration 解决方案提供支持，以满足城市的需求。
贝尔格莱德警察在轮班期间经常手动检查汽车的车牌。警察会查看车牌，记录车牌号，然后对照失效车牌、被盗车辆、列入黑名单的汽车和涉及犯罪活动的汽车清单进行核对。这个过程既费时又效率低下。
“塞尔维亚警方面临的挑战是最大限度地利用可用资源。我们需要能够帮助警察更快处理查询的技术，并且最好能够以自动化方式进行处理，”塞尔维亚警察上校兼电子工程专业理学学士 Slavisa Djukanovic 说道。
塞尔维亚的贝尔格莱德拥有约 140 万人口
贝尔格莱德警察部队包含 28,000 名穿制服的警察为居民提供服务
警察局的官员知道，手动检查车牌并不理想。从巡逻警车的角度来看，恶劣天气或低能见度环境可能会迫使警察走到繁忙的道路或停车场查看车牌。检查车流中行驶车辆的车牌几乎不可能实现。最后，警察在值班期间只能手动记录这么多车牌。
警察局需要一个自动化系统，提供摄像头、工作站并具有扫描、保存和存储车牌数据的方法。对于该系统来说，与总部的数据中心连接也很重要。
在 IBM 合作伙伴 Comtrade 的协助下，贝尔格莱德市对 AI 和数据管理系统进行了分析。因此，该市选择使用 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案，使其能够从不同来源收集数据，并实时收集、分发和处理数据。该市还选择采用 Apache Kafka 连接数据源，让工作人员和系统能够实时对事件做出响应。
“在 IBM 合作伙伴 Comtrade 和 Apache Kafka 的帮助下，该市找到了满足需求的答案，”Djukanovic 说道。
Comtrade 团队专门为该城市设计了一个系统，包含两个子系统。第一个是基于巡逻警车的子系统，由摄像头软件和工作站组成。第二个是安装在内政部数据中心的子系统，用于处理数据存储和处理等任务。这两个系统通过互联网连接进行通信。
Comtrade 将现代硬件与最先进的 AI 元素相结合，构建了第一个子系统 — 移动工作站。工作站连接到巡逻警车上安装的摄像头，包括连接互联网的扫描软件、平板电脑、移动路由器以及车载无线电终端。工作站可以在本地存储数据，并通过互联网连接将数据发送到数据中心进行存储或更多处理。
第二个子系统安装在警察局的数据中心，用于数据存储、处理和通信。该子系统使用 Red Hat® OpenShift® 容器进行存储，使用 Apache Kafka 进行处理和通信，并使用 IBM® DataPower® Gateway 处理移动、网络、API 和云工作负载。
贝尔格莱德市警察局现在拥有专门为该市创建的定制摄像头和车牌扫描系统。
通过基于 IBM 技术和 IBM Cloud Pak for Integration 的新系统，该市可以通过 AI 技术使用混合方法进行数据管理。借助 IBM Cloud Pak for Integration，该市还能够使用 API、连接到云和现有的本地应用程序、通过企业消息传递可靠地移动数据，并提供实时事件交互 – 所有这些都通过端到端企业级安全和加密实现。
Comtrade 构建的全新自定义工作站安装在贝尔格莱德的公务警车上。该数据存储和处理系统采用 Apache Kafka 基于 IBM Cloud Pak for Integration 构建，位于内政部的数据中心。这两个系统能够协同工作，实时存储数据并将其处理成报告。
巡逻警车上安装的摄像头系统为警察提供简单、快速、高效的多角度车牌扫描功能。与用手记录车牌号相比，扫描车牌更快、更准确、更高效。借助 Apache Kafka 技术，该市获得了实时事件流，以在扫描和记录车牌时为警察提供支持。
即使当一辆或两辆车辆在车流中行驶时，警察也可以轻松使用自动化系统扫描车牌。大多数时候，警察可以在巡逻警车上扫描车牌，而无需下车，这可以提高警察的安全。
车牌扫描系统及配套的数据存储和处理系统提高了警方的信息通信能力和业务工作。贝尔格莱德市的警察行事效率更高，能够事半功倍，从而提高市民的安全。
塞尔维亚的贝尔格莱德市（ibm.com 外部链接）是欧洲最古老的城市之一。该城市名称记录第一次出现在 878 年。贝尔格莱德是塞尔维亚首都，是欧洲重要的十字路口，是公路、铁路中心和河运港口。贝尔格莱德警察局负责贝尔格莱德 160 万市民的安全，包括交通管制和打击犯罪。
IBM 合作伙伴 Comtrade（ibm.com 外部链接）使用最新的解决方案及其深厚的领域知识帮助企业加速和简化新技术的部署。Comtrade 总部位于塞尔维亚的贝尔格莱德，作为服务提供商与全球顶级供应商合作，帮助每个客户获得高质量的 IT 解决方案。Comtrade 在出色的系统集成方面处于领先地位。
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2021 年 10 月在美国制作。
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Comtrade 为塞尔维亚的贝尔格莱德市开发的带有摄像头和车载工作站（可扫描车牌）的自动化定制系统不是 IBM 产品或服务。带有摄像头和车载工作站（可扫描车牌）的自动化定制系统根据 Comtrade 的条款和条件（视情况而定）向用户出售或许可，这些条款和条件随产品或服务一起提供。带有摄像头和车载工作站（可扫描车牌）的自动化定制系统的可用性以及所有保证、服务和支持均由 Comtrade 直接负责，并由 Comtrade 直接向用户提供。