贝尔格莱德市拥有 28,000 名穿制服的警察，为 160 万居民提供服务，并拥有超过 200 万辆注册客车。

贝尔格莱德警察局需要充分利用有限的资源，包括人力资本和基础设施。老化的技术和设备对警察和整个部门来说都是一项挑战。

使用基于技术的系统优化员工工作流程和数据采集是理想的选择。为了满足这些需求，IBM 合作伙伴 Comtrade 建议部署 Apache Kafka，这是一个开源流式分发平台，由 IBM Cloud Pak® for Integration 解决方案提供支持，以满足城市的需求。

贝尔格莱德警察在轮班期间经常手动检查汽车的车牌。警察会查看车牌，记录车牌号，然后对照失效车牌、被盗车辆、列入黑名单的汽车和涉及犯罪活动的汽车清单进行核对。这个过程既费时又效率低下。

“塞尔维亚警方面临的挑战是最大限度地利用可用资源。我们需要能够帮助警察更快处理查询的技术，并且最好能够以自动化方式进行处理，”塞尔维亚警察上校兼电子工程专业理学学士 Slavisa Djukanovic 说道。