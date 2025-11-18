花旗集团与 IBM 合作，设计、构建并实施了一个统一的人工智能驱动型审计平台。在举办了一场由 IBM 专家与花旗集团人员共同参与的设计思维研讨会后，花旗集团最终选定三项 IBM 解决方案：IBM Watson Discovery、IBM Cloud Pak for Data 和 IBM OpenPages。这些解决方案将高级分析、AI、机器学习和 NLP 引入了审计生命周期的每个阶段。IBM 的数据科学与 AI 精英实验室团队负责识别高价值应用场景，而 IBM 专家实验室团队则致力于简化这些解决方案与花旗集团 IT 系统的集成流程。他们共同消除了手动流程，提高了数据质量，并为审计领域的持续创新奠定了可扩展的基础。