IBM 帮助花旗集团使用 AI、NLP 和机器学习重新定义内部审计
花旗集团作为全球最大的金融机构之一，希望彻底革新其 2,500 名审计员进行文档审查和风险评估的方式。尽管已实现规模化，但他们的内部审计职能仍依赖于人工流程，这限制了团队的效率和洞察分析。内部审计创新主管发现了一个使用 AI、自然语言处理 (NLP) 和高级分析构建未来审计服务的机会。目标是将海量数据转化为洞察分析，加强控制测试，提高异常检测能力，同时满足严格的监管要求，并与全球利益相关者保持透明度。
审计员借助 AI 工具获得了更强的工作能力
AI 驱动的用例已推出
花旗集团与 IBM 合作，设计、构建并实施了一个统一的人工智能驱动型审计平台。在举办了一场由 IBM 专家与花旗集团人员共同参与的设计思维研讨会后，花旗集团最终选定三项 IBM 解决方案：IBM Watson Discovery、IBM Cloud Pak for Data 和 IBM OpenPages。这些解决方案将高级分析、AI、机器学习和 NLP 引入了审计生命周期的每个阶段。IBM 的数据科学与 AI 精英实验室团队负责识别高价值应用场景，而 IBM 专家实验室团队则致力于简化这些解决方案与花旗集团 IT 系统的集成流程。他们共同消除了手动流程，提高了数据质量，并为审计领域的持续创新奠定了可扩展的基础。
花旗集团与 IBM 的合作显著提升了其审计流程。新的 AI 平台可以自动执行文档分析，标记异常并为审计人员提供有数据支持的洞察分析，减少手动工作量并提高审计质量。最初的几个用例包括基于 AI 的控制评分和由 NLP 驱动的文档分析，从而节省了数十万个小时，并创造了新的创新机会。花旗集团与 IBM 合作共建了一个专门的人工智能创新空间，旨在持续推动自动化、数据完整性和合规管理领域的进步。此次转型使花旗集团的内部审计职能成为智能风险管理领域的行业领先典范。
花旗集团是一家领先的银行集团，运营业务遍及 160 多个国家或地区，拥有近 2 亿个客户账户。他们为消费者、企业、政府和机构提供广泛的金融产品和服务，如消费者银行业务、信贷和投资解决方案。
