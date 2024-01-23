这是 IBM® 内部的首席信息官 (CIO) 组织每天关注的重点。CIO 组织负责管理维持 IBM 运行的各种应用程序，其范围涵盖从供应链和物流到销售、营销和财务系统，再到数字工作场所解决方案。

该团队的指导原则是加快创新步伐，同时减少碳足迹。该团队于 2019 年开始采用 Red Hat® OpenShift®，以此作为跨 IBM® Z、IBM® Power、x86 和容器架构的面向企业平台的总体方法的其中一部分。这表示要在企业层面采用标准平台来提高速度。借助 OpenShift，迁移到大型多租户环境也使得依赖现有工具和流程来管理容量和维持最佳应用程序密度变得愈发困难。

即使在 IBM，应用团队在部署新服务时，也经常面临如何理解正确基础架构资源配置方面的难题。“与业内其他应用程序团队一样，我们团队历来都会过度配置以免出现与容量相关的中断，但这也会引入需由我们团队解答的一系列新问题。我们负责确定和实施最佳资源分配以最大限度提高性能，同时在较长时段内最大限度地降低成本”，IBM 混合云平台首席信息官兼副总裁 Matt Lyteson 指出。

在开始采用 Red Hat OpenShift 之后，随着环境复杂性的上升，Lyteson 和他的团队很快就意识到，手动修复过度分配的资源并不可行。在多租户环境中优化资源分配的流程已非人力可及。因此，该团队转向 IBM® Turbonomic 混合云成本优化解决方案。