IBM CIO Z 战略与平台团队根据优先事项（内包所有运营）制定了迁移计划和运营模型。该计划侧重于 3 个主要领域：组建 IBM Z 团队、建立 4 个新的数据中心以及制定有效的 IT 现代化战略。这项工作要求的速度和效率前所未有。像 IBM 这样的大公司通常需要长达十年的时间才能完成这样的任务。



首先，IBM 需要一个团队，因为随着资产剥离的完成，也会随之失去大量的机构知识。我们聘请了一支由才华横溢的 IBM Z 专业人员组成的新团队，准备管理基础设施。关键在于随着团队的发展而不断发展的动态运营模式，每 4-6 周重新审视一次责任。



领导层努力发掘和提升入职人才，并迅速建立广泛的知识转移机制。新组建的 IBM Z 团队与第三方托管基础设施服务提供商合作，进行了约 2,000 小时的知识转移，为 300 多个全球系统提供支持。该团队还开始对分布式基础设施和 IBM Z 基础设施使用一致的工具，例如 GitHub 和 Ansible，以减少对专业 IBM Z 技能的依赖。



下一个挑战是退出 12 个数据中心并建立 4 个新数据中心。出于业务和监管目的，该团队必须为这些分布在世界各地的新数据中心购置、安装和配置基础设施。



IT 现代化业务计划考虑了平台、基础设施和应用程序，并纳入了旨在简化现有架构的活动。有鉴于此，IBM Z 团队采取了以下措施，以促进日常业务活动并创建现代化平台：



在 IBM Z 上整合工作负载，以提高性能和能效





将应用程序与基础设施分离，以简化更新和采用新技术





减少映像和逻辑分区，简化维护





实现版本和存储库的标准化，使开发过程保持一致





实现管道、初始程序加载 (IPL)、修补和发现脚本自动化，以减少手动干预





采用普遍加密，确保关键数据安全并实现数据治理



CIO Z 战略与平台团队采用了“直接迁移”策略以及称为“间接迁移”的新迁移方法。与按原样移动环境的直接迁移策略不同，间接迁移允许 IBM 将应用程序迁移到完全自动化的环境中，从而避免技术债务。为了完成过渡，IBM Z 团队使用 IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS 和 IBM Copy Services Manager 将技术与流程相结合，以迁移 24 PB 的数据，这些数据对于支持日常活动以及推动 IBM AI 工具的发展至关重要。

此外，CIO Z 战略与平台团队力求利用可观测性工具（例如 IBM® Instana Observability、IBM® OMEGAMON 和 IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS 以及 AIOps）进一步改善环境，构建 IBM Z AI 聊天机器人并利用 IBM® watsonx Assistant for Z。在人才方面，CIO 组织与 IBM 合作伙伴生态系统和 IBM® Technology Expert Labs 团队联手建立人才寻源渠道。目标是培训人才并在 CIO 组织内轮岗，期限为 6 至 24 个月，具体取决于他们的个人情况。轮岗完成后，他们将调到 IBM Technology Expert Labs 团队或直接与客户合作。





3根据项目管理报告和其他内部记录估算的小时数。