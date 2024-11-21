2020 年 10 月 8 日，IBM 宣布他们计划剥离托管基础设施服务业务。“今天的公告对于 IBM、IBM 员工和利益相关者来说都是一个里程碑，标志着我们进入了一个新的增长时代。”IBM 董事长兼首席执行官 (CEO) Arvind Krishna 说。IBM 于 2021 年 11 月 3 日完成了托管基础设施服务业务的拆分。
作为拆分计划的一部分，IBM 首席信息官 (CIO) 组织做出了战略决策，决定在 2 年内对所有运营实现内包，并退出第三方托管基础设施服务数据中心。2023 年，IBM 使用 IBM Z 基础设施对超过 66% 的财务和运营应用程序实现了内包。1
2 年内计划开展的工作包括：
1基于截至 2023 年 11 月的库存以及 IBM 现有应用程序的 IBM 财务、运营和财务报告百分比。
2基于 IBM 内部就业评估。
IBM CIO Z 战略与平台团队根据优先事项（内包所有运营）制定了迁移计划和运营模型。该计划侧重于 3 个主要领域：组建 IBM Z 团队、建立 4 个新的数据中心以及制定有效的 IT 现代化战略。这项工作要求的速度和效率前所未有。像 IBM 这样的大公司通常需要长达十年的时间才能完成这样的任务。
首先，IBM 需要一个团队，因为随着资产剥离的完成，也会随之失去大量的机构知识。我们聘请了一支由才华横溢的 IBM Z 专业人员组成的新团队，准备管理基础设施。关键在于随着团队的发展而不断发展的动态运营模式，每 4-6 周重新审视一次责任。
领导层努力发掘和提升入职人才，并迅速建立广泛的知识转移机制。新组建的 IBM Z 团队与第三方托管基础设施服务提供商合作，进行了约 2,000 小时的知识转移，为 300 多个全球系统提供支持。该团队还开始对分布式基础设施和 IBM Z 基础设施使用一致的工具，例如 GitHub 和 Ansible，以减少对专业 IBM Z 技能的依赖。
下一个挑战是退出 12 个数据中心并建立 4 个新数据中心。出于业务和监管目的，该团队必须为这些分布在世界各地的新数据中心购置、安装和配置基础设施。
IT 现代化业务计划考虑了平台、基础设施和应用程序，并纳入了旨在简化现有架构的活动。有鉴于此，IBM Z 团队采取了以下措施，以促进日常业务活动并创建现代化平台：
CIO Z 战略与平台团队采用了“直接迁移”策略以及称为“间接迁移”的新迁移方法。与按原样移动环境的直接迁移策略不同，间接迁移允许 IBM 将应用程序迁移到完全自动化的环境中，从而避免技术债务。为了完成过渡，IBM Z 团队使用 IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS 和 IBM Copy Services Manager 将技术与流程相结合，以迁移 24 PB 的数据，这些数据对于支持日常活动以及推动 IBM AI 工具的发展至关重要。
此外，CIO Z 战略与平台团队力求利用可观测性工具（例如 IBM® Instana Observability、IBM® OMEGAMON 和 IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS 以及 AIOps）进一步改善环境，构建 IBM Z AI 聊天机器人并利用 IBM® watsonx Assistant for Z。在人才方面，CIO 组织与 IBM 合作伙伴生态系统和 IBM® Technology Expert Labs 团队联手建立人才寻源渠道。目标是培训人才并在 CIO 组织内轮岗，期限为 6 至 24 个月，具体取决于他们的个人情况。轮岗完成后，他们将调到 IBM Technology Expert Labs 团队或直接与客户合作。
3根据项目管理报告和其他内部记录估算的小时数。
CIO Z 战略与平台团队获得了企业最高层的承诺，并按设想交付了新的 IT 运营数据中心。明确的自上而下的企业方向和确定的完成日期，使多个团队能够团结一致，协同努力，从而实现以下业务成果：
该团队为战略内包和运营程序设定了新标准。他们正在与 IBM Technology Expert Labs 组织合作，为其他团队和 IBM 客户生成流程模板，以遵循转型方法和战略内包最佳实践。根据内部估算和 IBM 保留的数据，退出运行 IBM Z 基础设施的第三方托管基础设施服务数据中心帮助 CIO 组织每年节省超过 1200 万美元。8
CIO 组织将所有运营内包并建立 4 个新数据中心，这一经验为 IBM 全球客户提供了宝贵的借鉴。其中包括：
4根据内部项目管理报告，迁移到内部 IBM 基础设施的应用程序清单。
5根据内部项目管理报告，迁移到内部 IBM 基础设施的迁移浪潮。
6根据内部项目管理报告，迁移到内部 IBM 基础设施的数据存储量。
7IBM Z 专业人员评估系统记录和项目管理报告后，消除了 250 多个 LPAR，以简化硬件要求和系统管理。
8财务节省估算值根据外包与内部 IBM Z 基础设施的实际前后成本计算得出。
IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用程序和系统，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM Instana Observability、IBM OMEGAMON、IBM watsonx Assistant for Z、IBM Z 和 z/OS 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
Ansible 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。