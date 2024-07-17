主页 Case Studies IBM CIO 改变混合云 借助 Apptio 进行数字化转型
在 IBM 部署技术业务管理 (TBM) 模型
四个人共用一台电脑
业务成本和支出优化

采用有针对性的混合云，有助于实现成功转型和持续创新。基于这一目标，IBM 首席信息官 (CIO) 组织发起了一项计划，旨在全面分析业务成本和支出优化。这项计划的目标是，重新分配 IT 预算，以改变混合云环境。以前，当遇到成本挑战时，CIO 倾向于从财务角度做出决策。由于采取类似于涂抹花生酱的均摊法，CIO 组织面临在不了解全局的情况下做出不当商业决策的风险。

CIO 组织依靠多个数据源和工具，来全面了解资源分配在多大程度上与完成各项计划、目标和关键成果所需的资源量相一致。该组织提取了分类账数据，并能非常准确地进行数据关联，但却缺乏对财务、IT 和业务的整体把控。为做出正确决策，CIO 需要掌握相关信息和细节，才能将资源投入于应用程序现代化改造等高优先级计划，而不是搁浅资产和低优先级应用。

这一挑战需要一个解决方案能够提供对价值 25 亿美元的 IT 堆栈的整体洞察分析，并帮助解决以下问题：

  • IT 和业务目标之间缺乏一致性
  • 缺乏 IT 支出透明度，无法做出有影响力的决策
  • 不透明的总拥有成本 (TCO)1，用于运行应用程序和本地数据中心
  • 公有云扩张和转型成本增加
  • 优化支出

 

1 应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。
25 亿美元 Apptio 集成套件可提供对价值 25 亿美元的 IBM CIO IT 堆栈的整体洞察分析。
我们所做的工作并不一定支持我们的战略目标。我们的目标是优化支出，使支出与您的战略计划和目标保持一致，从而更快地完成任务，并减少或取消优先级较低的事项。 Algenon Willis CIO 混合云业务管理负责人 IBM
Apptio 套件部署

CIO 组织选择使用 Apptio 来变革 IBM 混合云环境，并部署技术业务管理 (TBM) 模型。这一旅程始于 2021 年的概念验证 (POC)。为完成 POC，在美国实施了 ApptioOne（ibm.com 外部链接），重点放在了 CIO 混合云平台上。这项计划最初仅涵盖 15 亿美元的 IT 成本。但是，POC 结果表明，可以扩大范围纳入剩余的 10 亿美元 IT 成本，以提供对 CIO IT 成本的整体洞察分析。

IBM 于 2023 年 8 月收购了 Apptio。这为 CIO 提供了一个独特的机会来扩展自 2021 年启动的 Apptio 计划，采用 Apptio 集成套件，并通过成为 Client Zero 展示其对企业环境的影响。Apptio 集成套件包括 Apptio Targetprocess（ibm.com 外部链接）和 Apptio IT Planning（ibm.com 外部链接）功能，这些是现有 ApptioOne 模型中的功能。

增强的 Apptio 计划通过支持基于应用程序真实成本和实时业务洞察的数据驱动决策，提高了成本透明度，并使 CIO 组织能够了解应用程序的 TCO 2

2应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。
注重持续改进而不是追求完美。关键是要让数据保持透明，这样才能提高数据质量。 Christine Shortell CIO IT 战略与规划及身份服务副总裁 IBM
成本透明度和商业消费

通过对现有信息（例如，总账、供应商数据、人力资源数据）的洞察分析来确定应用程序的 TCO，识别搁置或浪费的 IT 成本，并执行 IT 基准测试以提高生产力，ApptioOne 提供了成本透明度和相关数据以支持分析、优化和规划 IT 支出。

Targetprocess 提供了企业敏捷规划视图以及执行投资组合和资源管理的能力。它通过了解资源如何与举措、目标和关键成果保持一致，为战略规划提供了便利。此外，它还有助于理解与举措相关的成本和价值。

IT Planning 提供了一个集成的劳动力资源规划和预算视图，这些信息主要由财务和业务运营团队使用。

这些产品背后的基础正是 TBM，这是一个框架，可提供对不同数据流的洞察分析，并创建一种通用语言来解读这些洞察分析。针对财务、IT 和业务的洞察分析可帮助跨职能团队获取与其业务部门相关的信息，并分别按成本池、控制塔和解决方案显示数据。

Apptio 集成套件带来成本和消耗透明度，从而帮助识别关键的优化机会。 Apptio 转型之旅还提供了以下方面的洞察分析：

  • 应用程序 TCO3 数据
  • 搁置的 IT 成本
  • 第三方软件费用

关于应用程序 TCO 数据的洞察分析有助于优化 CIO 投资组合，帮助 CIO 就应用程序的重要性、消耗和支出做出更明智的决策。这方面的洞察分析还有助于对转型计划进行再投资，并制定绩效优化目标。

3应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。

 

 
后续步骤
  • 利用战略解决方案，通过自动化和 AI 进一步优化生产力。战略解决方案集成包括 IBM InstanaIBM TurbonomicIBM watsonxServiceNow

  • 在整个 IBM 中扩展企业业务管理模型。4
  • 纳入用于进行云成本管理和优化的 Apptio Cloudability，以扩展 Apptio 集成套件部署。借助这个云成本管理平台，可更好地了解、优化并治理云环境以及实现其他改进。该平台目前支持多个云服务提供商，包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和 Oracle Cloud Infrastructure。IBM Cloud 支持预计将于今年下半年推出。

    Cloudability 可帮助团队管理多个提供商的云服务成本，并最大程度地发挥云的价值。该工具的目的不是减少云使用，而是优化云服务和资源（如工作负载）。该工具收集的信息还有助于了解实现优化和避免性能问题所需的资源或能力，从而助力做出明智决策。

    CIO 组织已为 IBM 软件团队部署了 Cloudability，目前正在与 IBM Consulting 团队开展合作。 IBM 计划将该平台扩展到所有业务部门，包括 CIO。

    软件团队部署计划于 2024 年 1 月启动，部署方式是将 AWS 帐户导入该平台。最初，各团队按照一组迭代的指令手动将 AWS 帐户导入 Cloudability 平台，直到成功为止。导入完成后，即可直接从该平台获取宝贵的服务成本和使用情况数据。 通过确定可实现自动化的领域以及记录简单步骤供用户遵循，这一导入流程得到了改进。

    CIO 团队已使用自定义的自动化功能将 1,000 多个 AWS 帐户导入 Cloudability。通过采用自动化，导入流程所耗时间缩短到了 15 分钟以内

 

4POC 计划于 2024 年进行，并计划在完成 POC 后扩大规模。
经验教训
  • 与任何重大组织转型一样，组织变革管理 (OCM) 是 TBM 计划的一项重要职能。指派专职人员管理 OCM 是成功的一个关键因素。
  • 转型之旅包括工具、跨团队协作、流程和新的工作方式。这是实现 IT 与业务目标一致并在整个组织内推广解决方案的关键。
  • 授权团队启用 TBM 模型。提供 TBM 培训，帮助团队理解他们的角色对实现成果的影响，并通过了解带来的好处从而接受改变。
  • 通过标准化流程、标记和归因来提高数据质量。数据用于制定业务决策。获取具有准确数据的 TBM 模型至关重要。
  • 避免范围蔓延。注重持续改进而不是追求完美。确定改进的优先次序，并制定相应的计划。
  • 将通过 ApptioOne 摄取到 TBM 模型的数据调整到适当的成本池中，以便显示关于财务、IT 和业务的准确洞察分析。
  • Cloudability 可改善组织内部协作，帮助就各云服务提供商所供云服务的使用和支出做出更明智的决策。进行并购时，可利用该平台的优势。该平台会收集云的使用情况和支出数据，以及这些数据的变化情况。该平台提供的建议由各团队负责评估和实施。
  • 实施责任共享模式非常重要，但它伴随着挑战，要不断解决这些挑战，必须举办研讨会并让团队对云的使用负责。

 
Apptio Cloudability 通过提供对云使用情况和资源的洞察分析，帮助我们履行“用更少的资源做更多的事情”这一使命。 Pimmi Malhotra CIO 超大规模云卓越中心负责人 IBM
IBM 徽标
关于 IBM CIO

首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 战略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴日常工作所用 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 战略包括打造自适应 IT 平台，该平台可以让整个企业更轻松地访问 IT 资源，加快问题解决速度，以及充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。

 
解决方案组件 ApptioOne（ibm.com 外部链接） Apptio Targetprocess（ibm.com 外部链接） Apptio IT Planning（ibm.com 外部链接） Apptio Cloudability（ibm.com 外部链接）
采取后续步骤

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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。

 