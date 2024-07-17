采用有针对性的混合云，有助于实现成功转型和持续创新。基于这一目标，IBM 首席信息官 (CIO) 组织发起了一项计划，旨在全面分析业务成本和支出优化。这项计划的目标是，重新分配 IT 预算，以改变混合云环境。以前，当遇到成本挑战时，CIO 倾向于从财务角度做出决策。由于采取类似于涂抹花生酱的均摊法，CIO 组织面临在不了解全局的情况下做出不当商业决策的风险。
CIO 组织依靠多个数据源和工具，来全面了解资源分配在多大程度上与完成各项计划、目标和关键成果所需的资源量相一致。该组织提取了分类账数据，并能非常准确地进行数据关联，但却缺乏对财务、IT 和业务的整体把控。为做出正确决策，CIO 需要掌握相关信息和细节，才能将资源投入于应用程序现代化改造等高优先级计划，而不是搁浅资产和低优先级应用。
这一挑战需要一个解决方案能够提供对价值 25 亿美元的 IT 堆栈的整体洞察分析，并帮助解决以下问题：
1 应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。
CIO 组织选择使用 Apptio 来变革 IBM 混合云环境，并部署技术业务管理 (TBM) 模型。这一旅程始于 2021 年的概念验证 (POC)。为完成 POC，在美国实施了 ApptioOne（ibm.com 外部链接），重点放在了 CIO 混合云平台上。这项计划最初仅涵盖 15 亿美元的 IT 成本。但是，POC 结果表明，可以扩大范围纳入剩余的 10 亿美元 IT 成本，以提供对 CIO IT 成本的整体洞察分析。
IBM 于 2023 年 8 月收购了 Apptio。这为 CIO 提供了一个独特的机会来扩展自 2021 年启动的 Apptio 计划，采用 Apptio 集成套件，并通过成为 Client Zero 展示其对企业环境的影响。Apptio 集成套件包括 Apptio Targetprocess（ibm.com 外部链接）和 Apptio IT Planning（ibm.com 外部链接）功能，这些是现有 ApptioOne 模型中的功能。
增强的 Apptio 计划通过支持基于应用程序真实成本和实时业务洞察的数据驱动决策，提高了成本透明度，并使 CIO 组织能够了解应用程序的 TCO 2。
2应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。
通过对现有信息（例如，总账、供应商数据、人力资源数据）的洞察分析来确定应用程序的 TCO，识别搁置或浪费的 IT 成本，并执行 IT 基准测试以提高生产力，ApptioOne 提供了成本透明度和相关数据以支持分析、优化和规划 IT 支出。
Targetprocess 提供了企业敏捷规划视图以及执行投资组合和资源管理的能力。它通过了解资源如何与举措、目标和关键成果保持一致，为战略规划提供了便利。此外，它还有助于理解与举措相关的成本和价值。
IT Planning 提供了一个集成的劳动力资源规划和预算视图，这些信息主要由财务和业务运营团队使用。
这些产品背后的基础正是 TBM，这是一个框架，可提供对不同数据流的洞察分析，并创建一种通用语言来解读这些洞察分析。针对财务、IT 和业务的洞察分析可帮助跨职能团队获取与其业务部门相关的信息，并分别按成本池、控制塔和解决方案显示数据。
Apptio 集成套件带来成本和消耗透明度，从而帮助识别关键的优化机会。 Apptio 转型之旅还提供了以下方面的洞察分析：
关于应用程序 TCO 数据的洞察分析有助于优化 CIO 投资组合，帮助 CIO 就应用程序的重要性、消耗和支出做出更明智的决策。这方面的洞察分析还有助于对转型计划进行再投资，并制定绩效优化目标。
3应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。
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