采用有针对性的混合云，有助于实现成功转型和持续创新。基于这一目标，IBM 首席信息官 (CIO) 组织发起了一项计划，旨在全面分析业务成本和支出优化。这项计划的目标是，重新分配 IT 预算，以改变混合云环境。以前，当遇到成本挑战时，CIO 倾向于从财务角度做出决策。由于采取类似于涂抹花生酱的均摊法，CIO 组织面临在不了解全局的情况下做出不当商业决策的风险。

CIO 组织依靠多个数据源和工具，来全面了解资源分配在多大程度上与完成各项计划、目标和关键成果所需的资源量相一致。该组织提取了分类账数据，并能非常准确地进行数据关联，但却缺乏对财务、IT 和业务的整体把控。为做出正确决策，CIO 需要掌握相关信息和细节，才能将资源投入于应用程序现代化改造等高优先级计划，而不是搁浅资产和低优先级应用。

这一挑战需要一个解决方案能够提供对价值 25 亿美元的 IT 堆栈的整体洞察分析，并帮助解决以下问题：

IT 和业务目标之间缺乏一致性

缺乏 IT 支出透明度，无法做出有影响力的决策

不透明的总拥有成本 (TCO) 1 ，用于运行应用程序和本地数据中心

，用于运行应用程序和本地数据中心 公有云扩张和转型成本增加

优化支出

1 应用程序 TCO 包括软件许可证和费用、开发和支持的人工成本、基础设施、基础设施人工支持和数据中心租赁费用。