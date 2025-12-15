巴西能源巨头 CEMIG 借助 IBM 智能体化 AI 解决方案将支出降低 30%
巴西领先的能源供应商——Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG)，面临着一项挑战：需为其庞大而多元的 900 万客户群体，提供全面且便捷的客户体验。该公司的数字和传统渠道在服务质量上存在差距，特别是在数字化水平和基础设施差异较大的农村和服务不足地区。
为确保高服务标准与包容性，CEMIG 通过竞争性流程来甄选合适的战略合作伙伴。其目标是改造客户互动模式，通过打造一个无缝、互动且高效的数字体验来实现，能够适应客户不同的偏好和使用习惯。
为制定并执行全面的数字化转型战略，CEMIG 与 IBM Consulting 合作，整合尖端技术和最佳实践，以优化客户体验和运营效率。关键举措之一是开发 AI 驱动的虚拟助手，为 CEMIG 庞大的客户群提供无缝的数字支持。此次转型的核心是运用 IBM® watsonx.ai，它助力开发智能虚拟助手，并集成如 Llama 和 Hugging Face 等开源大语言模型 (LLM)。这些 AI 功能通过 NeuralSeek 得到进一步增强，从而实现了更精准、更具情境感知的响应。
IBM 还协助 CEMIG 整合了多个数字平台，例如其移动应用程序、在线门户和 Meta 旗下的 WhatsApp，为使用 CEMIG 数字服务的客户提供统一且便捷的体验。这些定制化解决方案帮助 CEMIG 克服了服务多元化客户群的挑战，实现了更具包容性和便捷性的客户体验。
在与 IBM Consulting 合作完成数字化转型后，CEMIG 的客户互动指标显著提升：82% 的客户使用数字渠道提交服务请求。同时，传统服务（例如亲临 CEMIG 实体网点办理业务）依然保持良好运营，持续满足特定客户群体的需求。
CEMIG 通过实施 AI 驱动的解决方案与流程优化策略，取得了以下成果：
随着 CEMIG 与 IBM 持续深化战略合作，双方始终致力于推动数字创新，确保为巴西居民提供更先进的服务与体验。
Companhia Energética de Minas Gerais SA (CEMIG) 成立于 1952 年，是巴西最大的电力公司之一，主要为位于巴西东南部米纳斯吉拉斯州的 774 个市镇、超过 935 万客户提供服务。凭借覆盖超过 57.4 万公里的庞大电网，CEMIG 是拉丁美洲最大的电力配送商。该公司以致力于创新和可持续发展而著称，并在智能电网、数字化和分布式发电领域投入巨资。CEMIG Tech 计划积极推动 AI、电动汽车和区块链等新兴技术的应用。
