巴西领先的能源供应商——Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG)，面临着一项挑战：需为其庞大而多元的 900 万客户群体，提供全面且便捷的客户体验。该公司的数字和传统渠道在服务质量上存在差距，特别是在数字化水平和基础设施差异较大的农村和服务不足地区。

为确保高服务标准与包容性，CEMIG 通过竞争性流程来甄选合适的战略合作伙伴。其目标是改造客户互动模式，通过打造一个无缝、互动且高效的数字体验来实现，能够适应客户不同的偏好和使用习惯。