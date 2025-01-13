如今，云已成为一个非常标准的概念；但几年前，客户并不信任它眼下已具备的可信度。在不清楚解决方案在经济效益和增长方面的灵活性的情况下，从本地模式转向云端并不十分令人信服。

KIO Spain 是一家面向任务关键型基础设施的 IaaS 服务公司。八年前，通过专注于专业化、可用性和质量来寻求实现差异化，同时减少服务组合的数量（但依然足够广泛），从而有助于客户根据自身的需求来选择最佳基础设施，并将其负载部署在其上。然而，对于 SAP 工作负载较高的客户，KIO Spain 的提案会与 IBM Power 服务器结合使用，以便为其提供的各种云服务实现差异化价值，因为这些服务器能提供出色的性能，同时还允许客户将实例租用（基于内存大小）与项目自身所要求的速度相匹配。



自 KIO Spain 开始与 IBM 合作目前已有 7 年时间。从那时起，对于这家任务关键型 IT 服务公司来说，其最佳卖点无疑是由集成商来为客户提供 IBM Power 演示。凭借此测试，各大公司可评估 IBM 解决方案的稳健性，并亲身了解这些解决方案如何与具备超大 RAM 的机器以最佳方式协同工作

因此，同意试用该解决方案的公司 100% 都成为了 IBM Power 服务器的客户，从而成为 KIO Spain 产品服务组合的一部分。这一数字总计达到 17 家公司，而这些公司分布于西班牙各地，并涉及食品、物流、化工、制造与公共管理领域。