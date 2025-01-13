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Case Studies
KIO Spain
KIO Spain 提供的解决方案在稳健性、安全性和性能方面均优于其他市场替代方案，因此通过引入 IBM Power 还可提供颠覆性的技术。
如今，云已成为一个非常标准的概念；但几年前，客户并不信任它眼下已具备的可信度。在不清楚解决方案在经济效益和增长方面的灵活性的情况下，从本地模式转向云端并不十分令人信服。
KIO Spain 是一家面向任务关键型基础设施的 IaaS 服务公司。八年前，通过专注于专业化、可用性和质量来寻求实现差异化，同时减少服务组合的数量（但依然足够广泛），从而有助于客户根据自身的需求来选择最佳基础设施，并将其负载部署在其上。然而，对于 SAP 工作负载较高的客户，KIO Spain 的提案会与 IBM Power 服务器结合使用，以便为其提供的各种云服务实现差异化价值，因为这些服务器能提供出色的性能，同时还允许客户将实例租用（基于内存大小）与项目自身所要求的速度相匹配。
自 KIO Spain 开始与 IBM 合作目前已有 7 年时间。从那时起，对于这家任务关键型 IT 服务公司来说，其最佳卖点无疑是由集成商来为客户提供 IBM Power 演示。凭借此测试，各大公司可评估 IBM 解决方案的稳健性，并亲身了解这些解决方案如何与具备超大 RAM 的机器以最佳方式协同工作
因此，同意试用该解决方案的公司 100% 都成为了 IBM Power 服务器的客户，从而成为 KIO Spain 产品服务组合的一部分。这一数字总计达到 17 家公司，而这些公司分布于西班牙各地，并涉及食品、物流、化工、制造与公共管理领域。
客户来自西班牙各地，并涉及食品、物流、化工、制造与公共管理领域。
从 Power 8 变为 Power 9 实现了多个方面的大幅改进
从 Power 8 变为 Power 9 可减少数据中心内的占地空间，并节省能源。
通过引入 IBM Power 服务器，KIO Spain 可提供差异化服务，并成为西班牙国内利用此模式来提供云服务的先驱。该公司的理念是致力于为客户提供不同的云服务，且在每种情况下均能提供最符合客户需求的选项。
尤其值得注意的是，大型公司决定将其关键负载转移给云供应商来管理，而很多公司通常只会将非关键负载进行外包。Power 技术可实现高可用性和自动化机制。该系统支持当其中一台机器出现问题时自动由另一台机器替补，从而保证相关服务的绝对安全性。
IBM Power 系列产品是业界公认的解决方案，它们有助于更快地响应业务需求来保护从核心到云端的各种数据，并使知识和自动化做到有的放矢，同时以可持续的方式最大限度地提高可靠性。对于与 KIO Spain 开展合作的公司，IBM Power 则可支持它们通过无缝混合云体验来实现应用程序和基础设施的现代化，并为客户提供必要的敏捷性。
IBM Power 9 Enterprise 具有垂直扩展的基础设施，可让您在应对工作负载挑战、新数据源和计算需求方面保持领先。借助这些企业服务器，您可为云端准备工作负载，同时还可构建专为数据密集型工作负载而设计的云。
随着云逐渐成为各大公司数字化转型的关键因素，KIO Spain 借助 IBM Power 技术取得了异常出色的成果。任务关键型负载对于业务的运营和连续性均至关重要，因此将它们迁移到云环境表示客户对相关服务提供商以及托管这些负载的系统均充满信心。
IBM Power 系列产品所实现的可用性和性能使得 KIO Spain 的客户对 IBM 技术及其在 SAP Hana 中的运行效果均感到满意。KIO Spain 多年来与 IBM 的合作使其能将 Power 系统升级到最新型号，从而为其客户提供面向数字时代的最佳功能。
从 Power 8 变为 Power 9 在多个方面实现了大幅改进。数据中心内的占地空间得以减少，能源节余量也达到 50%，同时性能还提高了 35%。