哪位家长不曾感叹过，孩子放学回来时常常会丢失一些重要物品，例如没有带帽子、手套、笔记本甚至课本？其中一位遇到相同情况的母亲决定解决这个问题，因此她在西班牙巴塞罗那的车库里创办了一家标签制作公司。
如今，The Stikets Company, S.L. 已成为一家全球性公司，使用 15 种语言并支持全球 12 种货币，向超过 30 个国家/地区的家庭和企业销售其贴纸和粘合剂产品解决方案。它向 25 个国家/地区提供特定营销服务，并通过菲律宾、西班牙和哥伦比亚的帮助台提供支持。
公司每年履行超过 350,000 份订单，其中很多是季节性订单，例如世界各地返校高峰期接到的订单。在返校高峰时段，家长们总会显得有些慌乱，通过 Stikets 的各种客服渠道请求信息，Stikets 支持采用 Zendesk 聊天解决方案为客户转接人工客服。然而，鉴于公司发展速度极快，客户在发出请求后，需要等待很长时间客服才能做出响应，回复时间严重滞后。
“我们知道解决问题的速度与转化率之间存在直接关联，”Stikets 联合创始人 Antoni Ribas 说道，“您需要将问题或疑问转化为销售，即使它是在凌晨两点出现的。”
AI 虚拟助手 Stiky 可解决多达 90% 的问题
Stiky 平均每天进行 165 次对话
客户满意度评级：好评率 92%
可惜的是，即使是简单的问题，客户也要等待长达 24 小时才能得到答复，这降低了他们从 Stikets 购买的概率。对于公司的帮助台代理来说，这也不是理想的选择。“我们希望他们把时间花在解决最具挑战性的问题上，并引导我们的客户进入购买之旅，而不是一遍又一遍地回答相同的问题，”Ribas 说道。
Stikets 决定通过实施支持 AI 的虚拟助手解决方案来应对这一挑战。尽管 Stikets 仅拥有约 50 名员工，但 Ribas 坚信 AI 对于企业的未来至关重要。“我相信，如果没有 AI，未来几年内将会破产，”他说道。
但这不仅仅是为单个问题找到解决方案。Ribas 表示：“我们希望投资于技术，而不仅仅是解决方案。为了投资这项技术，我们必须与了解 AI 并长期致力于该领域的人携手合作。”就在那时，该公司找到了 IBM 业务合作伙伴 Enzyme Advising Group，他们是 AI 和数字化转型方面的专家。
此外，由于 Stikets 几乎完全在云端运营，因此它找到的任何 AI 解决方案都必须基于云，与它的其他系统和平台兼容，并且可以根据业务的季节性特征进行扩展。Enzyme 推荐了 IBM® watsonx Assistant 虚拟代理解决方案，该解决方案在 IBM Cloud® 上运行。
“我们发现 IBM Cloud 将为我们提供灵活性，让我们能够从定制但可靠的解决方案开始，并将其扩展到我们的工作范围，”Ribas 说道。借助 IBM watsonx Assistant 解决方案，Stikets 能够通过解决方案即服务 (SaaS) 支付模式最大限度地减少基础架构投资。“这是我们迈向认知技术和人工智能的第一步。但是我们知道这不会是唯一的一步；我们还有很多路要走。”
通过共同协作，Stikets 和 Enzyme 使用在 IBM Cloud 上运行的 IBM watsonx Assistant 技术来开发一个名为 Stiky 的自定义虚拟助手。虚拟助手通过回答有关产品、运输、定价等的常见问题，为客户提供全天候支持。IBM watsonx Assistant 解决方案与该公司的 Zendesk 应用程序集成，后者会自动创建帮助凭单并将凭单路由到真人客服进行跟进。
Enzyme 使用敏捷方法，Stikets 最初对虚拟助手进行了西班牙语页面的几个基本答复培训，仅在一周内就部署了 Stiky 的第一个版本。Enzyme 和 Stikets 随后继续增强该解决方案，添加了四种语言并训练它回答更复杂的问题。到 2020 年中期，Stikets 已在其 12 个网站上部署了该解决方案。
部署功能齐全的虚拟助手仅用了 10 周时间，其中包括将 Stiky 与客户的 Zendesk 平台集成。“一语中的，”Ribas 说道，“Enzyme 说需要 10 周时间，事实也确实如此。这件事给我留下了深刻的印象。”
Enzyme 将其基于 Node-RED 开发工具的 Enzyme Watson Accelerator 技术与 IBM watsonx Assistant 解决方案集成在一起。前者通过提供进一步的智能技术丰富了客户的问题。它根据 Stiky 中的用户输入定义输入变量、上下文和条件，以及特定对话行为和与其他客户系统集成等输出。它扩展了 IBM watsonx Assistant 功能，包括多渠道和多语言管理以及第三方集成。“得益于 IBM watsonx Assistant 和 IBM Cloud 的架构，我们能够非常快速地完成此任务，”Enzyme 总监 Isabel Celma 说道。
Enzyme 还提供集成服务，将 Stiky 与客户的 Zendesk 解决方案连接起来，以解决需要帮助台代理支持的最复杂的问题。“集成是无缝的，这是我最初担心的事情，但是我们现在觉得很开心，”Ribas 说道。
虚拟助手与其他系统的无缝集成也给 Ribas 留下了深刻的印象。“不仅仅是将它集成到一个系统中，”他说。“我们有一个定制的电子商务平台和其他系统，我们担心这会断开它们的连接，但事实并非如此。我必须就此向 Enzyme 员工以及我们的 IT 部门表示衷心的祝贺。他们都付出了巨大的努力...而且他们做得非常出色。”
通过合作，Stikets 与 Enzyme 使用在 IBM Cloud 上运行的 IBM watsonx Assistant 平台开发虚拟助手，Stikets 将其实时支持提升为一周 7 天，每天 24 小时提供服务。如果 Stiky 无法回答问题，客户的集成式 Zendesk 解决方案会自动生成一张凭单，客户服务代理通常会在两小时内通过电子邮件回复该凭单，即使在旺季也是如此。
如今，Stiky 解决了 80% 的问题（在西班牙高达 90%），并且平均每天进行 165 次对话。虚拟助手的工作量相当于 2.5 名全职员工的工作量，因此员工能够专注于其他更相关的任务。经过仅仅几个月的使用，Stikets 的集成式客户服务系统就获得了 92% 的好评（客户满意度评级）。
“我们现在的服务水平提高了很多，”Ribas 指出，“借助 Stiky，我们的客户显然可以获得全天候的关注。这是我们以前没有的。”
推出 Stiky 后，Stikets 就之前的客户服务水平有了一些有趣的发现。“当我们分析 Stiky 的对话时，我们发现大约 55% 的交互发生在工作时间之外，”Ribas 说道，“这让我感到不安。因为这意味着在使用 Stiky 之前，我们网站上 55% 的客户询问必须等到第二天甚至周一才能得到答复，否则客户就只能直接参加比赛。”
该公司还发现，它以前无法回答在工作时间收到的所有问题。“因此，我们不仅在工作时间之外没有处理请求，而且在工作时间内我们甚至无法回复收到的大量问题，”Ribas 说道，“但 Stiky 帮助我们结束了这种窘境。”
虚拟助手还帮助该公司为 2020 年西班牙的返校季做好了准备。由于政府在新冠疫情期间的复课计划持续存在不确定性，因此 Stikets 也不确定何时为这个季节做好准备。但是，根据 Ribas 的说法，“我们发现虚拟助手的运输相关流量在增加，但是没有人真正知道学校什么时候复课。”当政府宣布学校复课时，Stikets 及其客户已经做好了准备。“如果没有虚拟助手，我们就无法有此发现。虚拟助手看不到未来，但它确实让我们了解了市场需求。”
Ribas 针对 Stiky 和 IBM watsonx Assistant 解决方案制定了宏伟的计划。“我们的目标是让 Stiky 成为客户的虚拟助手，指导他们完成整个销售流程，并通过技术引领他们实现这一目标，”他说道，“我们计划将 IBM Watson 技术用于不同的功能，例如，将其更广泛地应用于营销和销售。”
对于像 Stikets 这样在整个组织中广泛使用 AI 技术的小型公司，Ribas 认为，现在正是像 Stikets 这样的公司为取得未来发展投资 AI 和云技术的时候。“五年前，我们不可能承担或担负得起这么大的风险，因为价格太高了，”他说道，“但是现在如果还不这样做，那就是有些荒唐可笑了。”
之所以做出投资决策，不仅仅是因为 IBM Watson 技术，很大程度上还包括 Stikets 与 Enzyme 日益深厚的合作关系。Ribas 说：“我们重视技术和质量。但在我们眼中，投资的不仅仅是技术，还包括合作伙伴。”
另一方面，Enzyme 还计划继续并发展与 Stikets 的关系。“从一开始，他们就非常清楚自己想要在认知技术和云方面获得发展，”Celma 说道，“他们是一家敏捷的公司，尽管规模很小，但他们的想法很大胆。”
Ribas 总结说：“这是与 Enzyme 合作的第一步，现在我们想做更多的项目。”
Stikets（ibm.com 外部链接）是一家标签制造商和分销商，总部位于西班牙巴塞罗那，由一位母亲于 2010 年创立，其创立初衷是，这位母亲需要一种更好的方式为孩子的物品贴上标签，以免孩子丢失。如今，该公司只有 50 名员工，生产一系列标签解决方案，包括通用标签、鞋靴标签、照片标签、熨烫标签、行李标签和定制标签。该公司目前每年处理的订单量超过 350,000 个，它们来自 30 多个国家/地区，用于个人和专业用途。目前，该企业 100% 定制标签的销售额占业务量的 12%。
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美国出品，2021 年 9 月。
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