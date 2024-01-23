可惜的是，即使是简单的问题，客户也要等待长达 24 小时才能得到答复，这降低了他们从 Stikets 购买的概率。对于公司的帮助台代理来说，这也不是理想的选择。“我们希望他们把时间花在解决最具挑战性的问题上，并引导我们的客户进入购买之旅，而不是一遍又一遍地回答相同的问题，”Ribas 说道。



Stikets 决定通过实施支持 AI 的虚拟助手解决方案来应对这一挑战。尽管 Stikets 仅拥有约 50 名员工，但 Ribas 坚信 AI 对于企业的未来至关重要。“我相信，如果没有 AI，未来几年内将会破产，”他说道。

但这不仅仅是为单个问题找到解决方案。Ribas 表示：“我们希望投资于技术，而不仅仅是解决方案。为了投资这项技术，我们必须与了解 AI 并长期致力于该领域的人携手合作。”就在那时，该公司找到了 IBM 业务合作伙伴 Enzyme Advising Group，他们是 AI 和数字化转型方面的专家。

此外，由于 Stikets 几乎完全在云端运营，因此它找到的任何 AI 解决方案都必须基于云，与它的其他系统和平台兼容，并且可以根据业务的季节性特征进行扩展。Enzyme 推荐了 IBM® watsonx Assistant 虚拟代理解决方案，该解决方案在 IBM Cloud® 上运行。

“我们发现 IBM Cloud 将为我们提供灵活性，让我们能够从定制但可靠的解决方案开始，并将其扩展到我们的工作范围，”Ribas 说道。借助 IBM watsonx Assistant 解决方案，Stikets 能够通过解决方案即服务 (SaaS) 支付模式最大限度地减少基础架构投资。“这是我们迈向认知技术和人工智能的第一步。但是我们知道这不会是唯一的一步；我们还有很多路要走。”