像 Carhartt 这样的全球品牌如何仅靠三个人的 IT 运营团队来管理在线销售？通过在 IBM® Power Systems 服务器和 IBM Storage 上创建基于 IBM i 的数字架构，Carhartt 可以保持较低的运营成本，同时实现弹性、稳健的架构，能够扩展以满足不断增长的国际需求。
Carhartt 升级到了采用 IBM® POWER8 处理器和 IBM Storage 的 IBM Power Systems，并与 IBM 业务合作伙伴 Mainline 合作，确保高效迁移和实施。
Carhartt 是美国领先的工作服品牌之一，在肯塔基州和田纳西州设有制造工厂，通过公司自有商店、连锁零售店和网络开展销售。Carhartt 近年来的目标是扩大国际市场，特别是通过目录驱动的网站。
随着制造和销量的增长，现有的 IT 基础设施逐渐得到扩展和发展。系统中添加了新的应用程序以及额外的存储和网络，Carhartt 运营的复杂性和成本也在不断增加。
Carhartt 的 IBM i 主管 Michael Karasienski 表示：“我们意识到增长给我们的运营带来了压力；可扩展性是维持我们新市场份额的关键。在竞争非常激烈的商业环境中，以低成本轻松管理我们的数字环境至关重要。”
“我们与业务合作伙伴 Mainline 合作研究可能的解决方案。我们现有的架构是建立在 IBM i 平台上的，它提供了非常可靠、稳健和具有成本效益的服务。我们希望找到一种解决方案，使我们能够扩大运营规模，满足我们的全球雄心，并继续保持同样的低成本性能。”
Carhartt 选择将其基于 IBM POWER5 和 POWER7 处理器的现有八台服务器升级为仅两台 POWER8 服务器，从而将数据中心占用空间减少了 70% 以上。整合物理服务器的机会为 Carhartt 带来了重大效率提升，可以显著减少 IT 团队的工作量。新的 IBM Power Systems 服务器包括“按需容量升级”功能，使 Carhartt 能够随着工作量的增加而提高计算能力，而无需部署新的物理机。
Michael Karasienski 表示：“迁移进行得非常顺利。感谢 Mainline 的 POWER 团队，我们能够非常快速地将所有现有数据从之前的 POWER 环境迁移到新环境，而且每个应用程序仅经历了大约 30 分钟的计划停机时间。自从我们进行切换以来，性能一直非常可靠，新的 IBM Power Systems 服务器已经安装了大约七个月，而且一次都没有重启过。”
“随着产量的增加，我们使用按需容量升级来扩展我们的能力。例如，在线销售商店在 IBM Power Systems 平台上运行，我们最近使用虚拟化服务器将该在线产品扩展到了欧洲市场。目前有 30 台虚拟服务器支持我们的欧洲在线零售业务，我们可以根据需要创建更多虚拟服务器。”
Carhartt 与 Mainline 以及 IBM 合作，还部署了 IBM® Storwize V7000（IBM FlashSystem 7200 的前身）IBM® FlashSystem V9000 存储解决方案。通过将其数据存储环境整合到 IBM 系统，Carhartt 能够降低复杂性并减少 IT 管理工作量，并提高技术存储性能。
Michael Karasienski 表示：“自从我们从传统硬盘驱动器存储过渡到 IBM 解决方案以来，作业的运行速度对我们来说简直就是太快了。”起初，用户认为报告运行不正确，因为他们无法相信结果出来得这么快！总体而言，报告时间现在缩短了约 75%。此外，借助 IBM Storage，我们实现了大约 70% 的数据压缩，释放了存储空间并推迟了购买额外容量的需要。”
自从在 IBM Power Systems 环境上整合 IBM i 以来，Carhartt 显著降低了总拥有成本。IBM Power Systems 平台为 Carhartt 提供了一个可持续的数字环境，该环境可进行扩展，以应对快速扩张和季节性工作负载高峰，同时降低总功耗并减少物理占用空间。
例如，为了管理“网络星期一”的需求，Carharrt 在 IT 部门设立了一个“作战室”。如果工作负载开始增加超过预期，团队能够在 POWER 上启动新的虚拟应用程序服务器以跟上流量的增长，确保提供最佳的客户体验。
Michael Karasienski 说道：“IBM Power Systems 基础设施降低的运营成本，预计可帮助 Carhartt 节省约 110 万美元。”
“IBM i 基础设施为我们的业务带来了巨大的价值，包括提高容量、降低成本和扩展业务的能力。能够做到这一点，并以一个仅有三人的团队经营如此规模的业务，这充分体现了 IBM 技术为我们带来的巨大价值。”
继最初迁移成功之后，Carhartt 团队现已升级到新的 IBM Power Systems E980 企业服务器。
Michael Karasienski 说道：“我们计划在不久的将来，将目前运行开发、HA 和一些生产流程的 IBM POWER8 服务器升级到 IBM POWER9。我们还计划将存储基础架构从现有的 FlashSystem V9000 升级到 IBM FlashSystem 9100，预计这将在未来减少我们的 IT 工作负载，并进一步提高性能。”
“我们目前正在与 Mainline 和 IBM 存储团队合作，在今年年底前实施这些升级，我们期待从 IBM 解决方案中获得更多的商业价值。它们在我们的运营核心中占有举足轻重的地位，我们期待在未来继续利用 IBM 技术。”
Carhartt（ibm.com 外部链接）成立于 1889 年是一个全球优质工作服品牌，拥有为工作场所和非工作场所的工人开发坚固耐用产品的悠久传统。Carhartt 总部位于密歇根州迪尔伯恩，在全球拥有 5,100 多名员工，是一家家族企业，由公司创始人 Hamilton Carhartt 的后裔管理。
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