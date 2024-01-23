Carhartt 是美国领先的工作服品牌之一，在肯塔基州和田纳西州设有制造工厂，通过公司自有商店、连锁零售店和网络开展销售。Carhartt 近年来的目标是扩大国际市场，特别是通过目录驱动的网站。

随着制造和销量的增长，现有的 IT 基础设施逐渐得到扩展和发展。系统中添加了新的应用程序以及额外的存储和网络，Carhartt 运营的复杂性和成本也在不断增加。

Carhartt 的 IBM i 主管 Michael Karasienski 表示：“我们意识到增长给我们的运营带来了压力；可扩展性是维持我们新市场份额的关键。在竞争非常激烈的商业环境中，以低成本轻松管理我们的数字环境至关重要。”

“我们与业务合作伙伴 Mainline 合作研究可能的解决方案。我们现有的架构是建立在 IBM i 平台上的，它提供了非常可靠、稳健和具有成本效益的服务。我们希望找到一种解决方案，使我们能够扩大运营规模，满足我们的全球雄心，并继续保持同样的低成本性能。”