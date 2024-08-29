网络攻击者有一个主要优势，甚至比当今最先进的网络安全团队还要强大。“他们只需要找到一个漏洞，一次漏洞利用，就可以从那里切入。在安全方面，我们必须同时考虑所有因素。”CarbonHelix 网络安全运营合作伙伴 Mark Precious 表示，“这意味着我们必须以更快的速度和更高的精度不断前进”。

CarbonHelix 是一家托管安全服务提供商 (MSSP)，为各行各业的客户提供 24x7 全天候的安全运营中心 (SOC) 服务。公司采用包括专有解决方案在内的行业领先技术，开发自定义的运行手册和升级流程。“对于每位客户来说，一切都是独一无二的。”CarbonHelix 销售副总裁 David DeLozier 谈到。

那么 CarbonHelix 如何在不断实现更高的速度和准确性的同时，向各行各业提供定制化服务呢？其技能娴熟的人力专家致力于提升技术解决方案中最先进的新兴功能，例如 IBM® QRadar Suite。