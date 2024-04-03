CAF Signalling 是 CAF Group 下属的铁路信号系统综合解决方案事业部，是一家为全球铁路信号和控制设计并提供整体解决方案的西班牙公司。
其专属的车载系统开发团队每天都要处理密集而复杂的文档，即欧洲铁路交通管理系统 (ERTMS) 标准。这项工作需要不断地搜索、解释、实施，当然还要适应不断变化的标准，从而保障能够确保不同国家或地区的列车之间的互操作性的复杂任务。
鉴于这项任务的复杂性质，加上标准的不断发展以及文档的复杂性，CAF Signaling 认识到自身对策略方法的需求。目标是简化 ERTMS 信息访问，使其更易于获取，并推动与不断发展的标准的顺利整合。
为应对这项多方面的挑战，CAF Signalling 启动了一个项目，以确定最优工具并建立强大的连接，从而提高团队从 ERTMS 文档中浏览和提取相关信息的能力。总体目标是打造更高效的工作流程、降低复杂程度并确保 CAF 的列车无缝符合铁路信号要求，从而促进国际铁路网络的互操作性。
为了应对信息收集挑战，CAF Signaling 与 IBM® Client Engineering 合作，以便深入了解工具和生成式 AI (gen AI) 的组合方式。双方决定在三周内对该解决方案进行概念验证 (POC) 测试，在此期间，团队借助 IBM watsonx™ Assistant、IBM Watson® Discovery 和 IBM watsonx.ai™ 来促进对 ERTMS 标准的访问。此方法保障了更高效的工作流程，同时降低了复杂程度，并帮助 CAF Signaling 管理 CAF 的列车与铁路信号要求的合规性，从而促进国际铁路网络之间的互操作性。
事实证明，该解决方案是文档治理自动化之旅的新起点，有助于提高生产力和效率，并节省时间。首先，现在的知识更加集中，资料来源更为统一，因此不再是一个一个地使用文件，而是在一个独立位置上统一使用。监控功能也已纳入其中，以便提供有关用户如何与信息交互的额外数据。随着信息位置的一体化，并采用自然语言，员工的满意度和自主性随之提高，同时员工的学习曲线也已降低。
未来，团队希望在整个组织中扩展该解决方案及其优点。
CAF Signaling（ibm.com 外部链接）是 CAF Group 的技术子公司，专注于铁路信号系统的设计、开发、制造、供应和维护，从而为西班牙以及其他国家或地区的基础设施和铁道车辆提供集成信号解决方案。
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2024 年 1 月制作于美国。
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