CAF Signalling 是 CAF Group 下属的铁路信号系统综合解决方案事业部，是一家为全球铁路信号和控制设计并提供整体解决方案的西班牙公司。



其专属的车载系统开发团队每天都要处理密集而复杂的文档，即欧洲铁路交通管理系统 (ERTMS) 标准。这项工作需要不断地搜索、解释、实施，当然还要适应不断变化的标准，从而保障能够确保不同国家或地区的列车之间的互操作性的复杂任务。



鉴于这项任务的复杂性质，加上标准的不断发展以及文档的复杂性，CAF Signaling 认识到自身对策略方法的需求。目标是简化 ERTMS 信息访问，使其更易于获取，并推动与不断发展的标准的顺利整合。



为应对这项多方面的挑战，CAF Signalling 启动了一个项目，以确定最优工具并建立强大的连接，从而提高团队从 ERTMS 文档中浏览和提取相关信息的能力。总体目标是打造更高效的工作流程、降低复杂程度并确保 CAF 的列车无缝符合铁路信号要求，从而促进国际铁路网络的互操作性。

