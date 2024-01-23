我们都看过这样的头条新闻。过去几年，大肠杆菌爆发曾导致大规模的长叶莴苣召回，影响范围波及整个美国，这种细菌引发了疾病，并促使消费者扔掉了数百万磅可能可用的食物。在数周内，全国范围都不吃长叶莴苣，而调查人员正在努力确定大肠杆菌爆发的源头，零售商因此遭受了数百万美元的损失。
典型的供应链非常复杂，来自多个农场的产品被组合起来并运往全国各地，因此很难快速追踪问题。长叶莴苣曾经是美国餐桌上最受欢迎的生菜，自 2018 年以来销量下降了 20%。
成立 BrightFarms 的目的是简化和分散绿色食品供应链，为消费者提供更可持续的选择。BrightFarms 销售和营销高级副总裁 Abby Prior 说：“鉴于当今气候变化以及种植的不稳定性，再加上有时过度干旱，有时又雨水过多，我们就知道，依赖加州来获取沙拉碗中的蔬菜，好象越来越难。”
该公司在美国各地建立温室农场，为当地零售商提供新鲜的绿叶蔬菜。Prior 补充说：“我们以可持续的方式种植一切，不含农药和非转基因。我们还在美国减少了沙拉蔬菜的碳足迹。与来自西海岸的产品相比，我们的种植用水、土地和燃料都更少。公司的使命是为了地球健康和人类健康而努力奋斗。”
Brightfarms 在收获后的短短 24 小时内即可包装、运输和交付蔬菜
IBM Food Trust™ 平台可在 1 分钟内追踪所有产品
BrightFarms 的所有绿色蔬菜都是从温室农场种植、收获并包装，然后运往所在或相邻近的大都市地区。该公司在蔬菜收获后 24 小时内即可完成包装、运输和交付。Prior 表示：“我们向消费者提供绿色食品的速度，就好像他们在自家后院种植蔬菜然后端上餐桌一样快。”BrightFarms 的分销模式中，单个温室农场只为当地零售商提供服务，如果出现安全问题，企业可以更轻松地追踪其产品的路径。然而，当 BrightFarms 开始与沃尔玛合作时，它有机会通过 IBM Food Trust 在其现有的食品安全战略中添加更多保障措施。
作为合作伙伴沃尔玛授权的一部分，BrightFarms 开始通过 IBM Food Trust 网络使用 IBM® Blockchain 技术。食品安全专家、BrightFarms 食品安全高级经理 Jackie Hawkins 说道：“作为 BrightFarms 的食品经理，我非常赞同沃尔玛使用这项技术的决定。它为我们已经很先进的食品安全计划提供了额外的保护。”
BrightFarms 使用 IBM Food Trust 平台的 Trace 模块收集有关种植、包装和交付过程中每个步骤的数据。该公司使用 IBM® Cloud 上的 IBM Blockchain 对数据进行安全加密，并在流程的每个阶段（从播种种子到包装好的蔬菜送达零售商）将数据上传到 IBM Food Trust 平台。一旦蔬菜上架，零售商也可以继续向平台添加数据，包括蔬菜在商店中的存放时间以及储存温度。
BrightFarms 还在云端跟踪关键绩效指标 (KPI)，以帮助确定哪些作物产量最高。Hawkins 表示：“随着时间的推移，我们可以观察低产和高产作物，这反过来又让我们只关注产量最高和最成功的作物。我们不想把所有这些资源、水和养分都投入到产量不高的作物上。”该公司的所有努力都为其客户带来了更安全、更可持续的绿色植物。
由于 BrightFarms 的供应链非常简单，只需从一个农场向附近的零售商提供绿色蔬菜，因此它对供应链的控制力和洞察力非常强。但是，如果产品受到损害，公司几乎可以立即确定受影响产品的确切位置。Prior 说道：“如果发生召回，通过 IBM Food Trust，我们可以在几秒钟内追踪我们的产品。我们在平台上输入搜索数据所需的时间比实际找到产品的时间还要长。”此外，由于 Food Trust 平台提供了有关所有产品的位置和状态的精确信息，因此在召回时，可以将不必要的浪费降至最低。
利用 IBM Food Trust 平台，BrightFarms 的采购团队能够更深入地了解其库存管理系统。Prior 说道：“随着 BrightFarms 的不断扩张，我们将拥有更多的农产品供应。对我们来说，为消费者提供最新鲜的农产品非常重要。IBM Food Trust Fresh Insights 模块未来将在这方面提供帮助。”IBM Food Trust 平台的见解还将有助于最大限度地减少食物浪费并提高农作物产量，从而帮助客户降低成本。
随着 BrightFarms 的不断发展，预计 IBM Food Trust 平台将帮助其提供消费者所需的洞察力和可见性。Hawkins 说：“IBM Food Trust 平台为我们的供应链提供了增强的透明度和可跟踪性。该平台为我们的消费者和零售合作伙伴提供了当今市场所需的保证和信任。”
BrightFarms（ibm.com 外部链接）成立于 2011 年，是一家领先的绿叶菜种植商，其可控环境农场遍布美国大西洋中部和中西部。BrightFarms 与超市、城市、资金来源和供应商合作，资助、建设和运营当地的温室农场，使其能够快速高效地消除食品供应链中的时间、距离和成本。公司总部位于纽约，拥有约 180 名员工。
© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2021 年 3 月在美国制作。
IBM、IBM 标志、ibm.com、IBM Cloud 以及 IBM Food Trust 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下 Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。