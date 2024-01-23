典型的供应链非常复杂，来自多个农场的产品被组合起来并运往全国各地，因此很难快速追踪问题。长叶莴苣曾经是美国餐桌上最受欢迎的生菜，自 2018 年以来销量下降了 20%。

成立 BrightFarms 的目的是简化和分散绿色食品供应链，为消费者提供更可持续的选择。BrightFarms 销售和营销高级副总裁 Abby Prior 说：“鉴于当今气候变化以及种植的不稳定性，再加上有时过度干旱，有时又雨水过多，我们就知道，依赖加州来获取沙拉碗中的蔬菜，好象越来越难。”

该公司在美国各地建立温室农场，为当地零售商提供新鲜的绿叶蔬菜。Prior 补充说：“我们以可持续的方式种植一切，不含农药和非转基因。我们还在美国减少了沙拉蔬菜的碳足迹。与来自西海岸的产品相比，我们的种植用水、土地和燃料都更少。公司的使命是为了地球健康和人类健康而努力奋斗。”