BRED Banque Populaire

如今的消费者希望按照自己的意愿来办理银行业务。这意味着他们一方面可以随时随地通过移动设备办理业务，同时还能保持将客户与银行的紧密联系。为此，BRED 正在重塑自身，通过数字渠道取悦客户，同时继续专注于与客户建立深厚的关系。

为做好转型准备，BRED 对其 IT 基础设施进行了评估，以确保其性能、效率和可扩展性能够将银行带入新时代并保持增长。银行决定，为了满足当前和未来的要求，是时候进行变革了。

BRED 服务器、虚拟化、存储、开放式和大型机部门的 Christophe Boulanger 解释道：“我们 IT 运营的核心是由虚拟磁带解决方案 [VTS] 支持的 IBM Z 服务器。该磁带库已使用近五年，并显示出过时的迹象。随着对环境需求的增加，我们发现性能下降，备份过程越来越长，这增加了对客户服务产生负面影响的风险。”

BRED IT 团队设定了一个目标：选择面向未来的基础设施，提供更好的性能、更短的备份窗口并提供内置的可扩展性。而且，从长远来看，该团队希望为云战略奠定基础。Boulanger 表示：“我们希望未来能够将数据归档到云环境，因此需要一个新的 IT 解决方案来支持这一选项。”