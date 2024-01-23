BRED 是一家与当地关系密切的社区银行，旨在为所有人提供便捷的银行服务，在所有渠道为客户提供同等水平的卓越服务。为了继续扩大其百万客户群，BRED 部署了 IBM Storage 和 IBM Z，以提高基本银行系统的性能和可靠性。
如今的消费者希望按照自己的意愿来办理银行业务。这意味着他们一方面可以随时随地通过移动设备办理业务，同时还能保持将客户与银行的紧密联系。为此，BRED 正在重塑自身，通过数字渠道取悦客户，同时继续专注于与客户建立深厚的关系。
为做好转型准备，BRED 对其 IT 基础设施进行了评估，以确保其性能、效率和可扩展性能够将银行带入新时代并保持增长。银行决定，为了满足当前和未来的要求，是时候进行变革了。
BRED 服务器、虚拟化、存储、开放式和大型机部门的 Christophe Boulanger 解释道：“我们 IT 运营的核心是由虚拟磁带解决方案 [VTS] 支持的 IBM Z 服务器。该磁带库已使用近五年，并显示出过时的迹象。随着对环境需求的增加，我们发现性能下降，备份过程越来越长，这增加了对客户服务产生负面影响的风险。”
BRED IT 团队设定了一个目标：选择面向未来的基础设施，提供更好的性能、更短的备份窗口并提供内置的可扩展性。而且，从长远来看，该团队希望为云战略奠定基础。Boulanger 表示：“我们希望未来能够将数据归档到云环境，因此需要一个新的 IT 解决方案来支持这一选项。”
为了支持下一阶段的发展，BRED 选择了基于IBM TS7760 且具有透明云分层功能的虚拟磁带解决方案。与此同时，该银行选择将其 IBM z12 服务器升级到新一代 IBM® z14。
Boulanger 指出：“我们选择 IBM 是因为他们提供了市场上最好的虚拟磁带解决方案。IBM 团队提供了许多来自其他银行客户的令人信服的参考资料，因此我们知道具有类似需求的公司，已经检验和测试过该技术。同样，我们对 IBM 存储技术的耐用性和不断发展充满信心。最重要的是，这一决定使我们能够将整个环境整合到一家供应商。”
BRED 与 IBM 团队密切合作，在三个站点的高可用性配置中部署了三个 IBM TS7760 系统。数据在复制到备份站点之前，会在两个生产站点之间同步复制。
Boulanger 说道：“由于我们在 VTS 更新的同时转向新一代 IBM Z 服务器，因此这属于非常重大的项目。在 IBM 的帮助下，一切都进行得很顺利，IBM 降低了每一步的风险。与 IBM 合作的一大优势是可以获得当地资源。在整个项目中，我们都有来自法国的同一位专家在现场，这让整个过程变得更加轻松。”
现在，BRED 可以继续专注于扩大其在法国和更远地区的客户群，并确信其新的 IBM 基础设施能够提供满足增长需要的容量，并可轻松扩展。通过使用集成存储压缩，该银行正在提高资源利用率，以实现更好的投资回报。
Boulanger 表示：“IBM TS7760 的平均压缩比为 5:1，本来我们预期的压缩比是 3:1，这真是让人喜出望外的结果。我们释放了存储容量，降低了每 TB 的成本，并为我们自己提供了未来三年的增长空间。”
通过选择 IBM 技术，BRED 实现了更新 IT 基础设施的性能目标。该银行利用功能强大的 IBM 系统为客户提供响应迅速的服务，并加快备份流程。
Boulanger 解释说：“我们的目标是将备份窗口缩短 3 小时，借助 IBM Storage 技术，我们实现了这一目标，减少了 60%。我们的 IBM 虚拟磁带解决方案非常可靠，可提供始终如一的高性能，我们甚至还未充分挖掘这项技术的最大潜力。”
BRED 可以深入了解其 IT 基础设施，更容易获得供应商的支持。Boulanger 补充道：“现在，我们的管理员对虚拟磁带环境有了更高的可视性，从而能够持续优化性能。如果出了问题，需要面对三个不同供应商这一挑战，现在不会再出现了。现在如果需要帮助，我们可以向 IBM 支持提出单一请求，并且他们每次都会快速响应。”
该银行正在利用与 IBM 的关系，充分利用其新基础设施的潜力，并调整其长期技术战略。具体来说，BRED 正在探索利用 IBM T7760 系统内置的透明云分层功能将数据存档到云中的可能性。
Boulanger 总结道：“我们正在密切关注 IBM 云产品的发展。令人欣慰的是，我们拥有支持云战略的技术。我们可以自由选择是否以及何时采取下一步行动。”
BRED（ibm.com 外部链接）是一家合作型人民银行，拥有 200,000 名用户、49 亿欧元的股本和 6,000 名员工。BRED 在法国拥有 400 个营业网点，与 100 多万客户保持着长期合作关系。作为 BPCE 集团的一部分，BRED Banque Populaire 在多个领域开展业务：零售银行业务、面向大型公司和机构投资者的企业银行业务、财富管理、国际银行业务、资产管理、贸易、保险和国际贸易融资。
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2020 年 6 月在美国制作。
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