Brasil TecPar 借助 AI 驱动的自动化与可观测性能力，拓展网络连接覆盖范围
Brasil TecPar 立志于 2027 年跻身巴西五大电信运营商之列，这一目标的达成不仅需要扩展网络规模，更离不开卓越的运营智能支撑。该公司采用整合多家区域 ISP 的运营模式，构建起一套由传统系统、多元协议及海量数据流组成的复杂生态体系。
每天，来自网络监控运营支撑系统 (OSS）、客户与计费业务支撑系统 (BSS）、光纤网络设备及边缘数据中心的数十万条警报纷至沓来，导致关键事件的优先级难以界定。人工排查不仅延长了响应时效、增加了运营成本，反复出现的故障更对服务可靠性造成威胁。由于缺乏集中式的资产与工单管理系统，这一挑战进一步加剧，最终导致现场运维成本高昂且效率低下。随着用户规模突破 130 万，光纤基础设施铺设里程超过 21.2 万公里，潜在风险已十分明确：若无法采用统一的预测性运营策略，业务扩张反而会损害用户体验，而这用户体验是 Brasil TecPar 品牌承诺的核心——贴心相伴，助力前行。
为维持业务增长态势、实现全国网络覆盖的愿景，Brasil TecPar 推出了 CORTEX 认知网络运营中心，该中心专为规模化运营与高可靠性服务设计。CORTEX 的核心是 IBM Maximo® Application Suite，其管理的资产包括 3300 余个网络站点、21.2 万公里光纤基础设施及边缘数据中心等。Maximo 可自动生成工单、将故障事件与受影响资产关联，并推动主动式运维落地，从而减少系统停机时长与不必要的现场派单。IBM Cloud Pak® for AIOps 承担可观测性与事件关联的认知层功能，既能过滤警报干扰，又可在故障发生前进行预测。二者协同发力，将传统的被动故障排查模式转变为基于数据驱动的预测性韧性运营模式。
该项目的实施遵循 IBM® Garage 方法，借助敏捷实践与治理框架加快设计与部署进程，确保方案顺利落地并实现可量化的投资回报率。
CORTEX 的落地成效立竿见影且影响深远。Brasil TecPar 的网络监测能力提升最高达 15 倍，每日可处理的警报数量从 20,000 条扩容至 250,000 万条。如今，该平台可对分布在 9 个州及联邦区的 3,300 余个网络站点进行监测，管理超过 212,000 公里的光纤资源，每日依托预测智能处理多达 300,000 条警报。自动化的事件关联与工单处理功能，大幅缩短了平均故障解决时间 (MTTR)，同时将警报干扰降低 70% 以上，使工程师得以摆脱重复性的排查工作。与 IBM Maximo 的整合方案实现了服务工单的自动创建，并将故障事件与受影响资产关联，从而简化运维流程，减少不必要的现场派单。这些成果不仅增强了服务可靠性，更加速了 Brasil TecPar 向主动式、数据驱动运营模式的转型进程，而这一切均由 IBM Maximo Application Suite 与 IBM Cloud Pak for AIOps 提供技术支撑。
总部位于巴西圣保罗的 Brasil TecPar 于 2025 年 10 月收购 All Rede 与 OnNet 后，跻身巴西第五大固定宽带服务提供商之列。公司成立于 1995 年，通过并购 (M&A) 模式逐步发展为全国性电信集团，迄今已完成 57 次收购，并成功整合 Amigo、Ávato、Blink、ALT 及 Sempre 等多个品牌。依托超过 21.2 万公里的光纤网络，公司为 9 个州及联邦区的 130 余万用户提供服务，并计划于 2027 年前跻身巴西五大电信运营商之列。
