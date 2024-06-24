他们必须如此。他们的工厂生产世界上大部分的关键航空航天基础设施：卫星、防御系统、航天器和商用喷气式飞机。他们很多最复杂的工程设计项目都依赖于多层复合材料。这些材料是羽毛状的耐用分层结构，波音公司将其组装成机翼、机身或其他应需提供的航空航天部件。

设计多层复合材料本身就是一个复杂的问题，超级计算机无法解决。如今，波音公司的工程师通过将问题分解成更小的部分来进行解决。

波音公司与 IBM Quantum 的合作揭示了一种新的量子方法，他们希望这能降低这样的复杂性。虽然现在的量子计算机还不够强大，无法协助设计下一个飞机机翼，但两家公司已经朝着这一未来迈出了重要一步。

Boeing 颠覆性计算与网络团队首席科学家 Jay Lowell 说到：“它向我们表明，不是量子计算机是否会与我们的业务问题产生关联，而是何时产生关联。”