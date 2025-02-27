为了应对这些挑战，BlueSky Creations 开发了 AiSolved，这是一个利用 IBM 技术来转变数据驱动型决策流程的革命性平台。AiSolved 在 IBM Cloud 上集成了复杂的 AI 和 IBM ILOG CPLEX 优化模型，为各个行业提供可扩展的按需解决方案。

IBM Cloud 满足最高的监管、安全和合规标准，在降低成本的同时增强弹性和性能。其强大的基础设施支持 AI 工作负载，确保无缝的可扩展性和负责任的 AI 治理。

通过利用 IBM Cloud 上的 IBM® Watson 的功能，AiSolved 使公司能够快速做出智能决策，从而优化从供应链物流到自主运营培训计划的一切。通过与 IBM 开展合作，BlueSky Creations 创建了一个无缝的生态系统，在该生态系统中，所有企业，无论规模如何，都可以访问复杂的数学模型。此次转型不仅使 BlueSky Creations 能够应对运营挑战，而且还使自己成为 AI 驱动的优化领域的领导者。AiSolved 充分体现了战略伙伴关系和创新技术如何彻底改变传统业务流程，从而在当今以数据为中心的世界中提供竞争优势。