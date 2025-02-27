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Case Studies
BlueSky Creations
BlueSky Creations 在员工队伍管理解决方案领域拥有 30 多年的卓越经验，但在优化多个部门的运营效率方面面临着重大挑战。尽管他们做出了开创性的工作，但利用数据驱动型决策功能的需求变得更加明显，特别是在供应链、运输、健康和自主运营等复杂行业中。他们现有的解决方案虽然十分强大，但仍需要更具动态和可扩展性的方法来满足现代企业不断变化的需求。手动流程和传统方法已不足以有效地处理复杂和大规模的优化问题。转折点出现在 BlueSky Creations 与昆士兰州一家大型矿业公司合作时，该公司将整个矿场 1500 名工作人员的自动化钻机使用再培训时间缩短了 28%。尽管最初取得了成功，但该项目在采购方面面临障碍，从而推迟了创新带来的切实优点。这凸显了使用更敏捷、更易于访问的优化平台的必要性，该平台可以提供实时的洞察分析和解决方案，而无需传统部署模型所需的漫长准备时间。
为了应对这些挑战，BlueSky Creations 开发了 AiSolved，这是一个利用 IBM 技术来转变数据驱动型决策流程的革命性平台。AiSolved 在 IBM Cloud 上集成了复杂的 AI 和 IBM ILOG CPLEX 优化模型，为各个行业提供可扩展的按需解决方案。
IBM Cloud 满足最高的监管、安全和合规标准，在降低成本的同时增强弹性和性能。其强大的基础设施支持 AI 工作负载，确保无缝的可扩展性和负责任的 AI 治理。
通过利用 IBM Cloud 上的 IBM® Watson 的功能，AiSolved 使公司能够快速做出智能决策，从而优化从供应链物流到自主运营培训计划的一切。通过与 IBM 开展合作，BlueSky Creations 创建了一个无缝的生态系统，在该生态系统中，所有企业，无论规模如何，都可以访问复杂的数学模型。此次转型不仅使 BlueSky Creations 能够应对运营挑战，而且还使自己成为 AI 驱动的优化领域的领导者。AiSolved 充分体现了战略伙伴关系和创新技术如何彻底改变传统业务流程，从而在当今以数据为中心的世界中提供竞争优势。
AiSolved 的实施为 BlueSky Creations 及其客户带来了显著成果。通过整合 IBM 的先进技术，AiSolved 显著降低了运营成本并提高了各个部门的效率。AiSolved 的用户友好型界面和实时数据处理功能使公司能够以前所未有的便捷性和准确性解决复杂的优化问题。此外，该平台能够为不同行业提供定制解决方案，为增长和创新开辟了新的途径。企业现在可以灵活地部署复杂的 AI 模型，而无需大量前期投资，从而确保快速获得投资回报。
BlueSky Creations 的工作效率提高了 6%，每年支出总计超过 6 亿美元。此外，他们还注意到培训时间减少了 28%，提前三个月完成了培训并节省了数千美元。
AiSolved 的成功彰显了 AI 驱动的优化技术在改变传统业务实践方面的潜力，为未来智能决策的常态化铺平了道路。BlueSky Creations 通过与 IBM 合作，不仅增强了其服务产品，而且还为卓越运营和创新树立了行业新标准。
BlueSky Creations 成立于 2016 年，总部位于澳大利亚，是员工队伍管理解决方案的领先提供商。在过去的 30 年里，Bluesky Creations 的创始人 Donald Hastie 以创新产品树立了行业标准，这些产品提高了金融、钢铁、零售、银行和航运等行业的运营效率。该公司为多元化的客户提供服务，专注于 AI 驱动的优化，为企业提供数据驱动的决策支持。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、IBM Watson 和 IBM ILOG CPLEX 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。