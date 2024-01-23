借助 IBM Cloud 托管解决方案和 IBM Aspera 软件，BlueBee 提供了强大的产品，可将实验室和基因组服务提供者的基因组数据处理速度提高达 133.9%。
BlueBee 选择了强大的 IBM Cloud® 托管解决方案，结合了 IBM® Aspera® 软件来加速客户数据传输，并采用 IBM Cloud Object Storage 技术来实现可扩展的存储容量。
对于基因组行业的临床实验室、研究中心和服务提供者来说，DNA 测序技术的最新进展带来了一系列新的挑战。BlueBee 的销售和营销主管 Michelle Garred 表示：“在市场上，下一个大瓶颈不再是 DNA 测序本身，而是执行数据分析。”
BlueBee 构想出一种旨在更快、更具成本效益地处理不断增加的遗传数据量的解决方案，因此需要与值得信赖的云服务供应商合作。BlueBee 正在寻求一个云托管平台，提供灵活的基础架构选项、强大的安全功能和全球数据中心位置，以支持全球交付。“出于监管原因，基因组信息通常必须保存在特定地点或国家/地区，”Garred 说。“我们必须能够将基因组数据存储在客户选择的当地区域内。”
BlueBee 基于平台的性能、全球数据中心的分布和灵活性，选择了 IBM Cloud 解决方案。BlueBee 首席技术官 Kurt Florus 表示：“一个关键的区别在于Bare Metal Server 具有细颗粒度的功能，可以定义您的需求。”“借助 IBM Cloud，您可以设计一个完全适合当前任务的系统。”
BlueBee 在由遍布欧洲和美国的 IBM Cloud 数据中心托管的 Bare Metal Servers 基础架构上推出了其强大的基因组数据处理平台。该企业将一套 IBM Aspera 软件集成到其解决方案中，该软件使用获得专利的 IBM Aspera 快速、自适应和安全协议 (FASP®)，以加快客户数据传输，并将 IBM Cloud Object Storage 技术集成到其解决方案中，以提供几乎无限的数据存储容量。
BlueBee 为欧洲和北美的客户提供服务，帮助临床和研究组织更快速、更具成本效益地提供诊断和其他关键结果。根据报告，与传统行业基础架构相比，该公司基于云的平台将数据传输时间缩短了 75%，并将数据处理速度提高达 133.9%。
BlueBee 借助 IBM Cloud 基础架构支持其产品，可以根据需要调整解决方案交付。“一些客户需要尽可能快地进行数据分析，而另一些客户则更关注于有竞争力的定价，”加里德说。“IBM Cloud 为我们提供了选择和灵活性，可以根据客户需求提供量身定制的服务。”
借助遍布全球的 IBM Cloud 数据中心，BlueBee 支持客户快速轻松地扩展运营。“当客户想要跨地域部署时，即使各个国家/地区的法规有所不同，实际上几乎只需单击一个按钮即可，”Florus 说。“即使您在全球范围内开展业务，您也可以通过单个窗口看到所有情况。”
BlueBee （链接位于 ibm.com 外部）总部位于荷兰 Rijswijk，提供基于云的基因组解决方案，旨在帮助组织加速数据分析、降低成本并更快地交付结果。来自代尔夫特理工大学和伦敦帝国理工学院的专家于 2011 年成立了该公司，旨在为研究和临床实验室创建独特的基因组分析产品。
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2017 年 8 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、Aspera 和 FASP 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表： ibm.com/trademark。
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