BlueBee 基于平台的性能、全球数据中心的分布和灵活性，选择了 IBM Cloud 解决方案。BlueBee 首席技术官 Kurt Florus 表示：“一个关键的区别在于Bare Metal Server 具有细颗粒度的功能，可以定义您的需求。”“借助 IBM Cloud，您可以设计一个完全适合当前任务的系统。”



BlueBee 在由遍布欧洲和美国的 IBM Cloud 数据中心托管的 Bare Metal Servers 基础架构上推出了其强大的基因组数据处理平台。该企业将一套 IBM Aspera 软件集成到其解决方案中，该软件使用获得专利的 IBM Aspera 快速、自适应和安全协议 (FASP®)，以加快客户数据传输，并将 IBM Cloud Object Storage 技术集成到其解决方案中，以提供几乎无限的数据存储容量。

