人们感觉状态最好的时候工作效率最高。因此，对于员工身体、心理和财务方面的福利投资可以让员工、雇主和整个社会从中受益。

BHSF 是一家秉承这一精神的非营利组织。BHSF 的光辉历史可以追溯到 1873 年，其宗旨是通过帮助个人获得自身发展所需的支持，从而建设更美好的工作场所。近年来，该组织开始了数字化转型，以帮助确保其服务紧跟客户需求。

BHSF 集团 IT 和项目主管 Richard Evanson 解释说：“以前，我们的大部分索赔都是以纸质形式提交和处理的。如今，半数的索赔通过我们的在线门户提出，并以端到端方式进行数字化管理。虽然自动化可以提升我们员工的工作效率，但同时也对我们的 IT 系统提出了较高的要求。随着数字应用程序的比例逐年上升，我们 IT 系统的可用性变得比以往任何时候都更加重要。”

为防止服务中断，BHSF 开始寻找更强大的替代方案来替代现有 IT 基础架构。同时，该组织发现了加强其信息安全功能并将 IT 团队从耗时的管理任务中解放出来的机会。

Richard 表示：“我们需要根据客户需要随时为其提供服务，因此绝对不允许出现停机。新冠病毒疫情引发了对心理健康支持的更大需求，我们决心在整个危机期间及之后为 350,000 名保单持有人提供服务。我们认为现在是时候寻找可以信任的基础架构专家了，这样我们就可以更加专注于客户，将以客户为中心贯彻到位。”