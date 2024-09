BHSF 通过其健康和福利服务打造更好的工作场所。为确保工作人员可以根据需要访问这些服务,BHSF 购买了一份针对停机的保单,并与 IBM 业务合作伙伴 Meridian IT 合作,在 IBM® Power Systems™ 服务器上运行的高可用性云环境中托管重要应用程序。

业务挑战 要在英国各地提供工作场所健康和福利服务,BHSF 便无法承受其重要系统出现中断。该公司着手降低计划外停机的风险。

变革 BHSF 将其核心应用程序迁移到由 Meridian 托管和管理的 IBM Power Systems 服务器上,获得了数据加密和数据掩码等全新功能以及更高的可用性。

结果 增加 567% 在高性能 IBM 技术支持下,每天处理的索赔量增加 567% 1 FTE IT 管理费用节省了 1 FTE,让团队能够专注于创新 恢复 灾难发生后几分钟内恢复数据,而不是 48 小时

业务挑战案例 积极开展数字化转型 人们感觉状态最好的时候工作效率最高。因此,对于员工身体、心理和财务方面的福利投资可以让员工、雇主和整个社会从中受益。 BHSF 是一家秉承这一精神的非营利组织。BHSF 的光辉历史可以追溯到 1873 年,其宗旨是通过帮助个人获得自身发展所需的支持,从而建设更美好的工作场所。近年来,该组织开始了数字化转型,以帮助确保其服务紧跟客户需求。 BHSF 集团 IT 和项目主管 Richard Evanson 解释说:“以前,我们的大部分索赔都是以纸质形式提交和处理的。如今,半数的索赔通过我们的在线门户提出,并以端到端方式进行数字化管理。虽然自动化可以提升我们员工的工作效率,但同时也对我们的 IT 系统提出了较高的要求。随着数字应用程序的比例逐年上升,我们 IT 系统的可用性变得比以往任何时候都更加重要。” 为防止服务中断,BHSF 开始寻找更强大的替代方案来替代现有 IT 基础架构。同时,该组织发现了加强其信息安全功能并将 IT 团队从耗时的管理任务中解放出来的机会。 Richard 表示:“我们需要根据客户需要随时为其提供服务,因此绝对不允许出现停机。新冠病毒疫情引发了对心理健康支持的更大需求,我们决心在整个危机期间及之后为 350,000 名保单持有人提供服务。我们认为现在是时候寻找可以信任的基础架构专家了,这样我们就可以更加专注于客户,将以客户为中心贯彻到位。”

变革案例 无缝过渡到云 BHSF 依赖于一组在 IBM i 环境中的 IBM Power Systems 服务器上运行的定制业务应用程序。该组织决定将这些系统迁移到由 Meridian托管和管理的云环境中的最新一代 IBM Power Systems 技术(ibm.com 外部链接)。 Richard 评论道:“IBM Power Systems 一直是我们数字化转型的核心。我们的服务器提供了有效服务客户所需的一切,并为 80% 的 BHSF 业务提供支持。我们决定将 Power Systems 环境完全外包给 Meridian,这代表我们对他们极为信任。他们拥有最渊博的知识,可提供较高的成本效益,且提供的价值远远超出了托管服务。” 在 Meridian 的帮助下,BHSF 顺利迁移到 Meridian 数据中心。Meridian 团队启动了两个云环境并进行配置,以实现连续数据复制。BHSF 还受益于完全冗余的网络连接,实现了前所未有的弹性。 Richard 回忆说:“BHSF 和 Meridian 通力合作,无缝完成了云迁移,且不会对业务带来任何负面影响。事实上,大多数用户甚至没有意识到发生了任何变化,只是他们的应用程序运行速度比以前稍快了一些。” 得益于 Meridian,BHSF 现在可以在最新版本的 IBM i 操作系统上运行,并且可以访问最新的 IBM Power Systems 功能。具体来说,该组织正在采用数据加密和数据模糊处理来提升客户服务质量。 Richard 表示:“借助 Meridian 的云服务,我们可以轻松获取最新的 IBM 创新成果。现在我们可以加密静态数据,在与政府和医疗保健领域受到严格监管的公司合作时,比以往任何时候都更加轻松。通过数据掩码,我们可以使用经过模糊处理的实时数据进行测试,而不存在任何损害客户隐私的风险。这使我们能够更快地开发新服务并将其推向市场,同时保持合规性并保护我们的客户。”

案例成果 构建更精简、更高效的运营 BHSF 正在利用高性能 IBM 技术来更快地响应客户,并帮助英国各地的工作人员更快获得他们所需的健康和福利服务。IBM Power Systems 环境支持新的机器人流程自动化解决方案,该解决方案简化了手动任务并进一步缩短了响应时间。 Richard 评论道:“我们已将日常索赔处理速度从每人每天 150 起提高到了 1,000 起。现在我们每月开具 4000 张发票。我们的数字化转型持续快速推进,而其中高性能 IBM Power Systems 技术发挥了关键作用。” 通过迁移到云,BHSF 还腾出了更多时间以专注于战略优先事项,并相信其 IT 环境得到了最好的保护。该组织正在利用这段额外时间开展创新,帮助其保持领先地位。 Richard 说:“将我们的 IBM Power Systems 环境外包给 Meridian 可以腾出相当于一名全职员工的时间,而当您的团队中有 13 个人时,这会带来很大的不同。我们不必拥有内部基础架构技能,因为 Meridian 的专职 IBM Power Systems 团队和 IBM i 专家将为我们运行硬件。与此同时,我们可以使用 IBM Power Systems 全新的有价值功能,这直接增强了我们的竞争优势,而 Meridian 可确保我们能够充分利用其潜力。” 尽管不太可能,但万一出现技术问题,BHSF 现在可以更快地恢复。因此,该组织可以为客户提供更大的服务连续性,实现随时随地提供服务的目标。 Richard 总结道:“通过与 Meridian 合作,我们降低了恢复点目标,这样我们就可以在灾难发生后的几分钟内(而不是 48 小时)恢复数据,这对我们的客户来说意义重大。更好的结果是,我们实现了所有这些目标,同时保持 IT 成本不变,并将支出从资本支出转为运营支出。在 IBM 和 Meridian 的帮助下,我们将达成始终将客户需求放在首位的目标。”



