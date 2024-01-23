BHSF 通过其健康和福利服务打造更好的工作场所。为确保工作人员可以根据需要访问这些服务，BHSF 购买了一份针对停机的保单，并与 IBM 业务合作伙伴 Meridian IT 合作，在 IBM® Power Systems™ 服务器上运行的高可用性云环境中托管重要应用程序。
人们感觉状态最好的时候工作效率最高。因此，对于员工身体、心理和财务方面的福利投资可以让员工、雇主和整个社会从中受益。
BHSF 是一家秉承这一精神的非营利组织。BHSF 的光辉历史可以追溯到 1873 年，其宗旨是通过帮助个人获得自身发展所需的支持，从而建设更美好的工作场所。近年来，该组织开始了数字化转型，以帮助确保其服务紧跟客户需求。
BHSF 集团 IT 和项目主管 Richard Evanson 解释说：“以前，我们的大部分索赔都是以纸质形式提交和处理的。如今，半数的索赔通过我们的在线门户提出，并以端到端方式进行数字化管理。虽然自动化可以提升我们员工的工作效率，但同时也对我们的 IT 系统提出了较高的要求。随着数字应用程序的比例逐年上升，我们 IT 系统的可用性变得比以往任何时候都更加重要。”
为防止服务中断，BHSF 开始寻找更强大的替代方案来替代现有 IT 基础架构。同时，该组织发现了加强其信息安全功能并将 IT 团队从耗时的管理任务中解放出来的机会。
Richard 表示：“我们需要根据客户需要随时为其提供服务，因此绝对不允许出现停机。新冠病毒疫情引发了对心理健康支持的更大需求，我们决心在整个危机期间及之后为 350,000 名保单持有人提供服务。我们认为现在是时候寻找可以信任的基础架构专家了，这样我们就可以更加专注于客户，将以客户为中心贯彻到位。”
BHSF 依赖于一组在 IBM i 环境中的 IBM Power Systems 服务器上运行的定制业务应用程序。该组织决定将这些系统迁移到由 Meridian托管和管理的云环境中的最新一代 IBM Power Systems 技术（ibm.com 外部链接）。
Richard 评论道：“IBM Power Systems 一直是我们数字化转型的核心。我们的服务器提供了有效服务客户所需的一切，并为 80% 的 BHSF 业务提供支持。我们决定将 Power Systems 环境完全外包给 Meridian，这代表我们对他们极为信任。他们拥有最渊博的知识，可提供较高的成本效益，且提供的价值远远超出了托管服务。”
在 Meridian 的帮助下，BHSF 顺利迁移到 Meridian 数据中心。Meridian 团队启动了两个云环境并进行配置，以实现连续数据复制。BHSF 还受益于完全冗余的网络连接，实现了前所未有的弹性。
Richard 回忆说：“BHSF 和 Meridian 通力合作，无缝完成了云迁移，且不会对业务带来任何负面影响。事实上，大多数用户甚至没有意识到发生了任何变化，只是他们的应用程序运行速度比以前稍快了一些。”
得益于 Meridian，BHSF 现在可以在最新版本的 IBM i 操作系统上运行，并且可以访问最新的 IBM Power Systems 功能。具体来说，该组织正在采用数据加密和数据模糊处理来提升客户服务质量。
Richard 表示：“借助 Meridian 的云服务，我们可以轻松获取最新的 IBM 创新成果。现在我们可以加密静态数据，在与政府和医疗保健领域受到严格监管的公司合作时，比以往任何时候都更加轻松。通过数据掩码，我们可以使用经过模糊处理的实时数据进行测试，而不存在任何损害客户隐私的风险。这使我们能够更快地开发新服务并将其推向市场，同时保持合规性并保护我们的客户。”
BHSF 正在利用高性能 IBM 技术来更快地响应客户，并帮助英国各地的工作人员更快获得他们所需的健康和福利服务。IBM Power Systems 环境支持新的机器人流程自动化解决方案，该解决方案简化了手动任务并进一步缩短了响应时间。
Richard 评论道：“我们已将日常索赔处理速度从每人每天 150 起提高到了 1,000 起。现在我们每月开具 4000 张发票。我们的数字化转型持续快速推进，而其中高性能 IBM Power Systems 技术发挥了关键作用。”
通过迁移到云，BHSF 还腾出了更多时间以专注于战略优先事项，并相信其 IT 环境得到了最好的保护。该组织正在利用这段额外时间开展创新，帮助其保持领先地位。
Richard 说：“将我们的 IBM Power Systems 环境外包给 Meridian 可以腾出相当于一名全职员工的时间，而当您的团队中有 13 个人时，这会带来很大的不同。我们不必拥有内部基础架构技能，因为 Meridian 的专职 IBM Power Systems 团队和 IBM i 专家将为我们运行硬件。与此同时，我们可以使用 IBM Power Systems 全新的有价值功能，这直接增强了我们的竞争优势，而 Meridian 可确保我们能够充分利用其潜力。”
尽管不太可能，但万一出现技术问题，BHSF 现在可以更快地恢复。因此，该组织可以为客户提供更大的服务连续性，实现随时随地提供服务的目标。
Richard 总结道：“通过与 Meridian 合作，我们降低了恢复点目标，这样我们就可以在灾难发生后的几分钟内（而不是 48 小时）恢复数据，这对我们的客户来说意义重大。更好的结果是，我们实现了所有这些目标，同时保持 IT 成本不变，并将支出从资本支出转为运营支出。在 IBM 和 Meridian 的帮助下，我们将达成始终将客户需求放在首位的目标。”
BHSF（ibm.com 外部链接）是一家总部位于英国伯明翰的非营利性健康和福利提供商。该组织提供一系列产品和服务，包括职业健康、员工福利、保险和员工支持。
Meridian（ibm.com 外部链接）是英国企业技术领域久经考验的领导者，在帮助客户构建强大、可靠的 IT 解决方案以创造切实价值方面拥有 40 多年的经验。如今，Meridian 是为数不多的能够在基础架构、云、安全、软件和人工智能等各个领域提供真正的端到端解决方案的技术合作伙伴之一。作为 Meridian Group International 的成员，Meridian 在英国和全球范围内交付项目。Meridian Group International 是一个将全球影响力与当地专业知识相结合的高技能资源网络。
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美国出品，2021 年 2 月。
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