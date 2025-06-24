Benete 是一家芬兰公司，也是 IBM 的合作伙伴，专精老年人护理技术，尝试彻底改变护理人员和护士利用辅助日常生活 (ADL) 洞察分析为老年患者提供顶级护理的方式。老年护理服务面临的一个重大挑战是缺乏数字化，导致护理人员承担过多的行政任务。这也使得检测功能能力或认知能力下降的早期变化变得复杂，尤其是对于独居的老年人而言。即使护士经常访视，也可能会错过日常活动的细微变化，从而难以提供预防性护理。
Benete 的 BeneCare 解决方案通过利用 IoT 传感器技术和智能算法以远程方式不引人注目地监控老年客户的健康状况，以提供他们日常生活的整体视图，从而应对这些挑战。然后，BeneCare 将围绕他们的活动水平、身体运动、睡眠模式、卫生、食物摄入和准备以及其他日常活动的细微变化生成不同的数据点。这些数据点还可帮助护理人员检测和预防跌倒。BeneCare 的仪表板为护理人员和护士提供了丰富、全面的数据，他们手动分析并从中获得洞察分析。然而，他们工作的时间紧迫性阻碍了对信息的全面分析，也难以将其转化为可操作的报告和摘要。手动流程导致宝贵数据未得到充分利用，可能忽视关键的健康变化，并对护理质量造成负面影响。Benete 认识到需要一种解决方案来自动创建摘要，以优化 BeneCare 的可用性并最大限度地发挥其对改善患者预后的贡献，因此着手开发这一能力。
Benete 和 IBM® Client Engineering 团队开展了为期四周的试点工作，以利用 IBM watsonx.ai® 增强 BeneCare 仪表板的功能。通过访问大型语言模型 (LLM)，特别是 Llama 和 Mistral、Jupyter Notebook 和 watsonx.ai Python 软件开发工具包，Benete 在文档处理流程方面节省了宝贵时间，使护理人员能够更加专注于患者。
通过在 watsonx.ai 中创建提示模板，Benete 从 IBM Cloudant® 获取变量、数据和任务；后者是一个可扩展的 JavaScript 对象表示法 (JSON) 数据库。该数据库不仅存储了来自 IoT 传感器的洞察分析并提供结构化数据发现和摘要，而且还能有效地查询数据和摘要。
Benete 对开发过程进行跟踪，并利用 Jupyter Notebook 生成的提示模版监控各项 LLM 指标。随后，该公司借助由 IBM watsonx.governance® 创建的 AI 情况说明书来跟踪这些提示，以监控和评估不同的 AI 模型。此外，这些 AI 情况说明书跟踪提示模板会被单独保存，以便 Benete 记录护理病房所用的词元数量并跟踪其成本，而这一成本数据对于嵌入式解决方案尤为关键。然后，该公司将这些提示作为端点部署在 watsonx.ai 中，同时将数据转换为易于理解的洞察分析并集成至 BeneCare 平台。
通过整合所有这些组件，Benete 成功地使用 watsonx.ai 从其数据中创建了用户友好的摘要并实现其自动化处理，尽管时间和语言受到限制，也可以翻译成各种语言。BeneCare 仪表板持续监控关键护理指标并 24x7 全天候地生成数据。以前需要手动生成和解读的摘要报告，现在使用这些数据可以在不到 5 秒的时间内立即生成，使护理专业人员能够做出明智的决策，并提供最佳护理。Llama 和 Mistral 是被选中部署在 watsonx.ai 上的 LLM，因为它们的规模、成本效益以及报告编写方式获得的积极评价，最能满足 Benete 的需求。在测试了两种模型的有效性之后，Benete 能够保持功能的模型无关型式，从而为 LLM 开发提供灵活性。
IT 转型为 Benete 带来了巨大收益。BeneCare 中基于 LLM 的摘要附加组件可帮助护理人员轻松了解老年客户的状况和能力，提醒给予量身定制的预防性护理和关注，同时警报功能可引导及时的干预。这有助于老年人按照自己的意愿长时间留在家中，因为护理人员可以提供预防性护理，同时管理越来越多的客户。该解决方案还有助于 Benete 实现报告本地化，生成可翻译且对语调敏感的内容，促进跨多文化护理环境的无缝沟通。借助此类易于翻译的报告，来自不同背景的护理人员可以分享对客户需求的统一理解，从而提高护理质量。
实施转型解决方案后，Benete 的日常运营变得更加顺畅高效。护理团队借助快速获取的摘要信息，摆脱了人工提取和解读数据的负担，从而节省时间并提升效率。值得注意的是，护士理解客户数据的时间减少了 90%，现在只需一分钟即可读懂图表，而过去需要十分钟。借此，每位护士每日可节省 30 分钟（按每位客户每日三次操作计算）。
Benete 需要的不是一个回答疑问的聊天机器人，而是将复杂、耗时的任务自动化的能力，以便用户可以专注于他们的核心能力 - 老年人护理和支持。借助转型后的 BeneCare 平台，护理人员可以使用 LLM 加快定性数据解读，并根据需要随时定制摘要，确保以最适合决策的格式传达信息。
在传统的劳动力密集型行业中，Benete 是领先者，利用关键的解决方案来解释数据并获得洞察分析，从而加快报告流程。现在，在试点成功后，Benete 可以提供一个能够根据最终用户的独特需求进行定制的平台。Benete 的最终目标是进一步改善患者的治疗效果、提供更好的预防性护理并减轻护理人员的行政负担。
Benete（ibm.com 外部链接）是一家总部位于芬兰的软件公司，专门研究高效老年护理技术，为组织和个人提供及时、准确的数据，以实现个性化护理。其服务包括可节省成本的预防护理模式，能提高护理效率和改善老年人的生活质量。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。