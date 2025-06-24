Benete 和 IBM® Client Engineering 团队开展了为期四周的试点工作，以利用 IBM watsonx.ai® 增强 BeneCare 仪表板的功能。通过访问大型语言模型 (LLM)，特别是 Llama 和 Mistral、Jupyter Notebook 和 watsonx.ai Python 软件开发工具包，Benete 在文档处理流程方面节省了宝贵时间，使护理人员能够更加专注于患者。

通过在 watsonx.ai 中创建提示模板，Benete 从 IBM Cloudant® 获取变量、数据和任务；后者是一个可扩展的 JavaScript 对象表示法 (JSON) 数据库。该数据库不仅存储了来自 IoT 传感器的洞察分析并提供结构化数据发现和摘要，而且还能有效地查询数据和摘要。

Benete 对开发过程进行跟踪，并利用 Jupyter Notebook 生成的提示模版监控各项 LLM 指标。随后，该公司借助由 IBM watsonx.governance® 创建的 AI 情况说明书来跟踪这些提示，以监控和评估不同的 AI 模型。此外，这些 AI 情况说明书跟踪提示模板会被单独保存，以便 Benete 记录护理病房所用的词元数量并跟踪其成本，而这一成本数据对于嵌入式解决方案尤为关键。然后，该公司将这些提示作为端点部署在 watsonx.ai 中，同时将数据转换为易于理解的洞察分析并集成至 BeneCare 平台。

通过整合所有这些组件，Benete 成功地使用 watsonx.ai 从其数据中创建了用户友好的摘要并实现其自动化处理，尽管时间和语言受到限制，也可以翻译成各种语言。BeneCare 仪表板持续监控关键护理指标并 24x7 全天候地生成数据。以前需要手动生成和解读的摘要报告，现在使用这些数据可以在不到 5 秒的时间内立即生成，使护理专业人员能够做出明智的决策，并提供最佳护理。Llama 和 Mistral 是被选中部署在 watsonx.ai 上的 LLM，因为它们的规模、成本效益以及报告编写方式获得的积极评价，最能满足 Benete 的需求。在测试了两种模型的有效性之后，Benete 能够保持功能的模型无关型式，从而为 LLM 开发提供灵活性。